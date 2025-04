『j-hope Tour ′HOPE ON THE STAGE′ in JAPAN』5/31と6/1 ポートメッセなごやにて「ライブプレイ(LIVE PLAY)」初開催決定！

株式会社HYBE JAPAN

5月31日と6月1日に京セラドーム大阪で行われる公演の模様を、臨場感あふれる形で体験できる没入型ライブ中継イベント「ライブプレイ(LIVE PLAY)」が、ポートメッセなごやにて開催されることが決定いたしました。

「21世紀のポップアイコン」と称されるBTSのJ-HOPEは、自身初となるワールドツアー『j-hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’』を開催中です。2月に行われたソウル公演では約3万7500人を動員し、続く北米ツアーでは6都市で延べ17万8000人以上の観客を魅了しました。 特に、韓国ソロアーティストとして初めてロサンゼルス・BMOスタジアムのステージに立ち、世界中のメディアからも大きな注目を集めています。

そしてこのたび、マニラ公演を皮切りにアジアツアーがスタート。

日本公演は、4月19日~20日にさいたまスーパーアリーナ、5月31日~6月1日に京セラドーム大阪にて開催されます。

ライブプレイはコンサート会場を再現した特別な空間で、コンサートをリアルタイムで楽しめるこれまでにないライブ中継イベントです。

ただ「観る」だけではなく、「体感」するためのイベントであるライブプレイは巨大スクリーンによるリアルタイム配信に加え、迫力のある演出で、まさに「もうひとつの会場」がそこにある -そんな没入型のライブ体験を提供します。

【LIVE PLAYだけの没入ポイント】

1. ARMY BOMBリアルタイム・ペアリング!

OFFICIAL LIGHT STICKが本会場と同様に連動して光る!会場の一体感をそのまま再現!

2. OFFICIAL MERCHANDISE販売エリア設置!

会場内にj-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN OFFICIAL MERCHANDISE販売エリアを

設置、ライブプレイ会場でも公式公演アイテムをご購入いただけます。

3. VIPチケットご購入者限定

開演前に行われるサウンドチェック中継イベントを開催。リハーサルの裏側まで見られる特別体験!

4. 音も演出もレベルが違う!

公演会場と同じ迫力サウンドシステムを完備。

さらに、特別な演出で“体感型”の没入感を!

5. 声出しOK!応援OK!

歓声・応援も自由に!みんなで楽しもう!

7. 来場者全員にスペシャル特典をプレゼント!

「ここでしかもらえない」アイテムで、思い出を残そう。





公演の熱気を新しい形で体感できる2日間。

J-HOPEのステージを「もうひとつの会場」で一緒に楽しみましょう!

ライブプレイならではの特別な体験を、ぜひお見逃しなく!

【日程・会場】

[愛知] ポートメッセなごや 第1展示館

・2025年5月31日(土) 開場 17:30 / 開演 18:30

・2025年6月1日(日) 開場 16:00 / 開演 17:00

*本公演会場:京セラドーム大阪

【チケット料金】

■指定席

9,900円(税込)

■VIP

15,900円(税込)

【ライブプレイ公式ページ】

https://bts.hybejapan.events/jhope_hope_on_the_stage_jp_Liveplay (https://bts.hybejapan.events/jhope_hope_on_the_stage_jp_Liveplay)

※本イベントは、『J-HOPE TOUR 'HOPE ON THE STAGE' in JAPAN』オフライン公演、オンライン・ライブ・ストリーミング、ライブ・ビューイングとは異なるイベントです。あらかじめご注意ください。

各種お問い合わせ先



【イベントに関するお問い合わせ】

■名古屋ライブプレイ

キョードー東海

電話 052-972-7466

(月-金 12:00-18:00/土10:00-13:00※日・祝日休み)

メール info@kyodotokai.co.jp

【チケットに関するお問い合わせ】

■チケット販売に関するお問い合わせ

ローソンチケットインフォメーション

https://faq.l-tike.com/

(メールでのお問い合わせのみになります)

※お問い合わせが混み合っており、確認、ご返信までにお時間を要しております。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。