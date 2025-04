【サモンズボード】「桜花月刀伝幕間『陽だまりに咲く桜宴の巻』」イベント開催！

ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社

「桜花月刀伝幕間『陽だまりに咲く桜宴の巻』」イベント開催!

https://sb.gungho.jp/member/event/2025/04_ougetsukan/(https://sb.gungho.jp/member/event/2025/04_ougetsukan/)

『サモンズボード』は、「桜花月刀伝幕間『陽だまりに咲く桜宴の巻』」イベントを2025年4月10日(木)より期間限定で開催いたします。過去の「桜花月刀伝」シリーズに登場してきたキャラクターやダンジョンなどが再び登場し、『サモンズボード』は春一色に。

"大花見大会"で大盛り上がりの新イベントをどうぞお楽しみください。

●レアガチャ「桜花月刀伝」登場!

「幽想桜の盃・杠葉」「霞桜の詠人・兎隠」が新登場します。

●ログインで新キャラクターや「光結晶」をゲット!

「幽想桜の盃・杠葉」「霞桜の詠人・兎隠」「陽だまりの縁・紫蘭&リッカ」「秘メシ香リ・樒」

期間中ログインで「陽だまりの縁・紫蘭&リッカ」と「秘メシ香リ・樒」をお知らせメールにお届けしす。あわせて、「光結晶」がラインナップするログインボーナスもお楽しみください。

※「秘メシ香リ・樒」はイベント終了後もお知らせメールで1回限りゲットできるキャラクターです。

●1回限定!5属性の「武者ハニィ」連続登場!

期間中、1日1回クリア可能なダンジョンが登場します。クリアすれば、属性に合わせたモンスターの育成素材に使うと熟練Pが30,000増える「武者ハニィ」を入手できます。くれぐれも油断せず、手抜かりのない編成でチャレンジしましょう。

●宝玉でまわせる6種類のSPガチャを開催!

6種類のSPガチャを3回に分けて順次、開催します。SPガチャは各ダンジョンで入手できるモンスターを売却することで宝玉化し、まわすことができる無料のガチャです。新登場「三色だんごキャットの宝玉でまわせるSPガチャ」からは、「陽だまりの縁・紫蘭&リッカ」などのキャラクターに加えて、各種育成素材が手に入ります。

他にもさまざまなイベント盛りだくさんでお届けします。

「桜花月刀伝幕間『陽だまりに咲く桜宴の巻』」をどうぞお楽しみください。

●交換所に「月下ノ朧桜・残月」が新登場!

●極・神級ダンジョン「大花見会場」登場!

●リミテッドミッション開催!など

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25063/table/1906_1_7afd727c72ede6689244fbfd95096d41.jpg ]

※各イベントの詳細は公式サイトまたはゲーム内よりご確認ください。

▶▶『サモンズボード』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20250411sbpt01(http://goe.bz/20250411sbpt01)

ロゴ『サモンズボード』基本情報

タイトル: サモンズボード

ジャンル: ボードゲーム・RPG

対応機種: Android OS 6.0以上/iOS 12.0以上 (CPU A8以上)

公式サイト: https://sb.gungho.jp/

特徴:サモンズボード!それは4×4の召喚盤の上で繰り広げられるモンスターバトル。自分のモンスターを上手にあやつり、荒廃した世界に平和をもたらそう!

