上野ユナイテッドクリニック新院長就任のお知らせ
ギガクリニック及びユナイテッドグループクリニック（ユナイテッドクリニック・ユナイトクリニック）は全国に19院(提携院含む)展開しており、施術数述べ100万件以上、月間1万件以上のED治療・AGA治療を行っております。
そしてこの度、2025年4月1日より、上野ユナイテッドクリニックの新院長として迫田良一医師が就任いたします。
迫田良一医師の主な経歴
昭和60年3月 国立島根医科大学 医学部 卒業
平成2年4月 島根医科大学 産婦人科
平成4年8月 都志見病院 産婦人科
平成7年4月 赤十字病院 産婦人科
平成12年8月 日伸会 迫田産婦人科 開院
令和7年4月 医療法人社団淳康会 上野ユナイテッドクリニック 院長就任
ギガクリニック及びユナイテッドグループクリニック(ユナイテッドクリニック・ユナイトクリニック)は男性特有のEDやAGAの治療をはじめ、性感染症（STD）などを専門としています。
医師を含め全ての従業員が男性スタッフとなっており、初めてのご来院でも安心していただける環境づくりを心がけております。
直接ご来院の場合にはご予約不要です。また診察料は無料、お薬代のみとなっております。
男性の悩みに寄り添い、より多くの悩みを解消できればと考えております。
皆様のご来院を心よりお待ち申し上げております。
■ギガクリニック公式HP
https://giga-clinic.jp/
当院は外来以外に、オンライン診療も行っております。
上記サイトの「オンライン診療のご案内」よりご予約・ご連絡ください。
~オンラインによる診療時間~ 月~土 9:30~20:00 日・祝日 9:30~17:00
当グループは提携院を含め、北海道(札幌)、東北(宮城・仙台)、関東(東京、埼玉、神奈川)、北陸(金沢)、中部(名古屋、栄)、関西(大阪、京都)、中国(広島、岡山)、九州(福岡・博多)と全国に19院展開しております。
近くにお越しの際は、是非気軽にお立ち寄りください！
■クリニック一覧
・ユナイテッドクリニック札幌院
北海道札幌市中央区北3条西2丁目8 さっけんビル2階
・ユナイテッドクリニック仙台院
宮城県仙台市青葉区中央1丁目8番40号 井門仙台駅前ビル9階
・ユナイテッドクリニック大宮院
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-1-5 山中ビル5F
・ギガクリニック池袋院(ユナイトクリニック)
東京都豊島区西池袋1-20-6 広瀬ビル3F
・ユナイテッドクリニック新宿南口院
東京都新宿区西新宿1丁目18-4 共新ビル5F
・ユナイテッドクリニック上野駅前院
東京都台東区上野7丁目7-7 早稲田ビルヂング8階
・ユナイテッドクリニック新橋駅前院
東京都港区新橋2-19-2 リプロ新橋4階北
・ギガクリニック東京駅前院(ユナイテッドクリニック)
東京都中央区八重洲1丁目4-20 MTエステートビル2階
・ギガクリニック横浜院(ユナイトクリニック)
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-19 野地ビル4F
・ユナイテッドクリニック名古屋駅前院
愛知県名古屋市中村区名駅4-4-19 マルイト名古屋ビルB1F
・ユナイテッドクリニック名古屋栄院
愛知県名古屋市中区錦3-14-14 セントラル錦ビル7階A号室
・ユニットクリニック金沢院（提携院）
石川県金沢市此花町5-6 ライフ金沢第一ビル302
・ユナイテッドクリニック京都四条烏丸院
京都府京都市中京区西魚屋町599 エム・カーザ4F
・ギガクリニック大阪梅田院
大阪府大阪市北区太融寺8-2 エーワンビルディング 4階403号室
・ギガクリニック大阪なんば院
大阪府大阪市中央区難波2-3-5 ティックランドビル3F301号室
・ギガクリニック天王寺院(ユナイテッドクリニック)
大阪府大阪市阿倍野区旭町1丁目1番8号 加賀タワービル3階
・ユナイテッドクリニック岡山院
岡山県岡山市北区下石井1丁目1-1 岡山アーバンオフィスビル8階804
・ユナイテッドクリニック広島院
広島県広島市南区京橋町1-2 新京橋ビル5階502号室
・ギガクリニック福岡博多院(ユナイテッドクリニック)
福岡県福岡市博多区博多駅前3-8-20 ヤシマ博多駅前ビル6階(旧レオンクリニック跡)