【TILTA新製品】キヤノン EOS R1専用ケージ登場

TILTA株式会社

映画制作や映像撮影のためのプロフェッショナルなアクセサリーを提供するTILTAは、キヤノン EOS R1専用設計のカメラケージを発表いたします。本製品は2025年4月11日(金)より、TILTA正式代理店および一部正規販売店にて販売を開始いたします。

販売情報

Camera Cage for Canon R1 Base Kit - Black

SKU:TA-T78-A-B

価格(税込):\24,090円

同梱品:

1:Full Camera Cage for Canon R1 - Black(TA-T78-FCC-B)*1

2:Tilta Xeno Top Handle (1/4"-20 with Locating Pins) - Black(TA-XTH1-B)*1

販売ページ:

https://tilta.shop/items/67e2852db14f58e0026aff55

Full Camera Cage for Canon R1 - Black

SKU:TA-T78-FCC-B

価格(税込):\20,020

同梱品:

1:Full Camera Cage for Canon R1 - Black

2:Slotted and Allen Key(32123.00068.00.00)*1

3:HDMI and USB-C Cable Clamp for Canon R1 - Black(21101.00069.00.00)*1

販売ページ:

https://tilta.shop/items/67e28256e5a6e6960e6a5042

製品特徴

キヤノンのフラッグシップミラーレスカメラ「EOS R1」に完全対応した、プロフェッショナル向けの専用カメラケージが遂に登場。機動力、拡張性、信頼性を追求した本製品は、映像制作の現場で求められるあらゆるニーズに応える革新的な設計が施されています。

■ 完全専用設計 ― EOS R1に干渉しないフィット感

本製品はEOS R1専用に最適化された設計で、カメラ本体との完璧なフィッティングを実現。各種操作ボタンや端子に干渉せず、快適な操作性とスムーズな撮影フローを確保します。

■ 多彩なマウントオプションでカスタマイズ自由

1/4"-20ネジ穴、3/8"-16ネジ穴(位置決めピン対応)など、豊富なマウントポイントを搭載。外部モニター、マイク、ハンドルなど、撮影スタイルに応じた多彩な拡張が可能です。

■ プロの堅牢性 ― アルミニウム合金+ステンレス鋼構造

本体は高強度アルミニウム合金とステンレス鋼を採用し、過酷な撮影環境でも安心の耐久性を実現。三点式ロック構造(左右固定ブロック+底部固定ネジ)により、長時間の使用でも安定性と堅牢性を維持します。

■ 横位置・縦位置撮影どちらにも対応

底部には38mmアルカスイス互換プレートを標準装備。三脚やジンバルなどの撮影機材に即座に装着でき、横位置・縦位置の両方向撮影に柔軟に対応します。

■ ケーブル保護にも配慮 ― 独立型ケーブルクランプ搭載

HDMI端子とType-C端子には、それぞれ独立設計のケーブルクランプを搭載。移動時や長時間撮影中のケーブルの緩みや断線を防止し、信号の安定性を確保します。

**********

こちらの商品は【予約商品】です。

発送までにお時間をいただいております。

**********

企業情報 | TILTAについて

TILTA株式会社は、映像機材や周辺機器の開発・製造・販売を手掛ける企業です。2010年の設立以来、映像技術を身近に使えるよう革新的な製品を開発し、その提供に力を注いできました。

弊社は、中国のシリコンバレーである深センを拠点に、世界規模の展開を果たし、米国本社ではハリウッドや独立系映画制作者向けの映画制作リソースを提供しています。Tiltaは、2016年に電子制御アクセサリーでハリウッド市場に進出し、2017年にはロサンゼルスにショールームを開設しました。そして、2020年には1新型コロナウイルス感染症の中で、より少ないスタッフでハイエンドのビジュアルを作成するための製品をリリースし、ユーザーのニーズに応えてきました。Tiltaの製品は、ユーザーの想像力を刺激し、無限の創造性と可能性を提供します。

■TILTA株式会社(概要)

本社:Shenzhen Tilta Technology Co. Ltd.

代表者:代表取締役CEO 曾文凭

設立:2010年

事業内容:カメラアクセサリーの開発・製造・販売

オンラインショップ:https://tilta.shop/

■SNSチャンネル(最新の製品情報とキャンペーンをお届けします♪)

Instagram:https://www.instagram.com/tilta_japan/

X(旧Twitter):https://twitter.com/tiltajapan

YouTube:https://www.youtube.com/@tiltajapan

■マーケティングに関するお問い合わせ先

TILTA株式会社 マーケティング担当 真希

E-mail:maki@tilta.com