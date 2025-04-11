HANA Debut Single「ROSE」 Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100” 1位のほか、国内主要配信チャートを席巻中！

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BMSG × CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT 『No No Girls』 から誕生したラッパー/シンガーのちゃんみながプロデュースする７人組ガールズグループ・HANAのデビュー曲「ROSE」がBillboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100” 1位のほか、国内主要配信チャートを席巻中だ。Billboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”で女性グループのデビュー曲が配信リリースのみで初登場1位を獲得するのは史上初となる。





デビュー曲の「ROSE」は、どんな姿でも、どんな環境でも、力強く生き抜きたいという思いが込められた楽曲だ。人生の中で感じる辛さや美しさ、さまざまな感情が交錯しながらも、そのすべての自分を愛し、しっかりと生き抜いていくという強い意志が表現されており、HANAのメンバーも、そしてHANAを通じてこの楽曲を届けるすべての方々にもどんな環境や困難が待ち受けていても、強く、正しく、美しく咲き続けてほしいというプロデューサーちゃんみなの願いが込められている。

4月2日に「ROSE」が配信リリースされると、瞬く間にiTunes、LINE MUSIC、Amazon Musicなどの主要チャートで1位を獲得（4月2日付）。Spotifyでは、急上昇チャート1位（4月6日付）、Top 50チャートでも最高2位（4月6日付）を獲得し、Apple Musicでも日本の都市別ランキング全てで1位を獲得（4月5日付）した後、ついに総合ソング・ランキングでも１位を獲得した（4月9日付）。

4月9日公開のBillboard JAPAN 総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”のほか、オリコン週間ストリーミングランキングでも1位を獲得したことがわかった。初登場作品のオリコン同ランキングでの1位獲得も、1年7カ月ぶり、今年度初となる。

4月2日18時にプレミア公開されたMusic Videoも公開後わずか4時間で100万回再生を突破し、公開1週間以上経った今も人気急上昇中の音楽1位を継続し、総再生回数は1,000万再生を突破している。（4月11日10時30分時点）

さらに、YouTubeのGlobal Daily Music Videoランキングでも6位にランクイン（4月3日付）するなど、国内に留まらず世界からも大きな注目を集めている。

デビュー以降目まぐるしくメディアやイベントに出演し「ROSE」を披露しているHANAは、本日4月11日(金)にはテレビ朝日系「ミュージックステーション」の初出演も決定している。さらに、4月23日(水)には、「ROSE」とともに、プレデビュー曲「Drop」と『No No Girls』の審査楽曲でもあった「Tiger」の３曲が収録されたDebut Single「ROSE」のCDが発売される。

デビュー曲リリース後1週間で、数々の記録を達成するHANAの快進撃から目が離せない。

■リリース情報

HANA Debut Single 'ROSE'

2025.04.02 Digital Release

URL：https://hana-brave.lnk.to/ROSE

2025.04.23 CD Release

URL：https://smr.lnk.to/HANA_ROSE_CD

■公開情報

HANA 'ROSE' Music Video

URL：https://youtu.be/rGPd0FyjQ9w

HANA 'ROSE' Live Performance

URL：https://youtu.be/EYXX8knLXUY

HANA 'ROSE' Performance Video

URL：https://youtu.be/LQSsBJQ5FKw

■HANA Debut Single「ROSE」商品概要

発売日：2025年4月23日(水)

形態数：３形態（初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤）

<収録楽曲> ※全形態共通

1. ROSE

2. Drop

3. Tiger

【初回生産限定盤A】(CD＋Blu-ray）

品番：SRCL-13300～13302

価格：2,600円（税込）

※デジパック仕様

※ソロトレーディングカード・絵柄A（7枚セット）封入

※応募抽選特典シリアルコード封入

<CD収録内容>

全３曲収録 ※全形態共通

<Blu-ray収録内容>

1. ROSE -Music Video-

2. ROSE -Performance Video-

【初回生産限定盤B】(CD＋Blu-ray）

品番：SRCL-13303～13305

価格：2,600円（税込）

※デジパック仕様

※ソロトレーディングカード・絵柄B（7枚セット）封入

※応募抽選特典シリアルコード封入

<Blu-ray収録内容>

1. ROSE -Music Video-

2. ROSE -Behind The Scenes-

【通常盤】(CD）

品番：SRCL-13306～13307

価格：1,800円（税込）

※初回紙ジャケ仕様

※ソロトレーディングカード・絵柄C（7枚セット）封入

※初回応募抽選特典シリアルコード封入

【全形態共通封入特典（通常盤は初回仕様のみ）：応募抽選特典シリアルコード封入】

■応募抽選特典内容

A賞：オフライン メンバーお見送り会

B賞：オンライン メンバー全員トーク会

C賞：直筆サイン入りオリジナルポストカード 30名様

※特典内容詳細はこちら

https://hana.b-rave.tokyo/music/570/

■ライブ出演情報

2025年4月12日(土)

「DayDay. SUPER LIVE 2025」

会場：ぴあアリーナMM

2025年4月19日(土)

「CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2025」

会場：Zepp New Taipei

2025年5月3日(土・祝)

「VIVA LA ROCK 2025」

会場：さいたまスーパーアリーナ

2025年5月5日(月・祝)

「JAPAN JAM 2025」

会場：千葉市蘇我スポーツ公園

2025年5月29日(木)

「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025 in JAPAN Presented by ZOZOTOWN」

会場：Kアリーナ横浜

2025年8月16日(土)TOKYO、17日(日)OSAKA

「SUMMER SONIC 2025」

■HANA プロフィール

BMSG × CHANMINA GIRLS GROUP AUDITION PROJECT “No No Girls” から誕生した『HANA』。CHIKA、 NAOKO、 JISOO、 YURI、 MOMOKA、 KOHARU、 MAHINAからなる、7名組ガールズグループ。

■HANA関連情報

【HANA 公式HP】https://hana.b-rave.tokyo

【HANA 公式SNS】

YouTube：https://www.youtube.com/@HANA_BRAVE_Official

X（旧Twitter）：https://x.com/@HANA__BRAVE

Instagram：https://www.instagram.com/hana_brave_official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@hana_brave_official

【HANA Official Fan Club】https://bmsg.shop/pages/hana-fc-members