【早くも重版3刷！】話題沸騰のとろサーモン久保田かずのぶ自叙伝『慟哭の冠』5月9日（金）に出版記念イベントin大阪を開催

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2025年3月21日（金）に発売した、とろサーモン久保田かずのぶ初の自叙伝『慟哭の冠』の重版3刷を決定しました。また、５月９日（金）に大阪にて出版記念イベントを開催します。

本書は、YouTubeチャンネル「毎週キングコング」で紹介され大きな反響を呼び、著者が長年書き溜め続けた“禁断の書”として各所で話題沸騰中の一作。4月2日（水）に東京で開催された出版記念イベントも大盛況うちの幕を閉じ、第二弾として大阪でのイベント開催が決定しました。

【5月9日（金）19時～トークイベント開催in大阪】

本書の発売を記念してトークイベントを開催いたします。詳細は以下をご確認ください。

日時：2025年5月9日（金）19:00～（開場18:00）

会場：ロフトプラスワンウエスト（大阪）

書籍付き会場チケット：4,400円（飲食代別・要1ドリンク）

出演：とろサーモン・久保田かずのぶ

チケット発売日：2025年4月13日（日）20時～

https://www.loft-prj.co.jp/schedule/west/314971

https://t.livepocket.jp/e/i3ft7

【書誌情報】

書名：慟哭の冠

著者：久保田かずのぶ

発売日：2025年3月21日（金）※電子書籍同日配信

定価：1,760円（本体1,600円＋税）

ISBN：9784041159477

発行：KADOKAWA

https://www.kadokawa.co.jp/product/322410001050/

https://www.amazon.co.jp/dp/4041159474

【目次】

chapter1 お笑いに勝ち負けはある

chapter2 Welcome to hel l Tokyo

chapter3 エイエンなんてあるわけない

chapter4 慟哭の冠

chapter5 思い立ったが吉日

【著者略歴】

久保田かずのぶ（くぼた かずのぶ）

1979年9月29日生まれ、宮崎県出身。宮崎日大高校の同級生だった村田秀亮と2002年にお笑いコンビ「とろサーモン」を結成。06年に第27回ABCお笑い新人グランプリ最優秀新人賞、08年に第38回NHK上方漫才コンテスト最優秀賞を受賞。M-1グランプリでは9度の準決勝敗退を経て、ラストイヤーの17年に初めて決勝進出し優勝を果たした。