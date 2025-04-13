【岡山大学】令和7年度岡山大学職員採用試験（社会人経験者特別選考）について

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 4月 13日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）では、「岡山大学ビジョン3.0 - ありたい未来を共に育み、共に創る研究大学-」を掲げ、教育、研究・産学共創、大学経営などにおいて、学生・教職員が一丸となって運営に取り組んでいます。



本学では、多様な人材による柔軟な大学運営を目指し、社会人経験豊かな方の中から次のような人材を募集します（2025年4月11日本学ホームページで公開）。



・国立大学職員として「自分に何ができるのか」を考え、人との折衝や交渉にも臆することなく行動できる方

・社会からの要請に対応し、柔軟な発想でスピード感を持って課題解決にあたることができる方

・周囲の人の気持ちに気を配り、チームワークをもって最善の結果を出すことができる方

・困難に立ち向かう、前向きな気持ちを備えている方

・本学で働きたいという強い意欲のある方

皆さまのご応募をお待ちしております。



◆概 要

1. 募集職種

事務系総合職



2. 採用予定数

若干名



3. 採用予定年月日

令和7年7月1日以降のできるだけ早い時期

※採用日は個別に相談させていただきます。



4. 職務内容

岡山大学ではジョブローテーションを行いながら以下の事務系業務に従事します。

＜業務内容＞

総務・人事、財務・会計、学生支援、研究協力・産学連携、国際交流、情報推進、社会連携、環境・安全衛生、病院事務



5. 募集期間

令和7年4月10日（木）～4月27日（日）



6. その他

応募資格、応募方法等の詳細は、以下の本学ホームページでご確認ください。

・社会人経験者特別選考採用試験

https://www.okayama-u.ac.jp/user/jinji/bosyu/ippan/06/info05.html

◆参 考

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/



◆参考情報

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id12723.html

・【岡山大学】岡山大学「大学院修学支援制度（2024年後期）」認定式を挙行～大学職員の高度化を強化促進し、ナレッジワーカーとしての博士人材の育成・活用へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002534.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学「大学院修学支援制度」を始動 ～大学職員の高度化のひとつの手段としてナレッジワーカーとしての博士人材を育成・活用し、かつ大学法人経営や大学院改革の強化へ～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002317.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 人事課 職員採用担当

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-7025

E-mail : shokuinsaiyo◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14175.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年4月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003002.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)