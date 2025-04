【海洋博公園】2025年4月19日 (土) から、スマートフォンアプリ『Pikmin Bloom』内にスペシャルスポットと特別なお題が出現！

一般財団法人 沖縄美ら島財団Pikmin Bloom Copyright (C)︎ 2021 Niantic, Inc., Pikmin and Mii Characters / Artwork / Music Copyright (C)︎ 2021 Nintendo All Rights Reserved.

沖縄県の海洋博公園内にある5つの施設周辺で、4月19日 (土) からスマートフォンアプリ『Pikmin Bloom (ピクミン ブルーム)』のスペシャルスポットと特別なお題が出現します。

沖縄の美しい景色を探索しながら、新たなデコピクミンたちに出会ってみませんか?

公式ウェブサイト「海洋博公園」 :http://oki-park.jp/kaiyohaku/events/detail/10004

◆『Pikmin Bloom(ピクミン ブルーム)』とは?

『Pikmin Bloom』は、「歩く」を楽しくするスマートフォン向けアプリです。

おでかけ先でピクミンの苗を見つけて、歩いて成長させることで、様々なピクミンと出会うことができます。また、ピクミンの花びらを集めて花植えをしながら歩けば、歩いたところに花が咲き、その日の歩数や思い出の写真等を、アプリの中に残して振り返ることができます。

