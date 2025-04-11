令和7年度「書写山 新緑まつり」を開催します。
姫路市
摩尼殿
摩尼殿からの風景
令和7年5月3日（土曜日・祝日）から5月5日（月曜日・祝日）の3日間
内容
- 大講堂内部および釈迦三尊像、木造四天王立像（国指定重要文化財）
- 常行堂内部および阿弥陀如来坐像（国指定重要文化財）
- 本多家廟屋（県指定文化財）
釈迦三尊像及び木造四天王立像（いずれも国指定重要文化財）
阿弥陀如来坐像（国指定重要文化財）
その他
- 文化財保護のため、雨天時は特別公開等を中止する場合があります。
- 入山時、志納金が必要です（中学生以上500円、小学生300円、未就学児無料）。
姫路市書写の里・美術工芸館について :
https://www.city.himeji.lg.jp/kanko/category/1-3-2-1-0-0-0-0-0-0.html?sess=4a1b18c5328df5a51a0ba1b7424326e6
JR・山陽電鉄姫路駅前から神姫バス書写山ロープウェイ行き 終点下車（約30分）、ロープウェイで山上駅へ（約4分）、徒歩で摩尼殿へ（約20分）
書写山ロープウェイ
- 姫路市観光コンベンション室 電話番号：079-221-1520
- 書写山ロープウェイ 電話番号：079-266-2006
- 書寫山圓教寺 電話番号：079-266-3327
書写山ロープウェイホームページ :
https://www.mt-shosha.info/
書寫山圓教寺ホームページ :
http://www.shosha.or.jp/
新緑が芽吹く書写山で、「新緑まつり」として国指定重要文化財や県指定文化財の特別公開を行うほか、スタンプラリーなどの同時開催イベントでまつりを盛り上げます。
摩尼殿
摩尼殿からの風景
期間
令和7年5月3日（土曜日・祝日）から5月5日（月曜日・祝日）の3日間
午前10時から午後4時まで
共催
姫路市、書寫山圓教寺
イベント内容
書寫山圓教寺重要文化財特別公開日時
令和7年5月3日（土曜日・祝日）から5月5日（月曜日・祝日）までの午前10時から午後4時まで
内容
「書写山新緑まつり」期間中は下記の重要文化財を特別公開します。
（写真はその一部のみ掲載しています）
- 大講堂内部および釈迦三尊像、木造四天王立像（国指定重要文化財）
- 常行堂内部および阿弥陀如来坐像（国指定重要文化財）
- 本多家廟屋（県指定文化財）
釈迦三尊像及び木造四天王立像（いずれも国指定重要文化財）
阿弥陀如来坐像（国指定重要文化財）
その他
- 文化財保護のため、雨天時は特別公開等を中止する場合があります。
- 入山時、志納金が必要です（中学生以上500円、小学生300円、未就学児無料）。
同時開催イベント
書写山スタンプラリー[表1: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/259_1_76d6158ab7f0a7f38565248ddc0d0a9d.jpg ]
春季特別展「日本陶芸美術協会 姫路展」ー第12回陶美展作品を中心にして[表2: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/259_2_6ddcec69fff52a6e07478f736f15eec1.jpg ]
姫路市書写の里・美術工芸館について :
https://www.city.himeji.lg.jp/kanko/category/1-3-2-1-0-0-0-0-0-0.html?sess=4a1b18c5328df5a51a0ba1b7424326e6
美術工芸館2025新緑まつりイベント「新緑陶芸教室」[表3: https://prtimes.jp/data/corp/73910/table/259_3_7d7a5e3f8f112274e862a754d059c79f.jpg ]
交通アクセス
JR・山陽電鉄姫路駅前から神姫バス書写山ロープウェイ行き 終点下車（約30分）、ロープウェイで山上駅へ（約4分）、徒歩で摩尼殿へ（約20分）
「書写山 新緑まつり」の開催期間中はたいへん混雑することが予想されます。駐車場に限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。
書写山ロープウェイ
営業時間は始発午前8時30分、下り最終午後7時（15分毎に運行、混雑時は臨時便を運行）料金は往復 大人1,200円、小人600円
お問い合わせ先
- 姫路市観光コンベンション室 電話番号：079-221-1520
- 書写山ロープウェイ 電話番号：079-266-2006
- 書寫山圓教寺 電話番号：079-266-3327
書写山ロープウェイホームページ :
https://www.mt-shosha.info/
書寫山圓教寺ホームページ :
http://www.shosha.or.jp/