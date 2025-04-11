【無料＆割引あり】人気急上昇中！『南條専務の愛が重すぎる！～上司は執着系溺愛ストーカー～』最新話配信スタート!! ＜恋＊COMACHI＞
株式会社大洋図書
- コミックシーモア様【先行配信】
https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/250411_kicmcnew/(https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/250411_kicmcnew/)
- ebook japan様
https://ebookjapan.yahoo.co.jp/free/56186/
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南條専務の愛が重すぎる！～上司は執着系溺愛ストーカー～
今回のお話は…
辺り一面かなちゃんの写真だらけ…
実物のかなちゃんを目の前にして南條専務の自制心が壊れかけ…る!?
■コミックシーモア様で11話まで独占先行配信中
恋に！愛に！飢えた世の乙女たちに贈る――とろける刺激のLOVEレーベル 『恋＊COMACHI』より、大人気作品『南條専務の愛が重すぎる！～上司は執着系溺愛ストーカー～』の最新話が本日配信スタートいたしました。 4月24日(木)まで、2巻無料＆割引で読めるこの機会にぜひチェックしてみてください！
『南條専務の愛が重すぎる！～上司は執着系溺愛ストーカー～配信記念フェア』
4月11日(金)～4月24日(木)まで
電子書店フェア開催！
以下、一部書店抜粋。詳しくは対象の電子書店でご確認ください。
- コミックシーモア様【先行配信】
https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/250411_kicmcnew/(https://www.cmoa.jp/campaign/pickup/250411_kicmcnew/)
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※フェアの実施状況については、対象の電子書籍配信サイトをご確認ください。
人気作品PICK UP
南條専務の愛が重すぎる！～上司は執着系溺愛ストーカー～
【あらすじ】
マーケティング会社で働く社会人２年目のかなみは初めての現場で、まさに少女時代に夢見た王子様とそっくりの上司・南條と運命的な出会いをする。賢くクールで完璧な彼――だが、その正体は……かなみに執着する溺愛ストーカー！？
一途な執着エッチが愛を育む？？エロティカルラブコメディ！
今回のお話は…
パーティーの最中、かなちゃんの隠し撮りをさせていた南條専務。 写真をうっとりと眺めている姿をかなちゃんに見つかり動揺を隠せない――。 かなちゃんに詰め寄られた南條専務は、これまでの我慢が爆発―！また暴走モードに!?
辺り一面かなちゃんの写真だらけ…
実物のかなちゃんを目の前にして南條専務の自制心が壊れかけ…る!?
■コミックシーモア様で11話まで独占先行配信中
気になる続きはコチラから：https://www.cmoa.jp/title/296695/vol/11/
毎月第２金曜日、コミックシーモア様にて独占先行配信中！
面白くてエッチな作品が続々登場予定です！お楽しみに♪
【公式HP】https://koicomachi.shiori-on.com/
【公式X】https://x.com/koi_comachi