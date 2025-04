＜4月26日・27日開催＞ 「ニコニコ超会議2025」企画発表第3弾 AKINO with bless4、すとぷり・ジェル、内田雄馬など 総勢750組超の出演者が決定

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:夏野剛)は、今年で14年目を迎える「ニコニコ」の超巨大イベント「ニコニコ超会議2025」(開催日:2025年4月26日・27日)の企画発表第3弾として、追加出演者や新企画情報などを以下の通りお知らせします。

「ニコニコ超会議2025」 企画発表第3弾

超ニコニコ盆踊り

幕張メッセ会場の中心に、ネットとリアルが融合する巨大なやぐら「超ネオやぐら」が出現します。「超ネオやぐら」は、ネットで参加するユーザーのコメントがリアルタイムで流れるデジタルモニターと、東京のネオン街を彷彿とさせる鮮やかなネオン装飾で構成され、これまでにない異空間を創出します。やぐらの下では、来場者が小林幸子やAKINO with bless4の生歌唱に合わせて盆踊りを楽しむ、会場全体が一体となる熱狂的な空間が展開されます。使用楽曲は、ボーカロイド楽曲、アニメソング、ニコニコで流行している楽曲など、多種多様なジャンルを予定しています。

本作の振り付けは、日本舞踊家の孝藤右近(読み:たかふじ うこん)が監修を手掛けています。孝藤は、伝統的な日本舞踊の技術をベースに、現代の音楽やパフォーマンスを融合させる革新的な表現で注目を集めており、これまでに神田明神の盆踊りや、海外のサブカルチャーイベントの監修を手掛けるなど、国内外で幅広く活躍しています。

小林幸子

『ぼくとわたしとニコニコ動画』『千本桜』

AKINO with bless4

『創聖のアクエリオン』

孝藤右近

振り付け監修

超踊ってみた Supported by 三菱UFJカード Visa

◇すとぷりジェル降臨!<劇場版遠井さんOP>超踊ってみた!

4月26日(土)14時10分より、エンタメユニット「すとぷり」メンバーのジェルが原作を手掛けるショートアニメ動画シリーズ『遠井さん』のOP主題歌『めっちゃ遠い!』を参加者みんなで踊る企画「すとぷりジェル降臨!<劇場版遠井さんOP>超踊ってみた!」を開催します。当日はジェル本人や人気踊り手が多数出演し、楽曲の振付をレクチャーします。

【出演者】ジェル / ゾマやかじゃない!?(REAL AKIBA BOYZ) / 龍(REAL AKIBA BOYZ) / 足太ぺんた / えとう / まなこ / まりん / わた

◇超踊ってみたライブ2025

4月26日(土)・27日(日)両日開催する「超踊ってみたライブ2025」では、投稿祭「踊ってみた Collection ~2025 Spring~」から選ばれた総勢39組の踊り手などが出演し、熱い生パフォーマンスを披露します。

■出演者一覧はこちら→ https://chokaigi.jp/2025/plan/odottemita/(https://chokaigi.jp/2025/plan/odottemita/)

◇ Collection THE LIVE ~踊ってみた×歌ってみた~

4月26日(土)15時5分より、踊り手と歌い手がコラボしてパフォーマンスを披露する「Collection THE LIVE ~踊ってみた×歌ってみた~」を初開催します。

超歌ってみた Supported by 太陽誘電

◇歌コレLIVE

歌ってみた最大級の動画投稿祭「歌ってみた Collection ~2025 Spring~」で実施したランキング企画の上位入賞者や人気歌い手によるライブステージ「歌コレLIVE」の出演者が決定しました。

【DAY1】 4月26日(土)12時30分~:

NORISTRY / はへー / ひる / モリスレイ / もるでお / 早瀬ノエル(FRUITS ZIPPER)など

【DAY2】 4月27日(日)12時30分~:

ウトガワ / ぽこた / 吉沢ぽわ / 湯毛 / 鈴木このみ / MYTH & ROID など

◇超歌ってみた

4月27日(日)14時45分より、「超歌ってみた」ステージに声優・歌手の内田雄馬の出演が決定。生歌唱を披露します。

超ゲームエリアメインステージ

ゲームをテーマにした様々なステージ企画を実施する「超ゲームエリアメインステージ」の出演者が決定しました。

◇超東方ステーションステージ!

4月26日(土)11時~: ビートまりお / 金澤まい / ZUN / JYUNYA(アンノウンX) / 幽閉サテライト など

◇超ドラゴンクエストXTV 番外編「超会議で超大富豪祭!」

4月26日(土)15時~:

堀井 雄二(ゲームクリエイター) / 竹若 元博(バッファロー吾郎) / 椿 彩奈(タレント) /

西井万理那(DQX第7期初心者大使) /

安西 崇(『ドラゴンクエストX オンライン』ショーランナー) /

小薗 和也(『ドラゴンクエストX オンライン』開発プロデューサー) /

秋保 広毅(『ドラゴンクエストX オンライン』運営プロデューサー)

◇超「スーパー野田ゲーMAKER」ステージ!

4月27日(日)12時~:野田クリスタル / ひろゆき / ZUN / ヒロユキMc-II / 後藤裕之(カヤック) / 田口尚平 など

◇アイドルマスター SideM 10th Anniversary 超GREATEST PASSION!!!!!!!!!! 特別ステージ

4月27日(日)14時30分~:

熊谷健太郎

(握野 英雄役)

古畑恵介

浦尾岳大

(兜 大吾役)

宮崎雅也

(花園 百々人役)

ニコニコ超ポーカー Supported by MTT SPORTS

「MTT SPORTS」協賛のもと、今年も「ニコニコ超ポーカー」が登場。初心者がルールを学べる講習会から、トーナメントやリングゲームなどを楽しめるほか、著名人によるエキシビションポーカーマッチも開催します。

【エキシビションポーカーマッチ出演者】

ひろゆき / けいたん / ムラトミ / えとう / SHIRAHAN / HIDE / ぶんけい / まなこ / ラブマツ / みーちゃん / やしろあずき /

あろまほっと / むつー / だんのうら / 来栖うさこ / ひよとくん / りさまる / たんたん / 房州 / 小幡和輝 / 片瀬亜乃 など

■出場者一覧はこちら→ https://chokaigi.jp/2025/plan/poker/(https://chokaigi.jp/2025/plan/poker/)

ゲームマーケット出張所 ~アナログゲームで遊んでみた~

日本最大級の“電源を使用しない”アナログゲームイベント「ゲームマーケット」の出張所が登場します。会場では、「ゲームマーケット2025春」の開催に先駆けて、最新作から名作まで幅広いアナログゲームを体験できます。

【スペシャルゲスト】

4月26日(土):百花 繚乱 / のどか@

4月27日(日):ひげおやじ / おうどん◥■◤∥

■タイムスケジュールはこちら→ https://chokaigi.jp/2025/plan/gamemarket/(https://chokaigi.jp/2025/plan/gamemarket/)

超VTuberのあそびばステージ

ニコニコチャンネル「VTuberのあそびば~ニコニコVパーク~」がリアルの世界に飛び出した「超VTuberのあそびばステージ」の出演者が決定しました。

◇わこつ!10分枠フリーステージ

4月26日(土)16時~:えのぐ / Signite from ぱらすと! / 潤音ノクト(ポルタメタ)

4月27日(日)14時~:市松寿ゞ謡 / 八十八カノン(ポルタメタ)など

◇VTuberにこんな生霊がついてました 超会議2025特別版

4月26日(土)13時~:シークエンスはやとも / 因幡はねる / 音霊魂子 / 犯罪学教室のかなえ先生 / 白藤環(えのぐ) / かすみみたま / はこわけあみ / 森遥香

◇Vの占い館~VTuberの運勢を徹底解剖~ 超会議2025特別版

4月27日(日)11時~:電脳少女シロ / 花京院ちえり / 神楽すず / カルロ・ピノ / もこ田めめめ / ヤマト イオリ / アポロン山崎 / 森遥香

VTuberのあそびば × おしゃべりフェス in ニコニコ超会議2025

VTuberが披露するトークや歌唱、ダンスなどを会場モニターおよびニコニコ生放送で視聴できる新企画「VTuberストリートライブ」を実施します。生放送視聴者はギフト機能を利用してVTuberを応援できます。

また、おしゃべり企画には、4月26日(土)に49名、4月27日(日)に41名のVTuberが出演します。

■出演者一覧はこちら→ https://chokaigi.jp/2025/plan/shabefes/(https://chokaigi.jp/2025/plan/shabefes/)

超コスプレ

人気コスプレイヤーのしらほしなつみ、露乱、黒子ききが「超スペシャルステージ」のコスプレ企画にMCとして出演することが決定しました。また、4月26日(土)16時より同ステージにて、コスプレ界の新しい才能を発掘する「Cosplayer Of The Year 2025」の総合グランプリを、当日登壇する各部門グランプリの中から発表します。

【MC】

【各部門グランプリ】

クリエイタークロス2025

◇マレーシアの人気コスプレイヤーYing TzeがAsia Creators Crossのアンバサダーとして登場

「Asia Creators Cross」(ACC)は、日本のクリエイターが世界で、世界のクリエイターが日本で、相互に活躍できる機会の創出を目的としたクリエイター支援プログラムです。ニコニコ超会議およびAnime Festival Asia(AFA)に両地域のクリエイターが参加します。今回は、AFAからキャリアをスタートさせ、SNS総フォロワー数が100万人を超えるマレーシア出身の人気コスプレイヤー・Ying TzeがACCのアンバサダーとして登場。クリエイタークロスに自身のスペースを出展し、来場者との交流を行うほか、コスプレステージへの登壇も予定しています。

◇小林商店×ラブマツスタジオ

小林幸子とラブマツがモチーフのオリジナルカードゲームの販売が決定しました。ルールはシンプルで分かりやすく、購入者同士ですぐに対戦することができます。購入者限定で、ニコニコ超会議の会場内に隠された特定のポスターを撮影しブースで提示すると、限定カードをもらえます。※無くなり次第終了

■その他の出展者一覧はこちら→ https://chokaigi.jp/2025/creatorcross/list/(https://chokaigi.jp/2025/creatorcross/list/)

◇クリクロ2025応援企画

来場者や動画視聴者がギフトやコメントを通じてクリエイターを応援できる新企画「クリクロ2025応援企画」を実施します。出展者は、動画投稿でスペースのアピールを行い、対象動画にコメントを行ったユーザーは抽選でサンクスカードがプレゼントされます。期間中、ギフトポイントが累計100,000ptを超えた出展者には、花束などの特典を贈呈します。

■詳細はこちら→ https://blog.nicovideo.jp/niconews/245302.html(https://blog.nicovideo.jp/niconews/245302.html)

◇クリクロアワード2025

クリエイタークロスの魅力的な出展内容を来場者に広く発信する「クリクロアワード2025」を開催します。大賞受賞者には、今後の活動を支援するための活動支援金や、次年度のクリエイタークロスの出展無料特典が贈られます。

■詳細はこちら→ https://blog.nicovideo.jp/niconews/245756.html(https://blog.nicovideo.jp/niconews/245756.html)

■その他企画情報はこちら→ https://chokaigi.jp/(https://chokaigi.jp/)

超会議2025テーマソングはボカロPのappyによる『POP ACT』に決定

今年のテーマソングは、ネット最大のボカロイベント「The VOCALOID Collection ~2025 Winter~」(2025年2月21日~24日開催)の楽曲投稿企画から選出されたappyの『POP ACT』に決定しました。

■appy氏よりコメント

テーマソング採用ありがとうございます!「POP ACT」はappyのボカロP活動・創作活動の総集編みたいな楽曲だったので、みんなの創作活動のお祭りである超会議のテーマソングに馴染むようなものになったのかなと思います。合成音声はインターネットを飛び出して僕を色んな場所に連れて行ってくれました。色んな思い出を込めたこの作品が、今度は誰かの思い出になったらうれしいです。

開催概要

ニコニコ超会議2025

【日時】2025年4月26日(土)・27日(日)

【主催】ニコニコ超会議実行委員会

【会場】幕張メッセ 国際展示場 1~8ホール・イベントホール

【公式サイト】 https://chokaigi.jp/

【X公式アカウント】 https://x.com/chokaigi_PR

チケット情報

【優先入場券】1日券:前売 6,000円 / 2日通し券:前売 11,500円

【一般入場券】1日券:前売 3,800円、当日 4,500円 / 2日通し券:前売 7,200円

団体チケット(5名以上)1日券:前売 3,300円/枚

※小学生以下無料

※団体チケットは「イープラス」「セブンチケット」「ドワチケ」のみの取扱いです

※一部企画では、ニコニコ超会議の入場券チケットのほか、「体験チケット」の購入が必要です

■チケットの購入はこちら→ https://chokaigi.jp/2025/ticket/(https://chokaigi.jp/2025/ticket/)

