朝日新聞Mリーグ2024-25 ファイナルシリーズ最終決戦の5月16日（金）、パブリックビューイング開催決定！
一般社団法人Mリーグ機構（本社：東京都港区、代表理事：藤田晋）は、「Mリーグ2024-25パブリックビューイング」を2025年5月16日(金)に開催することをお知らせいたします。
なお、開催にあたり観戦チケットを販売いたします。サポーター先行販売は2025年4月16日（水）12時（正午）より、一般販売は2025年4月18日（金）12時（正午）より販売開始いたします。
当日は「朝日新聞Mリーグ2024-25 ファイナルシリーズ」の最終決戦となり、パブリックビューイングに加え、同会場にて「Mリーグ2024-25」の表彰式も行います。
また、本パブリックビューイングでは、観戦をよりお楽しみいただくためのグッズとして、来場者全員にバルーンをご提供いたします。
なお、例年のファイナルシリーズ最終決戦の動向を鑑みて、時間が長くなる可能性があること、お客さまに安心・安全にご帰宅いただけるよう考慮し、5月16日(金)の試合開始時間は17時からとさせていただきます。
■「Mリーグ2024-25シーズン表彰式・パブリックビューイング」について
名称：Mリーグ2024-25シーズン表彰式・パブリックビューイング
会場：ベルサール汐留
（https://www.bellesalle.co.jp/wp-content/uploads/access_shiodome.pdf）
開催日程： 2025年5月16日（金）
開催時間：開場16時 試合開始17時（23時ごろ終了予定）
※５月16日（金）の試合開始時間は17時から開始となります※
対戦チーム： 決定次第、「Mリーグ」公式Xにて発表
会場解説：決定次第、「Mリーグ」公式Xにて発表
チケット金額：9,000円（税込）バルーン付
チケット販売枚数：684席 全席自由席
イベント内容：試合観戦（パブリックビューイング）、試合終了後に同会場にてMリーグ2024-25シーズンの表彰式を行います。
チケット販売期間：サポーター先行販売は2025年4月16日（水）12時（正午）より、一般販売は2025年4月18日（金）12時（正午）より販売開始。
※先着順にてご購入いただけます
■注意事項
※会場解説Mリーガーや会場実況者が変更もしくは欠席となる場合もございます。予めご了承ください。
※各チームのバルーンの数については上限がございます。予めご了承ください。
※会場内で撮影した写真や映像・動画（対象として来場者個人の肖像など）を
以下の用途で使用する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・会場内に設置された各種モニターでの使用
・Mリーグおよびクラブ公式メディアでの使用
・ABEMA「麻雀チャンネル」での使用
・ニュース番組・関連メディア等での使用
・Mリーグまたはチームに指定されたもの（パートナー企業を含む）が制作する映像作品等の制作物および各種販売物等での使用
■チケット購入方法
「ローチケ」にて販売
会員の方
サポーター会員ページをご確認ください。
https://m-league.jp/supporter/login/
一般の方
https://l-tike.com/sports/mleague/
※1人あたりの購入可能数は6枚までとなります。
■一般社団法人Mリーグ機構 概要
【名称】 一般社団法人Mリーグ機構
【役員】
最高顧問 日本トップリーグ連携機構 代表理事会長 日本サッカー協会 相談役 川淵三郎
代表理事 株式会社サイバーエージェント 代表取締役 藤田晋
理事 株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役CHRO兼CLMO 山下直久
理事 株式会社コナミアミューズメント 代表取締役社長 沖田勝典
理事 株式会社ジャパネットブロードキャスティング 社長執行役員 佐藤崇充
理事 株式会社セガ フェイブ 代表取締役 社長執行役員 兼 株式会社セガ 代表取締役 副社長執行役員Co-COO 杉野行雄
理事 株式会社テレビ朝日 取締役副社長 角南源五
理事 株式会社電通 統括執行役員 中村光孝
理事 株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ 執行役員 山田覚
理事 株式会社U-NEXT 代表取締役社長 堤天心
監事 株式会社井上ビジネスコンサルタンツ 代表取締役 井上智治
【所在地】東京都港区
【活動開始】2018年7月
公式サイト：https://m-league.jp
■URL
「Mリーグ」公式サイト：https://m-league.jp
「Mリーグ」公式X：https://twitter.com/m_league_
「Mリーグ」公式YouTube：https://www.youtube.com/c/m-league
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