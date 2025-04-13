V-tamp（ブイタンプ）、VTuber歌枠リレーをさらに盛り上げる“あいことば式スタンプラリー機能”を提供！

株式会社CrossVision

NTTドコモグループ※1の新規事業創出プログラム「docomo STARTUP(TM)」を通じてスピンアウト※2した株式会社CrossVision（以下、クロスビジョン）は、「春」をテーマに複数のVTuberが歌配信をリレー形式で行うYouTube上の配信企画「春色に染まる歌枠リレー」と連携し、クロスビジョンが運営するデジタルグッズ販売サービス「V-tamp（ブイタンプ）」を通じて、視聴者参加型のスタンプラリー体験を提供いたします。

■「春色に染まる歌枠リレー」とは

10人のVTuberがそれぞれ春にちなんだ楽曲を披露しながら、リレー形式で配信をつないでいくオンライン歌企画です。

開催日時：4/13（日）16:30～

開会式の視聴先：https://youtube.com/@saotomeotoha(https://youtube.com/@saotomeotoha)（早乙女乙葉YouTubeチャンネル）

■ V-tampのスタンプラリー機能とは

本イベントでは、視聴体験をさらに楽しんでいただけるよう、クロスビジョンが提供するデジタルグッズ販売サービス「V-tamp」と連携したスタンプラリー企画を実施します。スタンプラリーは、V-tamp内の特設ページを通じて参加することが可能で、各配信内で発表される“あいことば”を入力することで、該当するVTuberのスタンプを獲得できます。

「春色に染まる歌枠リレー」スタンプカード■特典情報

全ての配信のスタンプをコンプリートした方には、特典としてイベント限定のデジタルトレーディングカードおよび壁紙をプレゼントいたします。

「春色に染まる歌枠リレー」限定デジタルトレーディングカード■抽選企画について

X（旧Twitter）にてハッシュタグ「#春色に染まる歌枠リレー 」を付けてご投稿いただくと、参加された皆さまの中から抽選でAmazonギフトカードが当たるプレゼント企画も同時に開催しています。

■参加メンバー（配信順）◆みたにみく 17:00～

YouTube：https://youtube.com/@mikumitani(https://youtube.com/@mikumitani)

X：https://x.com/misairunrun(https://x.com/misairunrun)

◆碓氷ゆら 17:30～

YouTube：https://youtube.com/@yurayurausui(https://youtube.com/@yurayurausui)

X：https://x.com/yurayura_usui(https://x.com/yurayura_usui)

◆ 天草フラン 18:00～

YouTube：https://youtube.com/@amakusa_fran(https://youtube.com/@amakusa_fran)

X：https://x.com/amakusa_fran(https://x.com/amakusa_fran)

◆紫月るぴ 18:30～

YouTube：https://www.youtube.com/@Shinotsuki_Lupi(https://www.youtube.com/@Shinotsuki_Lupi)

X：https://x.com/Shinotsuki_Lupi(https://x.com/Shinotsuki_Lupi)

◆夜想といき 19:00～

YouTube：https://youtube.com/@yasou_toiki(https://youtube.com/@yasou_toiki)

X：https://x.com/yaso_toiki(https://x.com/yaso_toiki)

◆鈍色聴 19:30～

YouTube：https://www.youtube.com/@Yurushi_nibiiro(https://www.youtube.com/@Yurushi_nibiiro)

X：https://x.com/Yurushi_nibiiro(https://x.com/Yurushi_nibiiro)

◆神崎メイサ 20:00～

YouTube：https://youtube.com/@Kanzaki_Meisa(https://youtube.com/@Kanzaki_Meisa)

X：https://x.com/kanzaki_meisa(https://x.com/kanzaki_meisa)

◆魔ノむえる 20:30～

YouTube：https://www.youtube.com/@manomueru(https://www.youtube.com/@manomueru)

X：https://x.com/Mano_muerU(https://x.com/Mano_muerU)

◆じゃんがりあん 21:00～

YouTube：https://www.youtube.com/@jyangaria_n(https://www.youtube.com/@jyangaria_n)

X：https://x.com/jyangaria_n(https://x.com/jyangaria_n)

◆早乙女乙葉 21:30～

YouTube：https://youtube.com/@saotomeotoha(https://youtube.com/@saotomeotoha)

X：https://x.com/saotomeotoha(https://x.com/saotomeotoha)

■「V-tamp」とは

V-tampは、クロスビジョンが運営する「デジタル推し活グッズ」の販売サービスです。イラスト・ボイス・音楽などを3Dモデルとして販売し、在庫‧物流コストをかけないグッズ展開が可能です。

■企業情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/142461/table/43_1_a731bfd01329c627b92332429d5c6667.jpg ]

※1 株式会社NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ株式会社、NTTコムウェア株式会社

※2 スピンアウトとは、企業が特定の部門や事業を分離して新会社として独立させることで、元の企業からの出資を受けないもしくはマイナー出資で独立する場合をさします。

※ 「docomo STARTUP」は、株式会社NTTドコモの商標です。

※ 「Sound Desert」は、株式会社NTTドコモの商標です。株式会社CrossVisionはドコモからの利用許可に基づき使用しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社CrossVision

MAIL：xv-info@crossvision-inc.com

報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

以 上