推しの練習室に訪問!?K-POPファン必見のバラエティ『Music Kへようこそ！』“DXMON編”がPrime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」にて配信開始！

株式会社インタラクティブメディアミックス

株式会社IMXC(IMXC、本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:中村赫也)は、Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」(ミュージックK)オリジナルコンテンツ『Music Kへようこそ!』の新エピソード“DXMON編”を、本日4月11日(金)よりミュージックKの会員を対象に配信いたします。

(C) IMX

「Music Kへようこそ!」配信ページはこちら(https://amzn.to/4cuSbMP)

●独特な世界観に惹かれる人が続出!“DXMON”が「Music Kへようこそ!」に登場!

幅広いスタイルの音楽ジャンルや息の揃ったパフォーマンスで人々を魅了し、世界中の人々に元気や感動を与え続けているK-POPアイドルたち。“Music K”では、デビューして間もない新人K-POPアイドルの練習室を訪問し、彼ら・彼女たちの知られざる特技や普段のトレーニングの様子など、さらなる魅力が発見できるチャンネルオリジナルコンテンツ「Music Kへようこそ!」を絶賛配信中。

そんな大人気のK-POP界で新たな道を切り開いてくれることが期待されるライジングスターを迎え、毎月2アーティスト分のエピソードを更新している本コンテンツにおいて、本日最新エピソードEP.11の配信を開始いたしました。

AOAやApinkなど数多くのスターたちを手掛けてきた韓国屈指のトップパフォーマンスディレクターとして名高いキム・ギュサンがプロデュースしたことでも話題となった5人組ボーイズグループ“DXMON”。デビュー前にアメリカや日本などで現地のダンサーたちから指導を受け培った圧倒的なパフォーマンススキルはもちろん、メンバーのほとんどがラップを担当するという珍しい構成でも話題を呼んでいる彼らが、「Music Kへようこそ!」に満を持して登場。

番組は各自の自己紹介や特技の披露はもちろん、それぞれが普段どのように練習室で過ごしているのかをお届けするセルフカメラタイムからスタート。リーダーのMINJAE(ミンジェ)が普段行っている呼吸練習法や好きな楽曲を紹介する姿や日本人メンバーのSEITA(セイタ)が独学で制作した楽曲のビートを公開してくれる様子など、ステージ上では見られない等身大の彼らが収められています。さらには番組の様々な場面でメンバーたちがラップを口ずさむシーンがあり、その実力の高さに思わず聴き入ってしまうこと間違いありません。

最後には中毒性のある曲としても話題のヒップホップダンス曲「Zip Zip Zip」の迫力満点なダンス練習風景も収められており、DXMONの魅力がたっぷりと詰まった内容となっています。ぜひ「Music Kへようこそ!」“DXMON編”で彼らの新たな一面を見つけてみませんか?

▼「Music Kへようこそ!」

エピソード11.【DXMON編】独特な世界観と確かな実力に沼落ち確定!

詳細を見る :https://amzn.to/3Yhffsz

●“DXMON”の素敵なプレゼントが当たるキャンペーンも実施!

(C) IMX

「Music Kへようこそ!」最新話更新を記念して、DXMONの直筆サインとポラロイドが抽選で8名様に当たる豪華プレゼント企画を本日18時より実施。Music Kの公式X、および公式サイトをご確認のうえ詳細をお待ちください。

・公式サイトはこちら:https://music-k.com(https://music-k.com)

・公式Xはこちら:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

その他にも、SMエンターテインメントの大型新人グループ“Hearts2Hearts”の魅力に迫るリアルバラエティ「Chat Hearts2Hearts」から圧倒的なパフォーマンススキルで全世界の人々を魅了し続けている“(G)I-DLE”のヒーリングバラエティ「(G)I-DLE以外取り扱い注意!」シリーズなどファンは見逃せない作品が“Music K”にて配信中。新規ご登録につき14日間無料でお試しいただけますので、ぜひこの機会にお楽しみください。

●概要

(C)SM ENTERTAINMENT CO., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.(C) All Rights Reserved CUBE Entertainmen

Prime Video内で、韓国を代表する歌番組や音楽系バラエティ番組など、人気アイドルたちが多数出演する韓国コンテンツを約100タイトル以上お楽しみいただけるK-POP専門チャンネルです。

“SHINee”の15年間の軌跡を描いた映画『MY SHINee WORLD』や、“SEVENTEEN”のステージ裏の姿を描いたドキュメンタリー番組『マジックアワー ザ・SEVENTEEN』、デビューを迎えた新人アイドルたちの練習室での様子を中心に知られざる姿をお届けするオリジナル番組『Music Kへようこそ!』など、K-POP好きにご満足いただけるコンテンツを続々と配信中。どなたでも14日間無料でお試しいただけますので、ぜひ一度ご体験ください。

Prime VideoのK-POP専門チャンネル「Music K」

・月額料金:550円(税込)

※別途Amazonプライム(600円(税込)/月 or 5900円(税込)/年)への加入が必要です

※新規ご登録で最初の14日間無料お試し視聴が可能

・公式サイトはこちら(https://music-k.com/)

・ご登録はこちら(https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/ref=atv_3p_mus_c_KbWX4r_HS01a5a8_1_1?benefitId=musickjp&node=2351649051)

・公式X:@MusicK_PR(https://x.com/MusicK_PR)

・公式TikTok:musick.pr(https://www.tiktok.com/@musick.pr)