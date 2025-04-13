ギャル×異世界転生×テーマパーク『娯しみの花嫁～異世界でテーマパークをつくったら、狂戦士の国王に見初められた～』(ホリリオト)が、コミックDAYSで4月13日より連載配信スタート！
株式会社講談社
ギャルJKが異世界に転生して、テーマパークをつくることに！そして、テーマパークづくりを頑張っていたら、狂戦士の国王に見初められちゃった。コミックDAYS ウェブサイト
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ギャルJKが異世界に転生して、テーマパークをつくることに！そして、テーマパークづくりを頑張っていたら、狂戦士の国王に見初められちゃった。
第1話は常に無料公開。毎週日曜日正午に新たな無料話が更新されます。
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