世界で最もプレイされているMOBAゲーム『Honor of Kings（オナー・オブ・キングス）』地域別プロリーグいよいよ開幕！Open Series出場チームが激突

▶︎世界7地域のリーグから選出されたチームが、地域王者の座と『Honor of Kings World Cup(KWC)』出場権をかけて戦う!

▶︎ Open Series Split 3を勝ち上がったチームも登場。グラスルーツから世界大会までつながる、誰もが挑戦可能な『Honor of Kings』の包括的なプラットフォーム

世界で最もプレイされている MOBA ゲーム*1 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』はこのたび、地域別プロリーグの詳細を発表いたしました。4月11日(金)より順次開幕する本リーグは、今後2か月にわたり、7つの地域リーグに所属するチーム同士が激戦を繰り広げ、地域王者の座と、世界最高峰の舞台「Honor of Kings World Cup(KWC)」への出場権をかけて戦います。

対象地域は、インドネシアのIndonesia Kings Laga(IKL)、マレーシアのMY Honor of Kings League(MKL)、フィリピンのPhilippine Kings League(PKL)、東南アジアのWildcard Kings Series(WKS)、日本などを含む東アジアのMajor East League(KME)、欧米を中心とした西部地域のMajor West League(KMW)、およびブラジルのHonor of Kings Brazil(CHOKBR)の全7リーグとなります。

「Honor of Kings World Cup(KWC)」はサウジアラビアのリヤドにて開催予定で、世界各地から選出された18チームが集結し、最高峰の舞台で競い合います。今年のKWCは、『Honor of Kings』グローバルeスポーツにとって歴史的な節目となります。グローバル地域の代表チームが、KPL(King Pro League)スプリングシーズン王者と初めて対戦することが決定しており、かつてない注目が集まっています。

グラスルーツからプロへの道がさらに拡大

2025年より新たに導入された地域リーグは、既存の『Honor of Kings』グローバルeスポーツシステムをさらに進化させ、より多くのチームに競技機会を提供します。出場チームには、「Open Series Split 3」の予選を突破したチームも含まれており、ランク制限なしで誰でも参加可能なOpen Seriesは、グラスルーツやセミプロの選手にとって公式な登竜門として機能しています。「Open Series Split 3」では、世界中から15万人以上のプレイヤーが参加登録し、誰もが競技シーンに挑戦できる開かれた環境を体現しました。『Honor of Kings』は、グラスルーツやセミプロレベルのチームに対しても、地域プロリーグや世界大会へとつながる明確な道筋を用意することで、包括的なeスポーツエコシステムの構築に取り組んでいます。

次回「Open Series Split 4」に関する詳細は、近日中に発表予定です。

『Honor of Kings』地域リーグ:開催スケジュールと出場チーム

日本からは、「ゲーマーをかっこよく魅せる」という目標のもと活動を行うCrazy Raccoonと国内有数の大型チームとして数多くの部門を有するSCARZの2つのチームが東アジア地域のMajor East League(KME)に参戦します。

【インドネシア】Indonesia Kings Laga(IKL)

- 出場チーム:Rex Regum Qeon、ONIC、ALTER EGO ENMA、BIGETRON ESPORTS、DOMINATOR ESPORTS、KAGENDRA、MAHADEWA ESPORTS、TALON、VESAKHA ESPORTS、Team Nemesis- グループステージ:4月11日~5月18日- プレイオフ:5月30日~6月1日- 賞金総額:60,000米ドル- プレイオフ会場:Mall Taman Anggrek

【マレーシア】MY Honor of Kings League(MKL)

- 出場チーム:Black Shrew Esport、Nova Esports、Team Secret、Todak、O2 ESPORTS、AG Global、DTE Gaming、Soul Esport- グループステージ:4月18日~5月25日- プレイオフ:6月6日~6月8日- 賞金総額:60,000米ドル- プレイオフ会場:Sunway Pyramid

【フィリピン】Philippine Kings League(PKL)

- 出場チーム:BOOM Esports、Blacklist International、Team Flash PH、Team Eureka、TNT Tropang Alab、Elevate、Rough World Era、ACT Esports- グループステージ:4月11日~5月25日- プレイオフ:6月6日~6月8日- 賞金総額:45,000米ドル

【東南アジア】Wildcard Kings Series(WKS)

- 出場チーム:Impunity Esports、Team Max、See You Soon、PRO Esports、Ultra Rare Esports、Paradise Esports、※残り2チームは5月4日までに決定予定- グループステージ:5月16日~6月1日- プレイオフ:6月6日~6月8日- 賞金総額:20,000米ドル

【東アジア】Major East League(KME)

- 出場チーム:Nongshim RedForce、Crazy Raccoon、Gen.G Esports、R8 Esports、Vicious Esports、VENOM US、SCARZ- グループステージ:4月17日~20日、および4月24日~27日- ノックアウトステージ:5月2日~3日- ラストコール(決勝進出枠決定戦):5月4日- 賞金総額:50,000米ドル

【西部地域】Major West League(KMW)

- 出場チーム:OG Esports、NEXT RUYA、Virtus.pro、9z Globant、Movistar KOI、AYLO GAMING、Twisted Minds- グループステージ:4月17日~20日、および4月24日~27日- ノックアウトステージ:5月2日~3日- ラストコール(決勝進出枠決定戦):5月4日- 賞金総額:50,000米ドル

【ブラジル】Honor of Kings Brazil Championship(CHOKBR)

- 出場チーム:Alpha7、Loops、Influence Rage、E1、Corinthians ※残り3チームはOpen Series Brazil Split 3から決定- グループステージ:5月16日~18日、および5月22日~25日- プレイオフ:5月31日~6月1日、6月7日~8日- 賞金総額:20,000米ドル

本大会の模様は、以下『Honor of Kings』の公式チャンネルにて配信予定です。世界中のファンの皆様に試合の模様をリアルタイムでお楽しみいただけますので、ぜひご覧ください。

YouTube:https://www.youtube.com/@hokjp(https://www.youtube.com/@hokjp)

Twitch:https://www.twitch.tv/hokesportsjp(https://www.twitch.tv/hokesportsjp)

配信日時(日本時間):

グループステージ Week1: 4月17日~20日(18:00-翌日02:00)

グループステージ Week2: 4月24日~27日(18:00-翌日02:00)

ノックアウトステージ Week3: 5月2日~3日(18:00-24:00)

メジャーラストコール(KME2位チーム対KWM2位チーム):5月4日 (21:00-24:00)

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』の最新情報や今後のアップデートに関する詳細は、以下の公式SNSアカウントをフォローしてご確認ください。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は現在iOSとAndroidでプレイ可能です。

以下URLより無料でダウンロードいただけます。

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

日本語版公式SNS

Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)公式X: https://x.com/hok_jp

Honor of Kings Japan Esports情報局 公式X: https://x.com/hokjp_esports

Discord: discord.gg/ExBmZdRjCR

英語版公式SNS

Instagram: @hok_global_esports(https://www.instagram.com/hok_global_esports)

Facebook: @hokglobalesports (http://facebook.com/hokglobalesports)

X: @HoKEsports(https://twitter.com/HoKEsports)

YouTube: @hokglobalesports(https://www.youtube.com/channel/UCBqo62uoCQKO71QF6J2aNQA)

Twitch: @hok_global_esports(https://www.twitch.tv/hok_global_esports)

TikTok: @hokglobalesports(https://www.tiktok.com/@hokglobalesports)

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』製品概要

タイトル: 『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』

ジャンル: MOBA

プラットフォーム: iOS / Android

Google Play ストア: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.sgameGlobal&hl=ja)

App Store: https://apps.apple.com/jp/app/honor-of-kings/id1619254071

配信日時: 2024年6月20日

価格: 基本プレイ無料 ※ゲーム内課金あり

権利表記: (C)2025 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved.

*1自社調べhttps://www.timistudios.com/tencents-timi-studios-sets-world-daily-active-user-record-as-mobile-moba-honor-of-kings-hits-100-million-dau/

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』について

TiMi Studio Groupが開発する『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』は世界で最も人気のあるMOBA となり、登録ユーザー数は2億人を超え、毎日1億人以上のプレイヤーがチーム戦のスリルを楽しんでいます。多様なキャラクターや細部まで描かれた戦場デザインに加え、ハンス・ジマー、久石譲、ハワード・ショアなど世界的に有名な作曲家が手がけた音楽が特徴となっており、プレイヤーをユニークでカラフルな世界に引き込みます。『Honor of Kings』は、無料プレイながら、自由なプレイで公平に勝てるバトルシステムに誇りを持っており、成功はプレーヤーの費やした金額ではなく、プレーヤーのスキルと戦術によって決まります。 『Honor of Kings』は、アマチュアからプロまでの競技プレイをサポートする、活発なeスポーツエコシステムの本拠地でもあります。『Honor of Kings』の詳細については、公式X(https://x.com/hok_jp)、YouTube(https://www.youtube.com/@hokjp)やTikTok(https://www.tiktok.com/@hok_jp)のほか、公式サイト(https://www.honorofkings.com/)(英語)をご覧ください。

Level Infiniteについて

Level Infinite は、Tencentのグローバルゲームブランドです。我々は、世界中のお客様が魅力的でオリジナルなゲームをいつでもどこでも、好きなように体験できるようお届けしているほか、国内外のネットワークにおける開発会社やパートナースタジオに向けて、幅広いサービスやサポートを提供し、彼らの作品の真の可能性を解き放てるよう支援しています。Level Infiniteは『PUBG MOBILE』や『Honor of Kings』、『勝利の女神:NIKKE』などの人気作品のパブリッシャーであり、Funcomの『Dune: Awakening』や『Warhammer 40K: Darktide』などを含む数々の作品の共同パートナーです。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com/ja(http://www.levelinfinite.com/ja)や公式X x.com/LevelInfiniteJP(https://x.com/LevelInfiniteJP)をご覧ください。

TiMi Studio Groupについて

Tencent Games の子会社である TiMi Studio Group は、世界をリードするビデオゲーム開発および運営チームであり、世界中のプレイヤーに提供するエンターテイメントの質の向上に努めています。中国の深圳に本社を置き、モントリオール、ロサンゼルス、シアトル、シンガポール、上海、成都にオフィスを構えるTiMiは、これまでに様々なジャンルと複数のプラットフォームにわたり、高品質で創造性の高いゲームを忠実に作り上げてきました。2008年に設立されたTiMiは、『Honor of Kings(オナー・オブ・キングス)』、『爆走ドリフターズ』、『Delta Force』 など、一連のヒットタイトルを開発してきました。 またTiMiは世界最大級ゲームブランドの信頼できるパートナーとして、『コール オブ デューティ モバイル』やポケモン初の戦略的チームバトルゲーム『Pokemon UNITE』、『エイジ・オブ・エンパイア モバイル』、そして今後リリースを控える『モンスターハンターアウトランダーズ』などのAAAタイトルを制作しています。TiMi Studio Groupについての詳細は、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/timistudios/)の@timistudios(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFK4nGZtHDQtQAAAZNtb66AdN9bdQVf1ZV-a7ooGCRoZ50oxHp_xQ_DJBclBI-FL9szmE10aUTy6jw0fdGO5FEPznGVzee4gYqUY1FS0uIJ9cFHJrRm4JDX0YWwZ4WtLvP2jJU=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Ftimistudiogroup%2F)をご覧ください。