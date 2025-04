家族のために働くシングルファーザーが育児に恋に大奮闘！心温まるファミリードラマ「蝶よ花よ～僕の大切な宝物～」TV放送版がPrime Video“チャンネルK”にて本日、見逃し配信開始！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、BS日テレにて好評放送中のソ・ジュニョン×ユン・ダヨンW主演でおくる心温まるファミリードラマ「蝶よ花よ~僕の大切な宝物~」を、本日4月11日(金)より毎週金曜16時にPrime Videoチャンネル「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」(以下、チャンネルK)の会員を対象に見逃し配信いたします。

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2023 KBS. All rights reserved

本日4月11日(金)16時よりチャンネルKで配信を開始する「蝶よ花よ~僕の大切な宝物~」(2023)は、家族のために働くシングルファーザーが、恋に育児に奮闘しながら成長していく姿を描いた心温まるファミリードラマです。

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2023 KBS. All rights reserved

【あらすじ】

10年前に失踪した妻の帰りを待ちながら、義実家で暮らすガンサン(ソ・ジュニョン)。惣菜店と介護士の仕事を掛け持ちし、シングルファーザーとして一人娘のジャンディ(キム・シウン)を大切に育てる彼ですが、思春期真っ只中のジャンディに手を焼く毎日。騒動を起こしてばかりの義理の家族や実父の存在に頭を悩ませながらも家族のために働いていたある日、娘のアートスクールの先生であり大企業の養子でもあるミレ(ユン・ダヨン)と出会い好意を持ちます。学歴から財力まで兼ね備えているうえに、彼女の初恋の人まで現れたことで、自分には到底叶わない恋だと諦めようとするガンサンですが…。

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2023 KBS. All rights reserved

誠実で爽やかなシングルファーザーのガンサンを演じたのは、愛した男性に裏切られた女性が繰り広げるドロドロの復讐劇「凍える華」(2016)などで主演を飾ったソ・ジュニョン。本作はそんな彼にとって約7年ぶりのドラマ復帰作としても話題となりました。そして、おっとりとした性格でありながらも、辛い幼少期を過ごした過去を持つ大企業の養子ミレを、韓国の高級住宅地“江南”に家を買うため奮闘する主婦の姿を描いた「国家代表ワイフ~華麗なる江南奮闘記~」(2021)にて、ヒロインの妹ボリ役を演じたことが記憶に新しいユン・ダヨンが演じます。また、「模範刑事」(2020)や「恋慕」(2021)など数多くの作品で子役として活動するキム・シウンが、思春期のジャンディを熱演。

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2023 KBS. All rights reserved

“ガンサンとジャンディの親子愛に泣かされた”、“家族の絆が丁寧に描かれていて、温かい気持ちになれる”といった視聴者からの称賛の声も続出し、ガンサンとミレの恋模様はもちろん、時には衝突しながらも成長していく親子の姿に思わず涙してしまうこと間違いなしの作品です。

そんな、見どころ満載のホームドラマ「蝶よ花よ~僕の大切な宝物~」のTV放送版が本日よりチャンネルKにて見逃し配信スタート!BS日テレにて毎週月曜~金曜15時より放送中の該当話を、チャンネルKでは毎週金曜16時に一挙公開いたします。毎日観進めたい方も一気見したい方も、ぜひご自身のライフスタイルに合わせてお楽しみください。

■「蝶よ花よ~僕の大切な宝物~」<TV放送版>

配信ページはこちら(https://amzn.to/43IFStP)

●作品紹介

Licensed by KBS Media Ltd. (C)2023 KBS. All rights reserved

●タイトル:「蝶よ花よ~僕の大切な宝物~」<TV放送版>

●あらすじ:10年前に失踪した妻を待ちながら、妻の実家で暮らすガンサン(ソ・ジュニョン)。惣菜店と介護士の仕事を掛け持ちしながら、厳しい生活を送っていた。つらい時も、蝶よ花よと大切に育ててきた娘ジャンディ(キム・シウン)の存在を支えに頑張ってきたが、娘の思春期が本格化し、悩みは増えるばかり。さらに、就職できない義妹や義兄弟をひいきする義母、トラブルメーカーの父親まで加わり、ガンサンの頭を悩ませる日々。そんな中、彼の前にジャンディのアートスクールの先生ミレ(ユン・ダヨン)が現れる。苦しい時にそっと寄り添い、励ましてくれるミレにガンサンは次第に惹かれていく。しかし、ミレは実は学歴も財力も兼ね備えた大手企業ファンドンフードのオーナーの養子だった。しかも、彼女のそばには有能な男・ジュヒョク(キム・シフ)の存在があり、自分には到底叶わない恋だと感じるガンサンだったが…。

●配信先:Prime Video「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」にて毎週金曜16時 一挙見逃し配信

●話数:1話 約45分 (全80話)

●出演者:ソ・ジュニョン「凍える華」、ユン・ダヨン「国家代表ワイフ~華麗なる江南奮闘記~」、キム・シフ「ラブレイン」、キム・シウン「模範刑事」ほか

●コピーライト: Licensed by KBS Media Ltd. (C)2023 KBS. All rights reserved

●配信ページ:https://amzn.to/43IFStP

●「チャンネルK」について

「韓国ドラマ&エンタメChannel K」とは、Prime Video内で韓国・中国ドラマ、映画、音楽など韓国を中心としたアジアの様々なコンテンツが楽しめる動画配信サービスです。

厳選されたドラマや映画、音楽番組、バラエティ番組を毎日24時間、いつでもどこでも好きなだけお楽しみいただけます。既にAmazon プライム会員の方は、「韓国ドラマ&エンタメ Channel K」でご登録いただくと月額550円(税込)ですぐにご視聴いただけます。

2024年6月に韓国で開催された音楽祭「K-WAVE CONCERT 人気歌謡」や、アイドル達の休暇に密着した「(G)I-DLE以外取り扱い注意!」などK-POP好きにご満足いただける番組はもちろん!「冬のソナタ」、「宮廷女官チャングムの誓い」、「IRIS-アイリス-」といった一度は聞いたことがある不朽の名作から、「マイ・ミリタリー・バレンタイン」や「ロマンスヴィラン」をはじめとする独占配信作品、人気俳優出演の中国ドラマまでアジアエンタメ好きにご満足いただけるサービスとなっており、どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

・公式サイトはこちら(https://channelk.jp/)

・公式Xはこちら(https://x.com/ChannelK_PR)

・配信ページはこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront?ie=UTF8&benefitId=channelkjp&mrntrk=slid__pgrid_105607944374_pgeo_1009309_x__adext__ptid_kwd-940872753058&gclid=CjwKCAjwmYCzBhA6EiwAxFwfgPfOFEq9k-JOVPzz64OhLcB2nWYEYzQxQ0-lDK4z0yaW6T7Zc_labBoCd34QAvD_BwE&linkCode=sl2&tag=channelk0d-22&linkId=a1a63f0bb629aad0716d7aaf9f7e2c38&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl)