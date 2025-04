【イベントレポート】QQキッズ｜2025年卒業式をオンラインで開催！

株式会社QQ English

株式会社QQ English(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光)は、2025年3月29日(土)に、子ども専門オンライン英会話サービス「QQキッズ」のユーザーを対象とした初めてのオンライン卒業式イベントを開催いたしました。オンライン卒業式には、QQキッズのユーザー様を始め、代表取締役の藤岡頼光、QQEnglish公式アンバサダーの国山ハセンさんも映像で参加しました。 こちらのリリースでは、同イベントの様子を実際の写真とともにダイジェストでお届けします。

QQキッズオンライン卒業式イベント開催概要

代表 藤岡頼光からの祝辞

- 開催日:2025年3月29日(土)13時~- 対象:新中学1年生になるQQキッズ- ユーザー内容:イベントはZoomを使用してオンライン形式で開催され、代表取締役の藤岡からの祝辞ムービーの上映、ユーザーの体験談の共有、全員参加型のトリビアクイズなど、多彩なプログラムが実施されました。- イベントの詳細レポートはこちら:https://www.qqeng.com/qqkids/results/graduation2025

セブ島から卒業生ならびに保護者の皆さまへの祝辞、英語学習は継続が肝心であることをお伝えしました。

「卒業生代表による卒業スピーチ」

卒業生を代表して、3名のお子様がリアルタイムでスピーチを行いました。皆様、流暢な英語で自信を持ってスピーチを行い、参加者から大きな拍手が送られました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=MRmlrC3riGY ]

卒業生代表スピーカーの皆様

英語でフィリピンや卒業式に関するクイズ大会

- QQキッズ こどもアンバサダー Souta君- レッスン総受講回数1944回 Riku Nakamurak君- レッスン総受講回数999回 Mei Uenoさん

海外と日本の卒業式にまつわる雑学や、フィリピンについての豆知識など、zoomのクイズ機能を使い、皆で楽しく行いました。

※クイズの模様(一部抜粋)

卒業生エピソード紹介

エピソード紹介では、実際にユーザーの皆様から集った、「英語を学習していたからこその体験」を紹介していただきました。以下、エピソード抜粋となります。

- Souta君- Ruka君

エピソード紹介の続きはこちら:https://www.qqeng.com/qqkids/results/graduation2025

QQEnglish公式アンバサダーの国山ハセンさんからの祝辞

ご自身のアメリカでの起業の話を通じて、英語を学ぶ大切さを語っていただきました

参加者からのメッセージ(一部抜粋)

- 「卒業生のスピーチやクイズなど、楽しく参加させていただきました。」- 「授業を提供するだけではなく、子供たちの成長を一緒に喜んでくれるところが素敵だと思いました。」- 「参加させて頂いた事で、思い出に残る卒業式となりました。ありがとうございました!」- 「卒業イベントを企画して下さりありがとうございました。QQイングリッシュの一員である事が実感できた様で嬉しかったです。」- 「この度は素晴らしい体験をありがとうございました!また三年後、中学卒業イベントがあったら嬉しいです。今後とも宜しくお願い致します。」QQキッズは、今後も英語学習を頑張るすべての皆様をサポートし、さらなるサービス向上に努めてまいります。

イベントの詳細レポートはこちら:https://www.qqeng.com/qqkids/results/graduation2025

QQキッズとは

QQキッズは「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。

QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。

子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/

中学生専門オンライン英会話サービス QQジュニア

https://www.qqeng.com/lp/qqjunior/

QQキッズ アンバサダー一覧

https://www.qqeng.com/qqkids/ambassadors

QQEnglish公式サイト

https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp