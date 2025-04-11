【本日18時 チケット受付開始】山崎怜奈ファンクラブ会員限定イベント『Rena Yamazaki 28th Birthday Event』開催決定！
株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、山崎怜奈オフィシャルファンクラブ会員限定イベント『Rena Yamazaki 28th Birthday Event』の開催を決定いたしました。
2025年5月11日（日）、山崎怜奈ファンクラブ会員限定イベント『Rena Yamazaki 28th Birthday Event』が開催されます。本イベントは、山崎怜奈の28歳の誕生日を記念したスペシャルなイベントです。
本日4月11日（金）18時より、ファンクラブ会員向けの一次受付がスタートいたします。皆さまのご応募をお待ちしております。
山崎怜奈オフィシャルファンクラブ ご入会はこちらから
https://yamazakirena.jp/lp
＜公演概要＞
【公演日程】
2025年5月11日（日）
［東京］TODA HALL & CONFERENCE TOKYO HALL B
＜1部＞ 開場 13:30／開演 14:00
＜2部＞ 開場 16:30／開演 17:00
※開場・開演時間は変更になる可能性がございます。予めご了承ください。
【チケット料金】
全席指定：5,500円（税込）
※全席指定
※別途チケット発券手数料がかかります。
【チケット申込受付期間】
＜一次先行受付＞ ※抽選
2025年4月11日（金）18:00～2025年4月15日（火）23:59
一次先行当落発表：4月18日（金）20:00ごろ
＜二次受付＞ ※抽選
2025年4月23日（水）18:00～2025年4月27日（日）23:59
二次受付当落発表：5月2日（金）20:00ごろ
※受付は先着順ではありませんので、期間内に必ずお申込みください。
※ご当選の場合でも入金期間内に入金がなかった場合は、いかなる場合でもキャンセルとなります。ご了承ください。
※チケットお申込み時の注意事項をよくお読みの上、お申込みください。
【お申込可能枚数】
1公演のお申込につき、最大1枚まで購入可能 ※1会員様 1枚
複数公演にお申込みされたい場合は、各公演それぞれでお申込みください。
【お申込み対象者】
山崎怜奈オフィシャルファンクラブ会員の方
※お申し込みの際に有効会員の方が対象となります。
▼お申し込みはこちら
https://yamazakirena.jp/tickets/all/pages/1
※受付開始の【4/11（金）18:00】にチケット一次先行の申込ページが表示されます。
▼イベント詳細はこちら
https://yamazakirena.jp/news/detail/3tFzI3oxshXV4SiWpYpVw3
【山崎怜奈 公式ファンクラブ詳細】
■山崎怜奈 Official Site
https://yamazakirena.jp/
■プラン
・月額：980円（税込）
・年額：11,000円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・PROFILE
・SCHEDULE
・BLOG
・MOVIE
・PHOTO
・STORE
・TICKET
・LIVE（APP）
・CHATROOM（APP）
※オフィシャルファンクラブにご入会いただくことで、アプリもお楽しみいただけます。
■株式会社ANYLANDについて
株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ANYLAND
代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人
所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F
設立 ： 2019年12月
事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など
URL ： https://anyland.jp/