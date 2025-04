『リネージュ2』リネージュ2の新サービス「エヴァ」を体験できる！新サービス「エヴァ」開始記念 ソフトバンクショップとコラボ ゲーム体験会を開催！会場ではガラポンくじやキャンペーンも開催！

エヌ・シー・ジャパン株式会社

PC向けオンラインゲーム『リネージュ2』をサービス、運営しているエヌ・シー・ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:林 元基(イム ウォンキ)、以下エヌシージャパン)は、2025年4月12日(土)より、リネージュ2エヴァサービスを記念して、日本各地で対象のソフトバンクショップとコラボ ゲーム体験会の開催をお知らせします。

■新サービス「エヴァ」開始記念 ソフトバンクショップとコラボ ゲーム体験会開催!

【概要】

リネージュ2 エヴァサービスの開始を記念して2025年4月12日(土)より下記期間中、日本各地のショッピングモールで開催されているソフトバンクショップイベント内でリネージュ2 エヴァサービスを体験できるイベントを実施します。ぜひ、お近くのイベント会場にお越しください。

【開催日時・場所】

※前半開催(4/12 ~ 4/27の土日)

4月12日(土) ~ 4月13日(日)

【関東】イオンモールつくば センターコート (ソフトバンクイオンモールつくば)

【関東】イオンモール上尾 1F ウエストコート (ソフトバンクイオンモール上尾)

【関西】イオンモール京都桂川 1階 月の広場 (ソフトバンクイオンモール京都桂川)

4月19日(土) ~ 4月20日(日)

【関東】ららぽーと新三郷 2階北モールエスカレーター前通路 (ソフトバンクららぽーと新三郷)

【九州】イオンモール福岡 1Fウエストコート (ソフトバンクイオンモール福岡)

4月26日(土) ~ 4月27日(日)

【関東】イオンモールむさし村山 サウスコート (ソフトバンク東久留米前沢)

【関東】イオンモール川口 センターコート (ソフトバンクイオンモール川口)

【関東】イオンモール上尾 1F ウエストコート (ソフトバンクイオンモール上尾)

※後半開催(5/3 ~ 5/18の土日祝日)

実施日時・場所:後日公開予定

【実施内容】

1.エヴァサービスのゲーム体験でもらえる!

イベント会場に来場しゲームを体験すると豪華賞品が当たるガラポンくじを引くことができます。

2.リネージュ2 新規会員登録でもらえる!

イベント会場で新規会員登録を行うとエヴァサービスの冒険に役立つゲームアイテムのシリアルカードをプレゼントします。

3.ショッピングモール記念キャンペーン!

イベント会場に設置された新クラス「バルカス」のPOPに記載されているクイズに答えると抽選で50名様にAmazonギフトカード2,000円分をプレゼントします。

(※クイズの回答にはNCSOFT会員登録が必要です。)

≪「新サービス「エヴァ」開始記念 ソフトバンクショップとコラボ ゲーム体験会」の詳細はこちら≫

https://events.ncsoft.jp/b25/04l2_softbank

【ゲーム概要】

NCSOFTを代表する『リネージュ』の約100年前のストーリーとして作られた作品で、 ドワーフ、 エルフ、 オークなど西洋ファンタジーではおなじみの種族が登場するMMORPG。 日本では「りね」、 「りね2(りねつー)」などの愛称で呼ばれています。

マウスクリックのみでゲームを進行できる手軽さでありながら、 血盟(同盟や連合)というコミュニティに属し参戦する大規模な攻城戦やレイド討伐は圧巻の一言。さらに、世界観に沿って作り込まれた名曲の数々も必聴です。

リネージュ2公式サイトhttps://www.ncsoft.jp/lineage2/

リネージュ2公式X(旧Twitter)アカウント https://x.com/lineage2_FS

リネージュ2 LINE@ QRコード

エヌシージャパン公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/user/NCsoftJP

