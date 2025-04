麻布台ヒルズの中央広場が「あそび」心満点の“プレイグラウンド”に「MAY AT THE GREEN - playground -」イベント詳細決定！

森ビル株式会社

森ビル株式会社(東京都港区、代表取締役社長:辻慎吾)が運営する麻布台ヒルズでは、心地よい新緑に包まれた中央広場でグリーンを存分に感じながら、子どもから大人まで楽しめる「MAY AT THE GREEN - playground -」をゴールデンウィーク中の5月3日(土・祝)~5月6日(火・休)に開催します。

※画像はイメージです

「Green & Wellness」をテーマに掲げる麻布台ヒルズでは、ゴールデンウィークに新緑の中で楽しく遊べるプログラムを展開。5月3日(土・祝)、5月4日(日・祝)の2日間は「グリーンプログラム」として、観葉植物や園芸品などの販売を行う「グリーン・サム・マーケット」や、約2.4haの面積を誇る麻布台ヒルズの緑を紹介する「緑のツアー」を、5月5日(月・祝)、5月6日(火・休)には、「ウェルネスプログラム」として、子どもたちが巨大ブロックで遊びながら運動できる「キッズプログラム」や、中央広場の心地よい芝生の上でヨガを楽しめる「モーニングヨガ」を開催します。

また、「Green & Wellness」を体感できるプログラム以外にも、さまざまな“あそべる”コンテンツが充実。アウトドアシネマやパフォーマンスなどのエンタメコンテンツ、子どもたちに嬉しい輪投げやハイストライカーなどのゲームコーナーに加え、絵本の中に入ったかのような空間が広がる「えほん広場」など、家族で楽しめるイベントも盛り沢山です。

さらに、遊び疲れたお腹を満たすフードやドリンクもご用意。麻布台ヒルズカフェでは、アリーナの特設カウンターでお腹も心も大満足の特別メニューを展開します。

麻布台ヒルズで、ご家族やご友人と、ゴールデウィークのお出かけを楽しんでみてはいかがでしょうか。

■「MAY AT THE GREEN - playground -」開催概要

開催日程:2025年5月3日(土・祝)~5月6日(火・休)

開催場所:麻布台ヒルズ 中央広場 ※入場無料

公式サイト:https://www.azabudai-hills.com/whats_on/2025/04/0163.html

■中央広場が“遊び場”に大変身!「MAY AT THE GREEN - playground -」

ゴールデンウィークは、中央広場全体が様々な仕掛けのある遊び心満点の空間に大変身!麻布台ヒルズの街のコンセプトである「Green & Wellness」を体感できるコンテンツや、家族みんなで楽しめるゲームコーナーなど、さまざまなイベントが盛り沢山です。新緑に包まれる麻布台ヒルズで、ゴールデンウィークのお出かけをお楽しみください。

※画像はイメージです●麻布台ヒルズの緑を体感できる「グリーンプログラム」

・グリーン・サム・マーケット

「Green Thumb(グリーン サム)」とは「植物を育てる才能」を意味します。麻布台ヒルズを起点に緑を身近に感じるライフスタイルが広がってほしいという想いから、観葉植物などの販売に加え、グリーンの専門家に植物に関するメンテナンスの依頼ができるプランツケア相談所もご用意します。

日程:5月3日(土・祝)、4日(日・祝)11:00~18:00

※荒天中止

場所:麻布台ヒルズ 中央広場(桜麻通り沿い)

出店者数:6店舗(予定)

・緑のツアー

緑化面積2.4ha、約320種類もの植物が生育する麻布台ヒルズの「緑」に注目し、街を巡る「緑のツアー」。通常公開していない果樹園を含め、爽やかな初夏のグリーンを中心にご紹介します。

日程:5月3日(土・祝)、4日(日・祝) ※雨天中止

時間:1.11:30∼12:00 2.13:30∼14:00 3.15:30∼16:00

各回定員20名程度

場所:麻布台ヒルズ内

参加方法:事前申込制/若干数当日枠あり(11時より受付開始)

●爽やかな新緑のなかで心身共に健康に!「ウェルネスプログラム」

・キッズプログラム&モーニングヨガ

麻布台ヒルズウェルネスプログラムの特別バージョンとして、5月5日(月・祝)のこどもの日は、巨大ブロックを使って行う特別な「キッズプログラム」を開催。5月6日(火・休)は、親子でも、大人だけでも参加できる「モーニングヨガ」を開催します。中央広場の自然の中で気持ち良く身体を動かしてみませんか。

日程:1.5月5日(月・祝)キッズプログラム

トレーナー:ナイキジャパン(※1)

デポルターレクラブ(※2)

2.5月6日(火・休)モーニングヨガ

トレーナー:ナイキジャパン

時間:10:00~11:00 各回定員40名程度 ※雨天中止

場所:麻布台ヒルズ 中央広場(芝生エリア)

参加方法:事前申込制/若干数当日枠あり(9時30分より受付開始)

(※1)麻布台ヒルズ コラボレーションパートナー

(※2)麻布台ヒルズ内会員制パーソナルトレーニングジム

・ブロック広場

巨大ブロックで遊べる広場が登場。巨大なブロックを積み上げたり、並べたりすることで、身体を動かして遊びながら子どもの創造力を育みます。

日程:5月3日(土・祝)、4日(日・祝)、5日(月・祝)、

6日(火・休)11:00~18:00 ※雨天中止

場所:麻布台ヒルズ 中央広場(芝生エリア)

●大人も子どもも“遊べる”コンテンツが集結!

・FUNゲーム

子どもから大人まで夢中になれる、シンプルながら盛り上がるゲームコーナーをご用意します。

「輪投げ」や「ハイストライカー」など、親子でスコアを競ってみても楽しいかもしれません。

日程:5月3日(土・祝)~5月6日(火・休) 11:00~18:00

場所:麻布台ヒルズ アリーナ

内容:アヒルすくい、輪投げ、ハイストライカー、他

・アウトドアシネマ~ショート映画~

初夏の夜風が心地よい麻布台ヒルズの芝生の上で、日替わりでさまざまな短編作品を放映します。フードやドリンクを片手に新たな作品との出会いをお楽しみください。

日程:5月3日(土・祝)~5月5日(月・祝) 18:30~20:00頃

※雨天中止

場所:麻布台ヒルズ 中央広場(芝生エリア)

作品選定:SAMANSA

「映画の感動を、10分で」というメッセージのもと、世界中のショート映画を配信しているVODサービス。1作品あたり約3~29分というスキマ時間に取り入れやすい作品を集め、日常が豊かになる映画体験をお届けしています。

・パフォーマンス

スティルツや音楽パフォーマンスなど、いろいろなジャンルのパフォーマーが中央広場のあちらこちらに登場します。目の前で繰り広げられる心躍るパフォーマンスの数々をお見逃しなく。

日程:5月3日(土・祝)~5月6日(火・休)

場所:麻布台ヒルズ 中央広場 各所

・えほん広場

<えほんピクニック>

絵本の中に入ったかのような空間で、自由に絵本を楽しめる広場が登場。たくさんの絵本の中から、お気に入りの一冊に出会えるかもしれません。可愛い空間はフォトスポットとしてもおすすめです。

日程:5月3日(土・祝)~5月6日(火・休) 11:00~18:00

※雨天中止

場所:麻布台ヒルズ 中央広場(果樹園前)

<あおぞらワークショップ>

麻布台ヒルズの葉っぱやコラージュ素材を使って、変身グッズを作るワークショップを開催します。自分で作ったオリジナルグッズを身に着けて、絵本の世界をより一層お楽しみください。

日程:5月5日(月・祝)、6日(火・休) ※雨天中止

時間:11:30~12:30 各回15名(保護者同伴必須)

推奨年齢:3歳~小学生

参加方法:事前申込制/若干数当日枠あり(11時より受付開始)

※当日は、お気に入りの絵本を1冊ご持参ください。

場所:麻布台ヒルズ 中央広場(果樹園前)

協力:BOOK WEEK JAPAN

「絵本を持って出かけよう」をコンセプトに自然の中で絵本とピクニックパーティを開催している団体。手作り絵本ワークショップや、大人も子どもも絵本で繋がる地域コミュニティを通じて、新しい読書週間のカタチを体現しています。5月5日(月・祝)、6日(火・休)は、えほん広場で、本を楽しむお手伝いもします。

●「あそび」疲れたお腹も満足のフード&ドリンク

子どもから大人まで楽しめる特別フード・ドリンクメニューが中央広場に登場。「麻布台ヒルズカフェ」では、アリーナの特設カウンターにて、ワンハンドで食べられるホットドッグや、ビールなど各種ドリンクを取り揃えます。青空のもと、心地良い風の吹く中央広場にて、ぜひご賞味ください。

【営業時間】

5月3日(土・祝)~5月5日(月・祝)

・麻布台ヒルズカフェ特設カウンター:11:00~21:00

・KIOSK STAND&KIOSK LANTERN:11:00~21:00

5月6日(火・休)

・麻布台ヒルズカフェ特設カウンター:11:00~18:00

・KIOSK STAND&KIOSK LANTERN:11:00~19:00

※カフェ店内は通常営業。

Megloo(メグルー)

「MAY AT THE GREEN - playground -」では、リユース容器シェアリングサービス「Megloo」協力のもと、飲食エリアで一部リユース容器を使用し、容器の回収を行います。容器の貸出・回収・洗浄を通じて使い捨て容器ごみとCO2排出を削減し、循環型社会の実現に貢献します。飲食後は会場内の返却ボックスへそのままご返却ください。

●中央広場を飛び出し街全体で“あそべる”スポットも!

・スタンプラリー

ゴールデンウィーク限定デザインのサコッシュを持って麻布台ヒルズを巡り、各スポットで好きなスタンプを集めて、自分だけのオリジナルデザインを完成させよう!麻布台ヒルズ 中央広場のKIOSK(MIKOSHI)でサコッシュを購入してご参加ください。(販売時間:11:00~19:00)

期間:4月26日(土)~5月6日(火・休)

・フォトブース

期間限定で特設フォトブースが登場。自然な写りで、思い出をありのままに残せます。

イベントオリジナルのフレーム付きプリントで、ここだけの思い出をお持ち帰りください。

期間:4月26日(土)~5月6日(火・休)

場所:タワープラザ1階(ペリカンカフェ横)

【麻布台ヒルズ ギャラリー】

麻布台ヒルズ ギャラリーでは、5月11日(日)まで「松山智一展 FIRST LAST」を開催中。ニューヨークを拠点にグローバルな活躍を見せるアーティスト松山智一の、東京で初となる大規模個展をお楽しみいただけます。5月7日(水)までは、この展覧会を記念して中央広場にも3つの作品を展示しています。展覧会と屋外展示をまわる、5月5日(月・祝)こどもの日の特別ツアーもお見逃しなく。

◆松山智一展 こどもの日 特別鑑賞ツアー

・開催日時:5月5日(月・祝) 14:00~15:00

・開催場所:麻布台ヒルズ ギャラリー、中央広場

・参加費:1,500円(税込)

・定員:10人

・対象年齢:小学3年生~中学生

・話者:丹原健翔(松山智一展 アソシエイトキュレーター)

・販売方法:麻布台ヒルズ ギャラリー専用オンラインにて販売

URL:https://www.hills-ticket.com/AHG/order/firstlast_0505tour

・販売期間:4月16日(水)11:00~ ※先着制

※ツアーは日本語対応のみです。

※雨天、荒天時は、展覧会会場の麻布台ヒルズ ギャラリーのみのツアーとなります。

※保護者同伴は1名まで無料。2名以降は展覧会チケットの購入が必要となります。

MAY AT THE GREEN 2025 -麻布台ヒルズのゴールデンウィーク-

麻布台ヒルズの中央広場および館内の対象店舗では、さまざまな“あそび”を楽しめるイベント「MAY AT THE GREEN 2025 -麻布台ヒルズのゴールデンウィーク-」を4月26日(土)~5月6日(火・休)の期間に開催。心地よい新緑が広がる中央広場では5月3日(土・祝)~6日(火・休)まで「MAY AT THE GREEN -playground-」と題し、緑を感じながら、子どもから大人まで楽しめるさまざまなイベントを展開します。館内の対象店舗では家族でのお出かけにもピッタリなキッズメニューや、休日を満喫できる昼のみメニューやリラクゼーションサービスを展開します。

麻布台ヒルズで、家族や友人と、ゴールデウィークのお出かけをお楽しみください。