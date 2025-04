【HOUSE OF LOTUS】人気エディター白澤貴子さんが提案する特別企画「ひとときを優雅に愉しむ３つのルール　～パリ・ヴァカンス編～」を公開

株式会社ファーイーストカンパニー

2025.4.11(Fri)Start

株式会社ファーイーストカンパニー(本社:東京都渋谷区広尾、代表取締役社長:澤井昭仁)が展開するHOUSE OF LOTUS(ハウス オブ ロータス)は2025年4月11日(金)より、人気エディターの白澤貴子さんとの特別企画 HOUSE OF LOTUS with 白澤貴子の「ひとときを優雅に愉しむ3つのルール ~パリ・ヴァカンス編~」を公式ウェブサイトで公開いたします。

WEBページはこちらから :https://bit.ly/3YeyeUg

旅を愛し、流行に左右されず「自分の好き」を追求する白澤貴子さんが提案する、旅先での優雅な過ごし方とファッション、そしてライフスタイルを紹介。多忙な日々でも非日常的なひとときを愉しむ秘訣として”3つのルール”を通じ、パリで過ごすヴァカンスの魅力をお届けします。

旅先に持って行く一着を選ぶのは、いつも悩ましいもの。

スーツケースに詰めるワードローブを考えながら、「ほんのひとときだけでも優雅に過ごせる余裕を持ちたい。」大人の女性なら誰もが抱くそんな理想を叶えるための提案です。

【旅のひとときを優雅に愉しむ3つのルール】

Rule1 ゆったりとした時間を過ごす

予定を詰め込まず、何もない1日を作ること。カフェや公園で本を読みながら道行く人々を眺める贅沢な時間には、ゴールドの箔プリントが施されたデザインのブラックワンピースをまとって。シノワズリなムードを醸し出しつつ知的な色気を演出します。

Rule2 暮らすように過ごす

アパルトマンで自由気ままに過ごすことで、暮らすように過ごす時間を満喫。ヴィヴィッドなブルーのセットアップはデニム感覚で気負わず着こなせるアイテム。カフェからピクニックまで幅広いシーンで活躍します。

Rule3 鮮やかな色に囲まれる

街でお花屋さんを見つけたら目の合った草花を連れて帰るのがお決まり。旅先ならではの冒険カラーに挑戦して新たな自分を発見。カラフルなプリントワンピースは、大人の女性らしい品格を保ちながら鮮やかさを楽しめるデザイン。五分袖仕様で暑い日にも快適です。

【白澤貴子さんをゲストに迎えたインスタライブ開催!】

配信日時: 4月17日 (木) 20:30~

配信アカウント: @houseoflotus_official / @takakoshirasawa(2アカウント同時配信)

ゲスト:白澤 貴子さん

“優雅なひととき”を大切にする白澤さんをお迎えし、インスタライブを開催。旅先での過ごし方や特集にまつわるお話を、二子玉川店からインスタライブにて語っていただきます。夏のヴァカンスが待ち遠しくなるような時間をご一緒にお楽しみください。

= HOUSE OF LOTUS(ハウス オブ ロータス) =

コンセプトは「Happiness of Life」。グローバルな視点で選んだマテリアルと時代を映すデザイン、そして、受け継がれてきた美しい手仕事をエッセンスに。本質的な贅沢さ豊かさ、身に纏ったときの幸福感を届けます。

公式ブランドサイト: https://houseoflotus.jp/

公式Instagram : @houseoflotus_official