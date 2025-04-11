ÃËÀÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¡¦±ÊÈø¸÷°ì°å»Õ¤¬°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¥Þ¥¤¥¯¥í²ñ¡¦Íý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¥Þ¥¤¥¯¥í²ñ¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢°Ê²¼¥Þ¥¤¥¯¥í²ñ¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯4·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢ÃËÀÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¢¤ë±ÊÈø¸÷°ì°å»Õ¤¬¿·¤¿¤ËÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¥Þ¥¤¥¯¥í²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¤¥¯¥í²ñ¤Ï¡¢°åÎÅ¤Î¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÆâ»ë¶Àµ»½Ñ¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¥µー¥¸¥§¥êー¡Ê¸²Èù¼ê½Ñ¡Ë¤ÎÈ¯Å¸¡¦ÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀìÌçÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£°å»Õ¡¦°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤Ê¤É¤¬Ï¢·È¤·¡¢³Ø½Ñ½¸²ñ¤ä¸¦µæÈ¯É½¡¢µ»½Ñ¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î°åÎÅµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Íý»öÄ¹¡¦±ÊÈø¸÷°ì°å»Õ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¥Þ¥¤¥¯¥í²ñ¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£µ»½Ñ³×¿·¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢°åÎÅ¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥¤¥¯¥íµ»½Ñ¤Î½ÅÍ×À¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÀè¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¼¡À¤Âå¤Î°åÎÅ¿Íºà¤Î°éÀ®¤Èµ»½ÑÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
±ÊÈø¸÷°ìÍý»öÄ¹
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§ÅìË®Âç³Ø°å³ØÉô Á°¶µ¼ø¡¿Âç¿¹ÉÂ±¡ Á°¥ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿ーÄ¹¡¿¶äºÂ¥ê¥×¥í³°²Ê ±¡Ä¹
±ÊÈø°å»Õ¤Ï¥Ê¥¬¥ª¥á¥½¥Ã¥É¤Ë¤è¤ê20Ç¯°Ê¾å¡¢Àºº÷ÀÅÌ®áî¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼ê½Ñ¿ô¤Ï10,000Îã°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Þ¤ÀÇ§ÃÎÅÙ¤¬Äã¤¤ÃËÀÉÔÇ¥¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î´µ¼ÔÍÍ¤Ëµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Àºº÷ÀÅÌ®áî¼ê½Ñ¡Ê¤»¤¤¤µ¤¯¤¸¤ç¤¦¤ß¤ã¤¯¤ê¤å¤¦¡Ë¼ê½Ñ¤È¤Ï
±ÊÈø°å»Õ¤Ï¡¢ÃËÀÉÔÇ¥¼£ÎÅÀìÌç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ö¶äºÂ¥ê¥×¥í³°²Ê¡×¤Î±¡Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÀºº÷ÀÅÌ®áî¤Î¿ÇÃÇ¤ª¤è¤Ó¼ê½Ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¤¹¡£
ÃËÀÉÔÇ¥¤Î¸¶°ø¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤¬Àºº÷ÀÅÌ®áî¤Ç¤¹¡£Àºº÷ÀÅÌ®áî¤È¤Ï¡¢ÀºÁã¤ä¤½¤Î¾åÉô¤Ë¤¢¤ëÀºº÷Éô ¡ÊÀº´É¡¢·ì´É¡¢¿À·Ð¡¢¥ê¥ó¥Ñ´É¤Ê¤É¤ò´Þ¤àËì¹½Â¤¡Ë¤Ë¡¢ÀÅÌ®áî¡ÊÀÅÌ®¤Î³ÈÄ¥¡Ë¤Þ¤¿¤Ï¡¡ÀÅÌ®áî¡ÊÀÅÌ®¤ÎµÕÎ®¡Ë ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¾É¾õ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÃËÀÉÔÇ¥¾É´µ¼Ô¤Î¤ª¤è¤½40¡ó¤¬¡¢¤³¤Î¾É¾õ¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÕÂ¡¤ÎÀÅÌ®¤«¤é¤Î·ì±ÕµÕÎ®¤Ë¤è¤ê¡¢º¸Àºº÷ÀÅÌ®Æâ¤Î±¢Ç¹¾åÉô¤¬¤¦¤Ã·ì¤·¡¢áî¡Ê¤³¤Ö¡Ë¾õ¤Î¼ð¤ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á·ì±Õ¤¬ÄäÂÚ¤·¡¢ÀºÁã¤Î²¹ÅÙ¤¬¾å¾º¤·¤ÆÀºÁãµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://ginzarepro.jp/)
°åÎÅË¡¿Í¼ÒÃÄ¥Þ¥¤¥¯¥í²ñ¡¡³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/154150/table/6_1_fcc1cccd09e6bd1616d3d56fa64aa858.jpg ]