本日より、大分ハローキティ空港 開港。装飾 第１弾としてフォトスポットや限定グッズをお披露目へ ハーモニーランドのある #大分から世界へHELLO

株式会社サンリオエンターテイメント

2025年4月13日(日)、大分空港(大分県国東市)は、「大分ハローキティ空港」を愛称 として開港しました。当日は大分県(知事:佐藤 樹一郎)、大分航空ターミナル株式会社(空港ビル/代表取締役社長:高橋 強)、 「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド(大分県日出町)」を運営する株式会社サンリオエンターテイメント(代表取締役社長:小巻 亜矢) の3社が共催し、セレモニーを実施しました。セレモニーには、特別ゲストとしてハローキティ、マイメロディ、クロミらも登場し、テープカットで開港を祝いました。

本愛称化は 「世界でいちばん、あたたまる空港」をコンセプトに、世界から注目の集まる大阪・関西万博(2025年日本国際博覧会)開催に合わせ、本日より10月13日(月)までの期間限定で国内外からの観光客誘致と地域活性化を目的として実施いたします。セレモニーでは4月13日(日)より実装された第一弾の空港内のラッピングに加えて、空港とハーモニーランドでしか入手することのできない限定グッズなども公開いたしました。

大分ハローキティ空港では、サンリオキャラクターをモチーフとした空港内外のラッピング装飾が、今後も順次完成していくほか7月下旬頃~11月には大分ハローキティ空港、杵築駅、大分県日出町に位置するハーモニーランドを結ぶバスの運行を行います。「#大分から世界へHELLO」をキーワードに、「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」にちなんだ投稿をして参加するSNSキャンペーンなども実施予定で、詳細は決まり次第お知らせいたします。

また、9月には大阪・関西万博 大分県ブースでのハーモニーランド特別コーナーの設置など、県内外で観光促進を目的としたさまざまな施策も順次展開いたします。

大分県にお越しくださった皆様をサンリオキャラクター達があたたかくお出迎えする、世界に一つだけの「大分ハローキティ空港」が開港するこの機会に、大分県と、今後のリゾート化計画にも注目の集まるハーモニーランドへぜひお越しください。

【イベント・空港内装飾等レポート】

開港セレモニーは、大分県(知事:佐藤 樹一郎)、大分航空ターミナル株式会社(代表取締役社長:高橋 強)、株式会社サンリオエンターテイメント(代表取締役社長:小巻 亜矢)の3社の代表者による挨拶から始まりました。

大分県知事 佐藤 樹一郎氏は、「大阪・関西万博を期に、世界中で愛されているハローキティをはじめ、サンリオの魅力あふれるキャラクターたちが大分ハローキティ空港を彩ります。世界で唯一のサンリオキャラクターの屋外テーマパーク『ハーモニーランド』にもぜひ足を運んで、大分の魅力を存分に楽しんでいただければと思います。」と期待を述べたほか、

株式会社サンリオエンターテイメント 代表取締役社長 小巻 亜矢は、

「いつも温かく応援してくださる皆様のおかげで、『大分ハローキティ空港』をオープンすることができました。ハーモニーランドも来年で35周年を迎え、大分県の皆さまとたくさんの思い出を重ねてこられたことに、心から感謝しています。今回の装飾には、大分のホワイトと赤、そして私たちサンリオエンターテイメントの青を取り入れています。今後もさらに装飾は進化していきますので、ぜひ何度も足を運んでお楽しみください。この空港が、たくさんの笑顔の懸け橋となりますよう、『大分から世界へHELLO』という気持ちでいっぱいです。ハーモニーランドともども、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。」と語りました。

また、大分航空ターミナル株式会社 代表取締役社長 高橋 強氏からは、

「開港セレモニーには多くの方にご来場いただき、ハローキティたちの人気のすごさを改めて実感しているところです。ビルのあちこちには、そっと人気キャラクターたちが隠れているところもありますので、ぜひ探してみてください。大分空港は大分の空の玄関口。キティちゃんの手を借りながら、これからも新たな大分県の魅力を発信してまいります。」というコメントがありました。

挨拶終了後、佐藤知事、高橋社長、小巻社長に加え、ハローキティ、マイメロディ、クロミらも参加して、華やかなテープカットが行われました。

■空港コンセプト

世界でいちばん、あたたまる空港へ。

湯けむりの立ち上る温泉地、心も体も温める郷土料理、

人々のあたたかいおもてなし。

大分には、あたたまる理由がたくさんあります。

その玄関口として。大分空港は、世界でいちばん、

あたたまる空港を目指すことにしました。

相棒はハローキティ。

みんななかよく、の精神で世界中の人々に

愛されてきたキャラクターです。

訪れた誰もが笑顔になれるよう、

キティといっしょに様々な取り組みを始めます。

さぁ、思い立ったら大分へ。

あたたかいおもてなしを用意してお待ちしています。

【今後予定している主な施策】

キャンペーン期間は、2025年4月13日から10月13日までの大阪・関西万博開催期間中 となります。

1.県観光公式SNS等でハーモニーランド等をインバウンド向けに情報発信(4月より順次発信)

2.大分ハローキティ空港 空港内装飾完成(7月予定)

3.大分空港-杵築駅-ハーモニーランド間でバス運行(7月下旬頃~11月予定)

4.大阪・関西万博会場の大分県ブース内にハーモニーランドブース設置(9月予定)

5.ツール・ド・九州2025の当日イベントで連携してPR(10月予定)

※今後変更の可能性があります。

■「大分ハローキティ空港」限定グッズ

大分ハローキティ空港の限定グッズが登場します。空港のロゴマークがデザインされたアクリルキーボルダーやステッカーなどのアイテムを販売。

販売場所:大分空港 国内線ターミナル2階 空の駅 「旅人」(たびと)、ハーモニーランド内ショップ「カントリーマーケット」

アクリルキーホルダー 660円ポストカード 330円ステッカー(全3種) 各396円Tシャツ 3,300円クリアファイル 440円プリントクッキー 756円■「大分ハローキティ空港」装飾到着ロビーフォトスポット国内線1階インフォメーション到着ロビー柱装飾屋外看板国内線ビル玄関フラッグ国内線ビル中央階段国際線到着口ショップ内タグ旅客搭乗橋外側旅客搭乗橋内側1.旅客搭乗橋内側2.到着エスカレーター壁面9番搭乗口付近

※制限区域内の装飾は大分空港から他空港へ出発、もしくは大分空港へ到着されるお客様のみご覧いただけます。

(航空機の到着場所により、ご覧いただけない場合もございます)

■SNSキャンペーン

「#大分から世界へHELLO」をキーワードに、「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」では、SNSキャンペーンを実施予定です。ハーモニーランド公式Xの指定投稿をリポスト&フォローして参加すれば、抽選でプレゼントがもらえるチャンス。

【 X ハーモニーランド公式アカウント(@harmony_event) 】 https://x.com/harmony_event

■ノベルティステッカー配布

ハーモニーランドでは、4月13日(日)~4月25日(金)の間、各日開園から先着200名様にオリジナルのノベルティステッカーを配布いたします。

※4月17日(木)、23日(水)、24日(木)は休園日です。

※各日なくなり次第配布終了します。

※キャラクターは選べません。

詳細:https://www.harmonyland.jp/news/14722

表面(5種)裏面(1種)

■コピーライト

※画像素材ご掲載の際は、必ずコピーライトの記載をお願いいたします。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN 著作 株式会社サンリオ

https://prtimes.jp/a/?f=d7643-435-083760ba24a9e026b5d2da45a9deeb3c.pdf