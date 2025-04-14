株式会社VOST「NexTech Week2025」の「デジタル人材育成支援 EXPO【春】」に出展
株式会社VOST(所在地：東京都江東区、代表者：別所智広)は、この度、2025年4月15日(火)～17日(木)に東京ビッグサイトで開催される「NexTech Week2025」の「デジタル人材育成支援 EXPO【春】」に出展することとなりました。
入場用バッチ登録フォーム :
https://www.nextech-week.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1300484176067051-N2H
■株式会社VOSTサービス内容
エデュケーション事業
DX・ITスキルアップのための講座を提供。実践的な内容で、すぐに業務に活かせるカリキュラムで企業向けのオーダーメイド研修も実施。
E資格対策ディープラーニング短期集中講座(https://ai-kenkyujo.com/ai-e-shikaku/)（リスキル認定講座）
AutoCAD基礎セミナー講習(https://bizroad-svc.com/autocad/)
AutoCAD自動化セミナー(https://bizroad-svc.com/autocad-automation/)
生成AIセミナー(https://bizroad-svc.com/generative-ai/) など
コンサルティング事業
企業の課題解決を支援。AI、IoT、CADなど高度な技術を活用したプロジェクト推進。
企業向けDX・AI人材育成研修サービス(https://ai-kenkyujo.com/skills-development/)
AI受託開発/PoCサービス(https://ai-kenkyujo.com/ai-tec-service/)
AI活用のためのAIプロジェクト推進サービス(https://ai-kenkyujo.com/ai-project-service/)
CAD・CAM・CAE人材育成サービス(https://bizroad-svc.com/cad-expert-support/) など
マーケティング事業
新製品発売やブランドイメージ向上などのマーケティング課題解決。デジタルマーケティングを支援。
キャド研究所(https://cad-kenkyujo.com/)
DX/AI研究所(https://ai-kenkyujo.com/)
BIM/CIM研究所(https://bimcim-kenkyujo.com/)
工場DX研究所(https://smart-factory-kenkyujo.com/)
DX/AI人材研修ナビ(https://dx-ai-trainingnavi.com/) など
HR事業
製造業界・建設業界に特化した人材紹介事業。経験豊富な設計者、開発者、CADオペレーターなど、多彩な人材を企業に紹介。
人材紹介サービス ジョブテック for CAD(https://bizroad-svc.com/hr-recruit/)
人材紹介サービスジョブテック for 建築業・土木業(https://bizroad-svc.com/hr-archicivil-recruit/)
人材紹介サービスジョブテック for 製造業(https://bizroad-svc.com/hr-mfg-recruit/)
これらの事業を通じて、企業のDX推進や人材育成を総合的に支援しています。
■「NexTech Week2025【春】」の概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/68353/table/30_1_7370450fa579ec8f5010441a2733a3dc.jpg ]
株式会社VOST
株式会社VOSTは、先端技術を活用し、サービス開発や技術者の育成を行う企業です。複雑な技術を広く正しく共有し、ビジネスの創出と向上を目指しています。
事業はコンサルティング、エデュケーション、メディア、HR、ディストリビューションの5分野に渡り、多様なソリューションを提供しています。社会人向けのスキルアップ教育に特化した教育事業に力を入れており、様々な分野のスキルアップ講座を提供しており技術を誰もが利用できる世界を目指しています。