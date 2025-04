士郎正宗の世界～「攻殻機動隊」と創造の軌跡～、開催記念！「春のシロマサTシャツまつり」緊急開催、決定! !

株式会社講談社

株式会社講談社は、公益財団法人せたがや文化財団 世田谷文学館、株式会社パルコとともに2025年4月12日(土)から8月17日(日)まで、世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1丁目10-10)にて、文学館の開館30周年を記念し、【⼠郎正宗の世界展~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~】を開催いたしますーーが、イベント制作過程において、世の中に正式に販売された版権元正式許諾による漫画原作を元にしたTシャツがほぼ世に出ていないことが判明。イベント制作陣の愛が極まり、気付けば展覧会発売のオリジナルTシャツは合計30点以上。「さらに会期中追加の画柄の販売予定もあり、ここは一つお祭りを開催しようではないか!」の内部意見から「春のシロマサTシャツまつり」の緊急開催が決定した。展覧会会場にてTシャツ商品を3枚以上ご購入した方を対象に抽選で50名さまに革命的にオリジナルな「フチコマのお皿」をプレゼントするSNS応募企画となっている。キャンペーンの応募に必要なTシャツを販売する展覧会入場チケットは3月20日(木)よりイープラスにて一般販売中!『攻殻機動隊』を含む⼠郎正宗作品300点以上の原画が展示される本展覧会に、ぜひ足をお運びください。

「春のシロマサTシャツまつり」キャンペーン詳細

革命的にオリジナルな「フチコマの皿」

「士郎正宗の世界~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~」で販売されているTシャツ商品を3枚以上購入して応募された方を対象に、抽選で50名さまに「フチコマのお皿」をプレゼント。

<応募方法>

1.展覧会公式X @shirow_ex をフォロー。

2.士郎正宗の世界展で購入されたTシャツの証拠の写真画像を3枚添付。

3.ハッシュタグ #士郎正宗の世界展 #春のシロマサTまつり をつけてXにポスト。

※当選者の方には展覧会の公式アカウントから送付先確認用のDMをお送りさせていただきます。

<応募期間>

2024年4月12日から8月17日23:59まで

当選者は8月下旬にDMを送付いたします。(DMが送れない場合、当選は無効になります)

<応募条件・抽選および当落発表・賞品発送・注意事項>

https://magazine.yanmaga.jp/redirect/siromasatee (https://magazine.yanmaga.jp/redirect/siromasatee)にてご確認ください。

展覧会オリジナルグッズ

応募詳細HPにつながるQRコード

本展覧会場では『攻殻機動隊』、『アップルシード』、『ドミニオン』、『仙術超攻殻オリオン』、『ブラックマジック』の5作品のビジュアルを中心に使用した、オリジナルグッズを販売いたします。各作品が集合した本展覧会だけのスペシャルデザインも!

※すべて税込価格。※画像は製品版と一部異なる場合があります。

※商品のデザイン、仕様、外観、価格は予告なく変更する場合がございます。

Tシャツ(全11種) 販売予定価格:5,500円(税込)

L/S Tシャツ(全4種) 販売予定価格:7,150円(税込)

コラボレーションブランド

White キービジュアル/集合/攻殻機動隊/アップルシードWhite ドミニオン/イントロンデボ Black 攻殻機動隊A/攻殻機動隊BBlack 攻殻機動隊C/攻殻機動隊D/アップルシードBlack 攻殻機動隊A/攻殻機動隊B/攻殻機動隊C White 仙術超攻殻オリオン

BRAIN DEAD(HP: https://wearebraindead.com/(https://wearebraindead.com/) )

BRAIN DEAD×TGITS S/S Tee WHT 販売予定価格:15,400円(税込)BRAIN DEAD×TGITS S/S Tee BLK 販売予定価格:11,000円(税込)BRAIN DEAD×TGITS S/S Tee NTU 販売予定価格:11,000円(税込)

GEEKS RULE (HP: https://geeksrule.official.ec/(https://geeksrule.official.ec/))

THE GHOST IN THE SHELL (MASAMUNE SHIROW) | GEEKS RULE SILK SCREEN PRINTING T SHIRT 01 販売予定価格:7,700円 (税込)THE GHOST IN THE SHELL (MASAMUNE SHIROW) | GEEKS RULE SILK SCREEN PRINTING T SHIRT 02 販売予定価格:7,700円 (税込)APPLESEED (MASAMUNE SHIROW) | GEEKS RULE 15 SILK SCREEN PRINTING T SHIRT 販売予定価格:12,100 円(税込)APPLESEED(MASAMUNE SHIROW) | GEEKS RULE 15 SILK SCREEN PRINTING T SHIRT 販売予定価格:12,100 円(税込)BLACK MAGIC(MASAMUNE SHIROW) | GEEKS RULE 15 SILK SCREEN PRINTING T SHIRT 販売予定価格:12,100円 (税込)

MEQRI(HP: https://meqri.com/(https://meqri.com/))

コラボアーティスト(全4種) 販売予定価格:5,500円(税込)

Tee射 販売予定価格:7,150円(税込)Tee デュナン&ブリアレオス 販売予定価格:7,150円(税込)Tee APPLESEED 販売予定価格:7,480円(税込)Tee DOMINION 販売予定価格:7,150円(税込)Tee THE WORLD OF SHIROW MASAMUNE 販売予定価格:7,480円(税込)Tee ARCHIVE 販売予定価格:7,150円(税込)

※そのほかのアーティストとのコラボグッズも後日販売予定。

CLAMP

「仙術超攻殻オリオン」×「攻殻機動隊」

弐瓶勉

「攻殻機動隊」

大暮維人

「アップルシード」

長場雄

「攻殻機動隊」

チケット一般販売スタート!

3月20日(木)よりイープラスにて一般販売中※先着販売・日時指定

▼チケット販売サイト:

イープラス(URL):https://eplus.jp/setabun2025shirow-ex/

【チケット情報】※価格はすべて税込

◆一般:1,500円(1,200円)

◆65歳以上・大学・高校生:900円(720円)

◆小・中学生:450円(360円)

◆障害者手帳をお持ちの方:700円(600円)

※()内:団体割引・「せたがやアーツカード」割引料金〈当日券のみ〉

※各種割引については、手帳・身分証など証明できるものをお持ちください。

※再入場・物販会場のみのご利用はできません。

◆特典グッズ付きチケット:4,000円

※特典グッズ:「展覧会オリジナル スペシャルトートバッグ」

※各種割引対象外となります。

※全日対象、なくなり次第終了となります。

【特典グッズ付きチケット】展覧会オリジナルスペシャルトートバッグ※サイズ:高さ約42×底幅約37cm(持ち手含まず)【ご来場特典】

期間中、ご来場特典として士郎正宗イラストミニカード(曜日変わり・全6種、下記参照)をご来場時にお渡しいたします。

※入場券をご購入の方のみ、お1人様1枚のお渡しとなります。

※5/5(月・祝)は水曜日の絵柄、7/21(月・祝)、8/11(月・祝)は火曜日の絵柄になります。

【開催概要】士郎正宗の世界展~「攻殻機動隊」と創造の軌跡~

■会期:2025年4月12日(土)~8月17日(日)

※月曜日は休館日(祝日の場合は開館、翌平日休館)

■会場:世田谷文学館(東京都世田谷区南烏山1丁目10-10)

■主催:公益財団法人せたがや文化財団世田谷文学館、講談社、パルコ

■企画協力:青心社■特別協力:士郎正宗■後援:世田谷区、世田谷区教育委員会

■グラフィックデザイン:坂脇慶、飛鷹宏明■空間構成:トラフ建築設計事務所

◆展覧会 公式ウェブサイト:https://www.shirow-masamune-ex.jp

公式X:https://x.com/shirow_ex

◆攻殻機動隊 公式ウェブサイト:https://theghostintheshell.jp(https://theghostintheshell.jp%20%20%E5%85%AC%E5%BC%8FX%EF%BC%9Ahttps://x.com/thegitsofficial)

公式X:https://x.com/thegitsofficial(https://theghostintheshell.jp%20%20%E5%85%AC%E5%BC%8FX%EF%BC%9Ahttps://x.com/thegitsofficial)

公式YouTubeチャンネル:アカウントユーザー名@GhostintheShellChannel

公式グローバルサイト:https://theghostintheshell.jp

士郎正宗 プロフィール

兵庫県生まれ。漫画家・イラストレーター。1980年にマンガやイラストの分野で活動開始、1985年に『アップルシード』で商業デビュー。1989年に代表作『攻殻機動隊』の連載を開始。アニメ作品『ブラックマジック M-66』には共同監督として参加している。そのほか、ゲームや画集などさまざまな制作分野で活躍。