「出会い」と「冒険」をテーマにポケモンをピクセルアートで表現したコレクションが登場

株式会社ジーユー

「YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。」がブランドメッセージのジーユーは、幅広い世代に愛されているポケモンとのスペシャルコレクションを、2025年4月25日(金)より、ジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始します。

今回のコレクションは「ポケモンとの出会い」と「冒険」をテーマに、ピクセルアートのポケモンを、初夏のレジャーシーズンにぴったりなアイテムにデザインしました。

メンズはジーユーで毎年人気のスウェTにポケモンを刺繍したアイテムや、お出かけにぴったりなサコッシュなどを取り揃えます。「ポケモンとの出会い」を思い出し、懐かしい気持ちになるカントー地方のポケモンがデザインされています。

キッズは「冒険」をテーマに、畳んで収納するとモンスターボールのデザインになるUVカット機能付きのパーカや、ドライ機能付きのアクティブショーツ、メッシュキャップなど、毎日の通学やアクティブなシーンで活躍するアイテムを取り揃えます。

メンズ、キッズともにラウンジセットも展開しているので、おうちでもお出かけでもポケモンと楽しい時間をお過ごしください。

コレクション概要

販売期間:2025年4月25日(金)より販売開始

販売店舗:ジーユー店舗およびオンラインストア

商品数 :メンズ6型・キッズ5型

価格帯 :390円~2,990円

※コレクション全ラインナップおよび各商品の詳細は特集ページよりご確認ください。

https://www.gu-global.com/jp/ja/feature/contents/collaboration/pokemon/all

商品ラインナップ

【メンズ】

【キッズ】

ウィンドウ装飾と先行展示を実施

4月11日(金)から、全国3店舗限定でウィンドウ装飾と商品の先行展示を実施します。販売前に実際に商品をご覧いただける機会となりますので、お近くにお立ち寄りの際はぜひお越しください。

【実施概要】

期間 :4月11日(金)から5月8日(木) ※都合により早期終了の可能性があります。

実施店舗:マロニエゲート銀座店、渋谷店、名古屋ゲートタワー店

LIVE STATIONのご案内

本コレクションのアイテムを一足先にご紹介します。

配信日時:4月24日(月)19:00~20:00

URL :https://www.gu-global.com/jp/ja/special-feature/live-station/7iam7t7wracqb1ftxccb

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.