株式会社キアゲン

~新製品“ipsogen IDH1変異検出キット RGQ 「キアゲン」”により、急性骨髄性白血病患者に新しい“個別化治療”を提示~

株式会社キアゲンは、IDH1遺伝子変異陽性の急性骨髄性白血病(AML)患者を対象としたセルヴィエ社のIDH1阻害剤「ティブソボ錠250mg」(一般名 イボシデニブ)に対するコンパニオン診断薬の製造販売承認を取得しました。日本では4つ目のコンパニオン診断薬承認取得となります。

血液悪性腫瘍である急性骨髄性白血病(AML)は、成人の急性白血病の中で最も頻度の高い病型で、末梢血、骨髄および/またはその他の組織における骨髄芽球のクローン性増殖(1-4)、そして造血障害(5)を特徴とします。患者は通常、赤血球、血小板、白血球の数がそれぞれ減少することにより、貧血、出血、感染症などに罹患します(6)。

AMLの治療では強力化学療法で寛解を目指すことが標準の選択肢ですが、強力化学療法に不適格な患者への標的療法として、IDH1は2017年WHO分類で分子標的治療対象患者を選択するマーカーのひとつとされており(7)、日本人AML患者のIDH1遺伝子変異陽性率〔急性前骨髄球性白血病(APL)を除く〕は9.5%と算出されます(8)。

セルヴィエ社が開発した「ティブソボ」は、AMLの変異型IDH1に対する選択的阻害薬で、強力化学療法に適応とならない患者への治療の新たな選択肢となります。「ティブソボ」投薬判断に際してIDH1遺伝子変異の有無の診断は不可欠であり、コンパニオン診断薬の検査により、医師の迅速かつ安定的な診断が可能になります。

このたび、キアゲンが開発したipsogen IDH1変異検出キット RGQ 「キアゲン」(製造販売承認番号 30700EZX00010000)は、「ティブソボ」のAML患者への適応判定の補助に用いるコンパニオン診断薬で、リアルタイムPCR技術(DNAの増幅をリアルタイムに測定する技術)を用いて、患者の血液または骨髄穿刺液からIDH1遺伝子の5つの変異(R132C、R132H 、R132S、R132G、R132L)を検出します。

