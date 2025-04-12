国立大学法人岡山大学「令和7年度役員執行部体制」について

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 4月 12日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/



◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、令和6（2024）年度末にて、理事、副理事、上席副学長、副学長等の任期が満了となることか ら、令和7（2025）年度の役員執行部体制を下記の通りとしました。

理事は7名（国立大学法人法における本学の理事の員数は、非常勤を含めて8名 ）。

理事（研究担当）は、研究大学：岡山大学の実現の加速及び、本学のみならず我が国の研究大学群の形成に大変重要な事業である「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」の取組推進等の観点から、J-PEAKS期間中は学長が理事（研究担当）を兼ねる昨年度と同様の体制とします。

副理事は10名。

上席副学長は2名で、両名ともに理事の職にある者。

副学長は7名で、うち2名は副理事の職にある者。

事務総長は、理事（財務・施設担当）の職にある者。

病院長は、理事（医療担当）の職にある者。

任期は、令和7年度から2年間。

＜役員執行部体制について＞

第5代法人の長、15代大学学長 那須保友

〇法人の役職者

理事（企画・評価・総務担当） 三村由香里

理事（教学担当） 菅 誠治

理事（医療担当）・岡山大学病院長 前田嘉信

理事（財務・施設担当）・事務総長 小代哲也

理事（デジタルトランスフォーメーション・グリーントランスフォーメーション担当） 阿部匡伸

理事（地域共創担当）（非常勤） 佐藤兼郎

理事（ウェルビーイング経営担当）（非常勤） 藤原恵子

副理事（法務・コンプライアンス担当） 佐藤吾郎

副理事（未来人材創生（SDGs社会共創・DEI・附属学校園）担当） 狩野光伸

副理事（国際教育戦略担当） 鈴木孝義

副理事（研究・産学共創総括担当） 佐藤法仁

副理事（研究公正・総合知担当） 遊佐 徹

副理事（学術担当） 窪木拓男

副理事（イノベーション担当） 櫻井 淳

副理事（デジタルトランスフォーメーション・情報セキュリティ担当） 野上保之

副理事（木造建築・林業・サプライチェーン担当） 綾野克紀

副理事（新医療研究拠点担当） 豊岡伸一

〇大学の役職者

上席副学長 菅 誠治

上席副学長 阿部匡伸

副学長（学事担当） 佐藤法仁

副学長（グローバル・エンゲージメント担当） 横井篤文

副学長（国際・同窓会担当） 鈴木孝義

副学長（国際教育担当） 岡安光博

副学長（教育・入試改革担当） 田中 岳

副学長（入試担当） 岡田 晃

副学長（大学院教育改革担当） 鶴田健二

〇病院の役職者

病院長 前田嘉信

上席副病院長（大学病院改革プラン担当） 豊岡伸一

副病院長（企画・総務運営担当）（国際担当含む） 大塚基之

副病院長（診療（医科）担当、（兼）防災担当） 増山 寿

副病院長（医療安全管理担当） 安藤瑞生

副病院長（研究（医科）担当）(デジタル田園特区担当含む) 櫻井 淳

副病院長（教育（医科）担当） 森実 真

副病院長（看護・患者サービス担当） 岩谷美貴子

副病院長（診療・研究（歯科）担当） 窪木拓男

副病院長（教育（歯科）担当） 伊原木聰一郎

◆詳しい内容について

国立大学法人岡山大学 令和7年度役員執行部体制について

https://prtimes.jp/a/?f=d72793-3029-5560b91657e04a7b264d67b94ef4c938.pdf

◆参 考

・国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

◆参考情報

・岡山大学ビジョン3.0・岡山大学長期ビジョン2050

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/profile/ou-vision.html

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 総務部 広報課

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-7292

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14143.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年4月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003002.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)