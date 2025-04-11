【本日18時 チケット受付開始】山崎怜奈ファンクラブ会員限定イベント『Rena Yamazaki 28th Birthday Event』開催決定！

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株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、山崎怜奈オフィシャルファンクラブ会員限定イベント『Rena Yamazaki 28th Birthday Event』の開催を決定いたしました。






2025年5月11日（日）、山崎怜奈ファンクラブ会員限定イベント『Rena Yamazaki 28th Birthday Event』が開催されます。本イベントは、山崎怜奈の28歳の誕生日を記念したスペシャルなイベントです。



本日4月11日（金）18時より、ファンクラブ会員向けの一次受付がスタートいたします。皆さまのご応募をお待ちしております。



山崎怜奈オフィシャルファンクラブ ご入会はこちらから


https://yamazakirena.jp/lp




＜公演概要＞

【公演日程】


2025年5月11日（日）


［東京］TODA HALL & CONFERENCE TOKYO HALL B


＜1部＞　開場　13:30／開演　14:00


＜2部＞　開場　16:30／開演　17:00


※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。



【チケット料金】


全席指定：5,500円（税込）


※全席指定


※別途チケット発券手数料がかかります。



【チケット申込受付期間】


＜一次先行受付＞　※抽選


2025年4月11日（金）18:00～2025年4月15日（火）23:59


一次先行当落発表：4月18日（金）20:00ごろ



＜二次受付＞　※抽選


2025年4月23日（水）18:00～2025年4月27日（日）23:59


二次受付当落発表：5月2日（金）20:00ごろ



※受付は先着順ではありませんので、期間内に必ずお申込みください。


※ご当選の場合でも入金期間内に入金がなかった場合は、いかなる場合でもキャンセルとなります。ご了承ください。


※チケットお申込み時の注意事項をよくお読みの上、お申込みください。



【お申込可能枚数】


1公演のお申込につき、最大1枚まで購入可能　※1会員様 1枚


複数公演にお申込みされたい場合は、各公演それぞれでお申込みください。



【お申込み対象者】


山崎怜奈オフィシャルファンクラブ会員の方


※お申し込みの際に有効会員の方が対象となります。



▼お申し込みはこちら


https://yamazakirena.jp/tickets/all/pages/1


※受付開始の【4/11（金）18:00】にチケット一次先行の申込ページが表示されます。



▼イベント詳細はこちら


https://yamazakirena.jp/news/detail/3tFzI3oxshXV4SiWpYpVw3




【山崎怜奈 公式ファンクラブ詳細】

■山崎怜奈 Official Site


https://yamazakirena.jp/



■プラン


・月額：980円（税込）


・年額：11,000円（税込）



■会員コンテンツ


・NEWS


・PROFILE


・SCHEDULE


・BLOG


・MOVIE


・PHOTO


・STORE


・TICKET


・LIVE（APP）


・CHATROOM（APP）


※オフィシャルファンクラブにご入会いただくことで、アプリもお楽しみいただけます。





■株式会社ANYLANDについて


株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。




【会社概要】


会社名　 ： 株式会社ANYLAND


代表者　 ： 代表取締役　黒澤 隼人


所在地　 ： 〒150-0011　 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F


設立　　 ： 2019年12月


事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など


URL　　 ： https://anyland.jp/