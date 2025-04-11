アジャイルメディア・ネットワーク子会社、BEBOPがOrb Promotion所属の俳優・田淵累生のプロモーション及びマネージメントを開始

アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

『個の力を最大化し、“小さな経済'を成長させる』をミッションに掲げ、大手から中小企業のマーケティングDX支援を手がける アジャイルメディア・ネットワーク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース上場：証券コード6573、以下AMN）の子会社である株式会社BEBOP（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、以下BEBOP）は、このたび株式会社Orb Promotion所属の俳優・田淵累生のプロモーション及びマネージメントにおいて業務提携契約を締結いたしました。

田淵累生

BEBOPは、AMNが持つファンマーケティングの実績と、日本人タレントの中国ファン向けファンクラブ事業の展開を通じて得た知見・ノウハウを元に、アイドル‧タレントのマネージメント事業を展開しています。

田淵累生は、俳優として『刀剣乱舞』和泉守兼定役、舞台『弱虫ペダル』巻島裕介役、舞台『文豪ストレイドッグス』太宰治役など、主に舞台を中心に活動しています。

今後BEBOPは、田淵累生の魅力を最大限に引き出すべく、国内外でのメディア露出やイベント等の機会を創出し、より多くのファンの皆さまにお届けできるよう努めてまいります。

【プロフィール】

氏名：田淵累生(たぶち るい) 生年月日：1995年9月12日(29歳)

出身地：石川県

身長：180cm

血液型：Ａ型

趣味・特技：映画鑑賞、殺陣、ダンス、バスケットボール、ワンピースカードの収集、ゲーム

2018年、日本テレビのオーディション番組に参加し、秋元康氏のプロデュースによる5人組声優グループ「ハイスクールチルドレン」としてデビュー。

2021年まで、メンズアイドルグループのメインメンバーとして活動。グループ在籍時から俳優として才能を開花させ、現在は舞台を中心に活動中。

【経歴】

ー舞台ー

・2019年

・『仮面ライダー斬月-鎧武外伝-』

・『刀剣乱舞-維伝朧の志士たち-』

・2020年

・秋の終わりのリーディング文学~芥川龍之介編~

・2021年

・『弱虫ペダル-SPAREBIKE篇~Heroes!!~』

・『文豪ストレイドッグス』

・『プレイタの傷』

・2022年

・『灼熱カバディ』

・『無人島に生きる十六人』

・『ジェヴォーダンの怪物～狼男伝説～』

・『明治座150周年記念公演TheDreamCo-Star』

・『ウインドボーイズ』

・2023年

・『地獄楽』

・『信長未満-転生光秀が倒せない-』

・『刀剣乱舞7周年感謝祭-夢語刀宴會-』

・『明治座創業150周年記念公演 赤ひげ』

・2024年

・『地獄楽』

・『刀剣乱舞-心伝つけたり奇譚の走馬灯-』

・『あの春はいつまでも青い』

・『のうぜい合戦』

・2025年

・『ライドカメンズThe STAGE』

他、多数の舞台、ミュージカルに出演

ー映画ー

・2022年

・『文豪ストレイドッグスBEAST』

・2023年

・『刀剣乱舞-黎明-』

・『ウルフハンターが行く！人狼三国志編』

・2024年

・『威風堂々-奨学金やめてもらっていいですか?-』

ードラマー

・2022年

・TVK信長未満-転生光秀が倒せない-

ーテレビ番組ー

・2018年～2020年

・日本テレビ『バゲット』

・2019年

・日本テレビ『バズリズム02』

今後の展開に、ぜひご注目ください。

＜株式会社BEBOPについて＞

株式会社BEBOPは、2024年11月にAMNと株式会社Orb Promotionとの合弁により設立された芸能事務所です。

AMNのファンマーケティングの実績と、さらに子会社である株式会社AGILE ENJIN ENTERTAINMENTによる日本人タレントの中国ファン向けファンクラブ事業の展開を通じて得た知見‧ノウハウを元に、中国‧東南アジアなど海外進出を目指すアイドル‧タレントのマネージメント事業を展開しています。

URL： https://bebop.jp/

＜アジャイルメディア・ネットワーク株式会社（AMN）について＞

AMN は『個の力を最大化し、“小さな経済”を成長させる』をミッションに、ブランドの熱心なファンを「アンバサダー」と定義し、ファン育成・活性化を通じて製品・サービスのマーケティング活動を推進する、アンバサダーマーケティング事業を展開しています。

ファンコミュニティ運営をはじめ、SNSアカウント運用・イベント企画運営・リサーチ等、ファン活性化のために必要なソリューションをワンストップで提供してまいりました。その実績は、創業の2007年より累計200ブランド以上・240万人以上にのぼり、アンバサダーマーケティング・ファンマーケティングにおけるリーディングカンパニーとしてその存在を認知されています。

公式サイト：https://agilemedia.jp/

＜本案件に関するお問い合わせ先＞

株式会社BEBOP

担当：鈴木

E-mail：info@bebop.jp