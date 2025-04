【１０９シネマズプレミアム新宿】ポン・ジュノ監督作品　オールナイト上映決定！『殺人の追憶』『母なる証明』『パラサイト 半地下の家族』を一挙上映2025年4月18日（金）～19日(土)にかけて実施

株式会社東急レクリエーション

株式会社東急レクリエーション(本社:東京都渋谷区、社長:木村 知郎)は、2023年4月に開業した「東急歌舞伎町タワー」内に位置する「109シネマズプレミアム新宿」で、大ヒット公開中の最新作『ミッキー17』の監督・脚本を務めたポン・ジュノ監督作品『殺人の追憶』『母なる証明』『パラサイト 半地下の家族』を一挙上映するオールナイト上映を4月18日(金)~19日(土)にかけて実施します。

ポン・ジュノ監督作品 オールナイト上映

大ヒット公開中の最新作『ミッキー17』の監督・脚本を務めたポン・ジュノ監督の3作品『殺人の追憶』『母なる証明』『パラサイト 半地下の家族』を一挙上映するオールナイト上映を実施します。『パラサイト 半地下の家族』で韓国映画初のパルムドール受賞、非英語作品初のアカデミー賞作品賞受賞という偉業を成し遂げたポン・ジュノ監督の3作品を、世界的音楽家・坂本龍一氏が監修した、極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION -SR EDITION-」で、ぜひお楽しみください。

◆日時

2025年4月18日(金)21:30~4月19日(土)4:40頃

※1時間前からメインラウンジ利用可能

※途中休憩時間があります

※休憩時間もWELCOME CONCESSIONで自由にポップコーンとドリンクをご利用いただけます

◆上映作品

『殺人の追憶』(131分)

『母なる証明』(129分)

『パラサイト 半地下の家族』(132分)

※上映順に記載

◆料金

CLASS S:12,500円均一

CLASS A:9,200円均一

※各種割引サービス使用不可

※無料招待券使用不可

※本上映会はOVERTUREサービス対象外です

◆販売スケジュール

4月12日(土)0:00より109シネマズプレミアム新宿公式ホームページにて販売開始

109シネマズプレミアム新宿ホームページ:https://109cinemas.net/premiumshinjuku/

作品概要

◆『殺人の追憶』

監督:ポン・ジュノ

出演:ソン・ガンホ、キム・サンギョン、キム・レハ、

ソン・ジュホ、ピョン・ヒボン、パク・ノシク、

パク・ヘイル、チョン・ミソン

1986年、ソウル近郊の農村で若い女性の変死体が発見された。

その後も同じ手口の連続殺人事件が発生。

(C) 2003 CJ E&M CORPORATION, ALL RIGHTS RESERVED

現地には特別捜査本部が設置され、地元の刑事パク・トゥマン

(ソン・ガンホ)とソウル市警から派遣されたソ・テユン(キム・サンギョン)がこの難事件に挑む。性格も捜査方法も対称的な二人は衝突しながらも、ついに有力な容疑者を捕らえるのだが…。

◆『母なる証明』

監督:ポン・ジュノ

出演:キム・ヘジャ、ウォンビン、チン・グ、

ユン・ジェムン、チョン・ミソン

漢方薬店で働きながら一人息子のトジュン(ウォンビン)を育て上げた母(キム・ヘジャ)。二人は貧しいながらも、母ひとり子ひとりで懸命に生きてきた。息子は、内気だが朗らかな純粋な青年であった。ある日、二人が住む静かな街で凄惨な殺人事件が起きる。

(C)2009 CJ ENTERTAINMENT INC. & BARUNSON CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED

一人の女子高生が無惨な姿で発見されたのだ。事件の第一容疑者として、トジュンの身柄が拘束された。彼の無実を証明するものは何もない中、事件の解決を急ぎ警察は形ばかりの捜査を行い、トジュンの逮捕に踏み切ろうと画策する。一方、弁護人はやる気もなく、有罪判決は避けられないように見えた。無実を信じる母親はついに自ら立ち上がり、息子の疑惑を晴らすため、たった一人で真犯人を追って走り出す。

◆『パラサイト 半地下の家族』

監督:ポン・ジュノ

出演:ソン・ガンホ、イ・ソンギュン、チョ・ヨジョン、

チェ・ウシク、パク・ソダム、イ・ジョンウン、

チャン・ヘジン

全員失業中、“半地下住宅”で暮らす貧しいキム一家。長男ギウは、“高台の豪邸”で暮らす裕福なパク氏の家へ家庭教師の面接を受けに行く。

(C)2019 CJ ENM CORPORATION, BARUNSON E&A ALL RIGHTS RESERVED

そして兄に続き、妹ギジョンも豪邸に足を踏み入れるが…。

この相反する2つの家族の出会いは、次第に想像を遥かに超える物語へと加速していく--。

109シネマズプレミアム新宿とは

東京都新宿区に2023年4月14日(金)に開業した「東急歌舞伎町タワー」9F・10Fに位置する“109シネマズ”の新ブランドです。全席が一般的なシネコンの最大約2.3倍の大きさのプレミアムシートで、全シアターに坂本龍一氏が監修した極限までリアルな音を追求した音響システム「SAION-SR EDITION-」が搭載されています。また、上映1時間前からチケットを購入した方のみが入れるラウンジが利用できるほか、ポップコーンとドリンクが鑑賞前おかわり自由の「WELCOME CONCESSION」、ジャパニーズウイスキーやこだわりのフードを揃えた「THE BAR」もお楽しみいただけます。

ここにしかない上質な鑑賞環境とおもてなしを提供し、これまでの常識を覆す“感性を開く映画館”として、非日常世界への没入体験をお届けします。

