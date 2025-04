「niko and ...」×モデル・竹下玲奈×雑誌『NAVYS magazine』が春のワードローブとして大活躍するコラボレーションアイテムを4月11日（金）より発売

株式会社アダストリア

「Play fashion!」をミッションに掲げ、”グッドコミュニティ共創カンパニー”を目指す株式会社アダストリア(本部:東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長:木村 治)が展開するスタイルエディトリアルブランド「niko and ...(ニコアンド)」は、モデル・竹下玲奈さん、雑誌『NAVYS magazine』とのコラボレーションアイテム全5型を2025年4月11日(金)より「niko and ...」国内全店舗、公式WEBストア and ST(アンドエスティ)などのオンラインストアにて販売いたします。

「niko and ...」は、ブランドが掲げる “uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)の9つの要素を通して、ユニークなモノやコトを提案する企画を展開しています。今回の企画は、ユニークかつ自由に楽しむ大人のファッションを「niko and ...」らしい編集で表現するコラボレーションアイテムの完成を目指して進めました。

トリプルコラボのお相手のモデル・竹下玲奈さんは30‐40代女性からの絶大な人気はもとより、センスあふれる私服やライフスタイルに読者やファッション業界からも注目が集まるファッションアイコンです。

コラボ媒体となった『NAVYS magazine(ネイビーズ)』は2018年に創刊した、大人ならではのこなれたベーシックスタイルを提案するファッション誌。自分の選択に自信を持って輝く女性たちをターゲットに、いくつになってもファッションを楽しむ、 「自由なオシャレ=素敵な大人」をテーマに発刊しています。

今回、新たな「ときめく大人スタイル」を提案する限定アイテムとして、Tシャツ、デニム、チノパン、ロングシャツ、キャップ、バックパックの5アイテムをラインアップ。どれも春のワードローブに欠かせないものです。特に注目のTシャツは、女性らしい肌に馴染むテロっとした風合いなのに、カジュアル見えする生地をこのコラボレーションのために開発しており、付属のピアスを活かして自由にスタイリングをアレンジできるような仕様にしたところにも、人気のモデル・トレンド発信媒体・ブランドならではのこだわりが溢れています。

スペシャルなトリプルコラボレーションアイテムを掲載した特設サイトを2025年4月11日(金)に公開いたします。制作の裏側や商品のデザインポイント、竹下玲奈さんが着こなすスタイリングをご覧いただけます。

■商品詳細

キレイ目な薄手の綿素材を使用したチュニック丈のBIGシャツ。オーバーサイズでもだらしなく見えないシルエットやボタン使い、袖のボリューム感などこだわりが細部に詰まっているデザインがポイント。今回のコラボロゴ「R」と「N」を組み合わせたワンポイント刺繍を施しました。

商品名:【竹下玲奈×NAVYS】コラボBIGシャツチュニック

価格:7,000円(税込)

カラー展開:ベージュ / ブルー / ブルーストライプ

サイズ:Free

女性らしい肌に馴染むテロっとした風合いなのに、カジュアル見えする生地をこのコラボレーションのために開発、採用したTシャツ。カラーによって異なる刺繍やグラフィックは竹下玲奈さんが書かれたイラストをモチーフにデザイン。ポケット付きのワンポイントに加え、付属のピアスはリブや袖、ポケットなど自由に付けてアレンジ出来る仕様に。

商品名:【竹下玲奈×NAVYS】コラボピアス付きテロTシャツ

価格:6,000円(税込)

カラー展開:ライトグレー / チャコール / ベージュ

サイズ:M/L

ウエストにアジャストできるホックが付いたワイドボトム。ホックを締めてタックボトムにしたり、ホックをせずにベルトで絞って履いたり、自由にアレンジができます。デニムとチノの素材違いの2色展開で、MとLサイズの差寸を大きく付けているため、自身のスタイリングに合わせて素材やシルエットを楽しめる一品です。

商品名:【竹下玲奈×NAVYS】コラボホックアジャストパンツ

価格:8000円(税込)

カラー展開:チノベージュ / デニム

サイズ:M/L

「朝」「昼」「夜」を意味するロゴをフロントにあしらったコットンキャップ。浅めにサイジングしているため、かぶり心地も軽く、デイリーユースしやすいデザイン。コレクションの他アイテムにコーディネートで合う配色に。

商品名:【竹下玲奈×NAVYS】コラボキャップ

価格:3500円(税込)

カラー展開:オフホワイト / ボルドー / ブルー

「大人が持てるリュックが欲しい」という想いのもと、高級感のあるツヤ素材と、合皮を組み合わせたキレイ目リュック。お気に入りのチャームを付けて自分らしくアレンジできる、チャームリング付き。サイド部分にはジップを空けて直接物を出し入れできる機能付き。

商品名:【竹下玲奈×NAVYS】コラボデイパック

価格:6990円(税込)

カラー展開:グレー / ブラック / ベージュ

■竹下玲奈(たけしたれな)について

1981年生まれ、鹿児島県出身。14歳でデビュー後、雑誌やCM等で活躍。

モデルとしての絶大な人気はもとより、センスあふれる私服やライフスタイルに、読者のみならず、ファッション業界からも注目が集まる。

<Instagram>https://www.instagram.com/renatakeshita/

■雑誌『NAVYS magazine(ネイビーズ)』について

2018年に創刊した、大人ならではのこなれたベーシックスタイルを提案する、アラフォー女性のためのファッション誌。自分の選択に自信を持って輝く女性たちをターゲットに、いくつになってもファッションを楽しむ、 「自由なオシャレ=素敵な大人」をテーマにしたスタイリングを提案。ザ・ブックス パブリッシングより刊行。

<Instagram>https://www.instagram.com/navys_magazine/

■「niko and ...」について

「niko and ...」 は、アパレルや雑貨、家具、飲食を展開する“style editorial brand”です。実用性だけでなく、どこかユーモアを感じさせるアイテムをラインアップしており、意外な驚きと発見に“であう”、やがて自分のライフスタイルに“にあう”。そんなメッセージのもと、20~30代の男女に向けて事業展開しています。 全国145店舗展開(2025年3月末時点、WEBストアを含む)。

<公式WEBストア and ST(アンドエスティ) > https://www.dot-st.com/nikoand/

<公式ブランドサイト> https://www.nikoand.jp/

<Instagram> https://www.instagram.com/nikoand_official/

■株式会社アダストリアについて

株式会社アダストリア(代表取締役社長:木村 治)は、「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」など、グループで30を超えるブランドを国内外で約1,500店舗展開するカジュアルファッション専門店チェーンです。2023年に創業70周年を迎え、ファッションを通じてすべての人の人生をワクワクさせる「Play fashion!」をミッションのもと、人と情報が行き交うオープンなコミュニティをつくり、新たな価値を生み出す“グッドコミュニティ共創カンパニー”となることを目指しています。

<本部所在地> 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

<URL> https://www.adastria.co.jp/

<Instagram>https://www.instagram.com/adastria_official/