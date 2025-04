『 パディントン 消えた黄金郷の秘密 』公開記念！　グランドシネマサンシャイン 池袋　5Fカフェ「クラッパーズダイナー」にて4/18（金）よりコラボカフェ開催！先着限定の購入者特典も！

佐々木興業株式会社

グランドシネマサンシャイン 池袋(東京都豊島区東池袋1-30-3)では5月9日(金)『パディントン 消えた黄金郷の秘密』の公開を記念して、4月18日(金)より、劇場内5階にあるカフェ「クラッパーズダイナー」にて公開記念コラボカフェを開催いたします。

クラッパーズダイナーは店内で焼き上げるクロッフル(クロワッサン×ワッフル)が自慢のアメリカンダイナー風カフェで、今回の『パディントン 消えた黄金郷の秘密』では、本作をイメージしたオリジナルフードとオリジナルドリンクを販売します。また、オリジナル商品1点購入につき映画オリジナルエコバッグを1点プレゼントいたします。作品のキャラクターで彩られたポップな店内装飾もお楽しみいただけます。映画鑑賞前後にお越しいただくのはもちろん、コラボメニューは映画館内へ持ち込みもできるので、映画のお供にも最適です。カフェだけのご利用も可能です。

■開催期間/場所

4月18日(金)~5月22日(木)(予定)

クラッパーズダイナー グランドシネマサンシャイン 池袋 5階

(東京都豊島区東池袋1-30-3 グランドスケープ池袋5階)

営業時間 10:00~21:00 (LO 20:30)

※客席利用の場合、お時間に制限をかけさせていただく場合がございます。

■購入者特典

エコバッグ

※コラボメニュー1品ご注文につき1個プレゼント

※数量限定のため、無くなり次第終了

※状況に応じ、購入制限を設ける場合がございます。

※特典制作段階で生じる微細なスレや色ムラ、納品配布時に生じる軽微なシワやキズなど、ビジュアルイメージを損なわない差異が理由による特典の返品交換はお受けできません。

※特典は非売品です。転売行為は違法となりますので、ご注意ください。

(C) 2024 STUDIOCANAL FILMS LTD. - KINOSHITA GROUP CO., LTD.

施設概要

【シネマコンプレックス概要】

■名称:グランドシネマサンシャイン 池袋

■所在:東京都豊島区東池袋一丁目30番3号

■アクセス:JR山手線等「池袋駅」徒歩4分

■スクリーン数:12スクリーン

■座 席 数:2,439席

■事 業 者:佐々木興業グループ

(全国で18箇所のシネマコンプレックスを運営)

【オフィシャルWEBサイト】

『グランドシネマサンシャイン 池袋』公式サイト: http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/gdcs/

『パディントン 消えた黄金郷の秘密』公式サイト: https://paddington-movie.jp/