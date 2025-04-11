創業50年の帽子メーカーが本気で開発した遮光・UVカット率100%の晴雨兼用傘「コカゲル100 UMBRELLA」予約受付開始！

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株式会社シゲマツ


創業50年、帽子づくりの技術と経験を積み重ねてきた帽子製造メーカーシゲマツ(https://www.shigematsu-hat.com/)(https://www.shigematsu-hat.com/?utm_source=pressrelease&utm_medium=link)が、今年の酷暑に備える新製品として、夏用アイテムをATRENAオンラインストア(https://atrena.jp/)(https://atrena.jp/?utm_source=pressrelease&utm_medium=link)にて2025年4月11日より予約販売いたします。


遮光率・UVカット率ともに100％を誇る晴雨兼用傘「コカゲル100 UMBRELLA」


夏の外出を快適にするための、こだわり抜いた逸品をぜひご体感ください。


■商品詳細



【コカゲル(R)100】晴雨兼用折りたたみ傘(https://atrena.jp/products/cc2s501)(https://atrena.jp/products/cc2s501)

名前の由来〈木陰にいるような涼しさ〉のとおり、光も熱もはね返して涼しく過ごせる日傘です！持ち運びに便利な折りたたみタイプ。


第三者機関による検査にて遮光率/UVカット率100%を達成！






【コカゲル(R)100】晴雨兼用 スライド式ロングアンブレラ(https://atrena.jp/products/cc2s500)(https://atrena.jp/products/cc2s500)

UVカット率・遮光率100％の晴雨兼用傘「コカゲル100 UMBRELLA」。


遮光性が高いので頭が熱くならず、酷暑も快適に乗り切れます。


第三者機関による検査にて遮光率/UVカット率100%を達成！







晴雨兼用折りたたみ傘

color:ブラック




晴雨兼用折りたたみ傘

color:ベージュ




スライド式ロングアンブレラ

color:ブラック×ブルー




スライド式ロングアンブレラ

color:ベージュ×ピンク




【予約販売について】


予約開始日：2025年4月11日（金）～


■【コカゲル(R)100】晴雨兼用折りたたみ傘(https://atrena.jp/products/cc2s501)(https://atrena.jp/products/cc2s501)


■【コカゲル(R)100】晴雨兼用 スライド式ロングアンブレラ(https://atrena.jp/products/cc2s500)(https://atrena.jp/products/cc2s500)





【ブランドについて】




「コカゲル(R)」は当社の登録商標です。
長年の帽子づくりの技術と知識を活かし、日差し・紫外線から人々を守る製品を開発しています。「快適な夏を、もっと多くの人に」を目指し、今後も機能性とデザイン性を追求し続けます。





体感温度マイナス10℃の清涼帽子「コカゲル」紹介

この夏は、「コカゲル(R)100」で日差しを気にせず快適に！


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GFY1kwaQfAE ]

「コカゲル」商品紹介動画


■コカゲル(R)100商品ラインナップ


撥水アドベンチャー

完全遮光【コカゲル(R)100】




リネンエッジアップハット

完全遮光【コカゲル(R)100】




リネンバケット

完全遮光【コカゲル(R)100】




リネンキャスジョッキー

完全遮光【コカゲル(R)100】




■ 販売情報


「コカゲル(R)100」は、ATRENA公式オンラインストア限定で予約受付中


詳細・購入はこちら(https://atrena.jp/pages/cocagel-2025?utm_source=pressrelease&utm_medium=link): ATRENA公式オンラインストア


全国の「コカゲル(R)100」取り扱い店舗　(https://atrena.jp/pages/atrena-shop-list?utm_source=pressrelease&utm_medium=link)：ATRENA全国店舗一覧