¡ÚÂç¿Íµ¤¡ª´ü´Ö¸ÂÄê¡¢²Æì¤Î´Å¼ò¡Û¹õ¤¢¤Þ¤¶¤± ¡ß ÀÄÀÚ¤ê¥·ー¥¯¥îー¥µー¤¬º£Ç¯¤âÈ¯Çä³«»Ï¡£²Æì¤ÎÂ¢¸µ¤¬Â¤¤ë¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´Å¼ò¤Ç²Æ¥Ð¥ÆÂÐºö¤ò¡£
https://chuko-online.com/html/page7.html
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌÔ½ë¤ËÈ÷¤¨¤ë¡ª²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÉÊ¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¡Ö¹õ¤¢¤Þ¤¶¤±¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢¡ÖÀÄÀÚ¤ê¥·ー¥¯¥îー¥µー ¹õ¤¢¤Þ¤¶¤±¡×¤¬º£Ç¯¤âÈÎÇä¥¹¥¿ー¥È¡£
¡ÖÀÄÀÚ¤ê¥·ー¥¯¥îー¥µー ¹õ¤¢¤Þ¤¶¤±¡×¤Ï4·î～9·îËö¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª°û¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú Ì£¤ï¤¤ ¡Û
ÀÄÀÚ¤ê¥·ー¥¯¥îー¥µー¹õ¤¢¤Þ¤¶¤±¤Ï¡¢¥·ー¥¯¥îー¥µー¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê²Ì½Á´¶¤¬¹¤¬¤ë¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê´Å¼ò¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Þ¤ÞÎä¤ä¤·¤Æ¤â²¹¤á¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Æ¦Æý¤È1¡§1¤Ç³ä¤Ã¤Æ°û¤à¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹õ¤¢¤Þ¤¶¤±¡×¤È¤Ï¡©
https://chuko-online.com/html/page7.html
¹õ¤¢¤Þ¤¶¤±¤Ï¡¢Ë¢À¹¤Å¤¯¤ê¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¡Ö¹õ¹í¶Ý¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿´Å¼ò¤Ç¤¹¡£
¤ªº½Åü¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢ÊÆ¤È¹í¤ÎÅü²½¤Ë¤è¤ë¼«Á³¤Î´Å¤ß¡£
º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Ï¡Ö¹õ¹í¶Ý¡×¤¬ºî¤ê½Ð¤¹Å·Á³¥¯¥¨¥ó»ÀÍ³Íè¡£
¤ªÊÆ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤È¥¯¥¨¥ó»À¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê»ÀÌ£¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤Î´Å¼ò¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¢£ ¾¦ÉÊÌ¾¡§ÀÄÀÚ¤ê¥·ー¥¯¥îー¥µー¹õ¤¢¤Þ¤¶¤± 720ml
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§720ml
¡¦²Á³Ê¡§\1,280¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¸¶ºàÎÁÌ¾¡§ÊÆ¤³¤¦¤¸(²Æì¸©À½Â¤)¡¢ÊÆ(¹ñ»ºÊÆ)¡¢¥·ー¥¯¥îー¥µー²Ì½Á
¡¦¸¶ÎÁÊÆ¤Î»ºÃÏ¡§¹ñ»º¡Ê·²ÇÏ¸©»º100%¡Ë
¡¦¾ÞÌ£´ü¸Â¡§À½Â¤Æü¤è¤ê12¥õ·î(Ì¤³«Éõ»þ)
¡¡¢¨³«Éõ¸å¤Ï¡¢É¬¤ºÎäÂ¢¸Ë¤ÇÊÝ´É¤·¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯1¥ö·î°ÊÆâ¤Ë¤ª°û¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦URL¡§https://chuko-online.com/view/item/000000000262
ÈÎÇäÀè
¡¦Ãé¹§¼òÂ¤¸ø¼° ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× (https://chuko-online.com/)
Ãé¹§¼òÂ¤¤Î¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡£ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤á¤³¤³¤À¤±¤ÎÂ£Åú¥»¥Ã¥È¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://chuko-online.com/
¡¦¤¯¤¥ー¤¹¤ÎÅÎ Ãé¹§Â¢(https://chuko-online.com/)
Ãé¹§¼òÂ¤Ä¾±Ä¤Î´Ñ¸÷»ÜÀß¤Ç¤¹¡£Ë¢À¹Â¤¤êÂÎ¸³¤ò¤Ï¤¸¤á¤³¤³¤À¤±¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ä¥¢ー¡¢¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊË¢À¹¤Ê¤É¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¢©901-0232¡¡²Æì¸©Ë¸«¾ë»Ô°ËÎÉÇÈ556-2
¡¦ÅÅÏÃ¡§098-851-8813
URL¡§https://www.chuko-awamori.com/chukogura
Ãé¹§¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò
1949Ç¯¤Ë²Æì¸©Ë¸«¾ë(¤È¤ß¤°¤¹¤¯)¤ÎÃÏ¤ÇÁÏ¶È¡£
Åö¼Ò°ìÈÖ¤Î¸ÄÀ¤Ï¡ÚÂ¢¸µ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÍÒ¸µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢À¤³¦Í£°ì¤Î¼òÂ¢¡Û¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£
¡Ø»ê¹â¤Î½ÏÀ®¤ò¶Ë¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢Ê¿À®¸µÇ¯¤Ë¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ½ÏÀ®á±¤Î¸¦µæ¤ò³«»Ï¤·¡¢ÍÒ¸µ¤È¤·¤Æ¤â33Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡ØË¢À¹Ê¸²½¤Î·Ñ¾µ¤ÈÁÏÂ¤¡Ù¤ò´ðËÜÍýÇ°¤È¤·¡¢Ë¢À¹¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡õSNS
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.chuko-awamori.com/
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§ https://chuko-online.com/
¡¦Instagram¡§ https://www.instagram.com/chukoshuzo_okinawa/
¡¦Twitter¡§ https://twitter.com/chukoshuzo
¡¦Facebook¡§ https://www.facebook.com/chukoshuzo
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡§Ãé¹§¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Âç¾ë ¶Ð
½êºßÃÏ¡§²Æì¸©Ë¸«¾ë»Ô»úÌ¾²ÅÃÏ132ÈÖÃÏ
ÀßÎ©¡¡¡§1949Ç¯(¾¼ÏÂ24Ç¯)
¡ÚËÜ¥µ¥¤¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Ãé¹§¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö¡§¹õÌî
e-mail¡§call@chuko-awamori.com