V-tamp、VTuber事務所「のなめぷろだくしょん」と連携し、所属人気VTuber「リオナ・ネロ」生誕記念歌枠リレーを支援

株式会社CrossVision

NTTドコモグループ※1の新規事業創出プログラム「docomo STARTUP(TM)」を通じてスピンアウト※2した株式会社CrossVision（以下、クロスビジョン）は、同社のサービスV-tamp（ブイタンプ）において、VTuber事務所「のなめぷろだくしょん」と連携し、所属VTuber「リオナ・ネロ」生誕記念歌枠リレーを支援致します。

開会式：https://www.youtube.com/live/9ASTBUNBL44?si=n7p6LTmvF9iw-rV7

■「リオナ・ネロ生誕記念歌枠リレー」とは

VTuberリオナ・ネロの誕生日（4月12日）を祝うため、2025年4月11日（金）17:30～24:00に「リオナ・ネロ生誕記念歌枠リレー」が開催されます。

本イベントには、VTuber事務所「のなめぷろだくしょん」所属メンバーを中心に計12名が参加。リレー形式で歌配信を繋ぎ、リオナ・ネロの誕生日を盛大に盛り上げます。

配信視聴者はV-tampのスタンプラリー機能を通じてイベントに参加し、全配信視聴の特典として限定デジタルトレーディングカードを獲得できます。

■V-tampのスタンプラリー機能とは

各配信枠で発表される「あいことば」をスタンプラリーページに入力することで、参加VTuberごとのスタンプが貯まっていきます。

■特典情報

全ての配信枠のスタンプをコンプリートした方には、特典として「リオナ・ネロ生誕記念歌枠リレー」限定デジタルトレーディングカードをプレゼント。

■参加メンバー（配信順）

◆狼朗ハツキ 18:00～

YouTube：https://youtube.com/live/UjsjCdH2Ess?feature=share

X：https://x.com/rou_hatsuki

◆夜舞ルト 18:30～

YouTube：https://www.youtube.com/live/eUet9d6ug1Q?si=JQTSBnFNvlx1UdWA

X：https://x.com/Luto_yamai

◆ 月白刻人 19:00～

YouTube：https://youtube.com/live/jrBmKdqEYQg?feature=share

X：https://x.com/Kokuto_Moon

◆宵待ヒサメ 19:30～

YouTube：https://youtube.com/live/9F3mULCFbJU?feature=share

X：https://x.com/hisame_yoimachi

◆儚牙紺 20:00～

YouTube：https://www.youtube.com/live/8akzF-Pqfng?si=dIpKVZWZiAX8Xa4B

X：https://x.com/Kon_Kurage

◆シオリ 20:30～

YouTube：https://youtube.com/live/xUlzJs_COLM?feature=share

X：https://x.com/shio_kinuito

◆ 夕凪季縁 21:00～

YouTube：https://youtube.com/live/eIkyGgHpLK0?feature=share

X：https://x.com/YunagiYosuga

◆ 桃園りえる 21:30～

YouTube：https://youtube.com/live/6tXY3PtlLiw?feature=share

X：https://x.com/riel_momozono

◆マロ・シェイディ 22:00～

YouTube：https://youtube.com/live/GIAwlQZQLis?feature=share

X：https://x.com/maro_shady_

◆狩真ロン 22:30～

YouTube：https://youtube.com/live/uOtb_iU5OPg?feature=share

X：https://x.com/Ron_klm

◆鴉紋ゆうく 23:00～

YouTube：https://youtube.com/live/eEzsjgMyeCs?feature=share

X：https://x.com/Amon_Yuuku

◆リオナ・ネロ 23:30～

YouTube：https://youtube.com/live/Ke1qV-MwZg4?feature=share

X：https://x.com/Rioriona_n

■VTuber事務所「のなめぷろだくしょん」

「のなめぷろだくしょん」は、個性を存分に活かした多種多様なタレントが所属するVTuber事務所です。 また、各種イベントやグッズ、デジタルコンテンツの販売、音楽制作など、次世代のエンタメを盛り上げる為のプロダクションです。

＜のなめぷろだくしょん公式HP・X（旧Twitter)＞

公式サイト https://nonamepro.mystrikingly.com/

公式X https://x.com/Noname_Pr

■「V-tamp」

V-tampは、クロスビジョンが運営する「デジタル推し活グッズ」の販売サービスです。イラスト・ボイス・音楽などを3Dモデルとして販売し、在庫‧物流コストをかけないグッズ展開が可能です。

■企業情報

会社名：株式会社CrossVision

代表取締役：奥井 颯平

所在地：東京都千代田区九段南一丁目5番6号りそな九段ビル5F KSフロア

サービスサイト：

https://ec.v-tamp.com/

コーポレートサイト：

https://crossvision-inc.com/

MAIL：xv-info@crossvision-inc.com

※1 株式会社NTTドコモ、NTTコミュニケーションズ株式会社、NTTコムウェア株式会社

※2 スピンアウトとは、企業が特定の部門や事業を分離して新会社として独立させることで、元の企業からの出資を受けないもしくはマイナー出資で独立する場合をさします。

※3 特典の有無や内容はVTuberごとに異なります。

※ 「docomo STARTUP」は、株式会社NTTドコモの商標です。

※ 「Sound Desert」は、株式会社NTTドコモの商標です。株式会社CrossVisionはドコモからの利用許可に基づき使用しています。

■ 本件に関するお問い合わせ

株式会社CrossVision

MAIL：xv-info@crossvision-inc.com

報道発表資料に記載された情報は、発表日現在のものです。仕様、サービス内容、お問い合わせ先などの内容は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。