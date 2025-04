『マインクラフト／ザ・ムービー』ギーゴキャンペーン開催のお知らせ

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下、「

当社」)は、2025年4月25日(金)よりGiGOグループのお店におきまして、映画『マインクラフト/ザ・ムービー』(4月25日(金)劇場公開)とのコラボレーションキャンペーンを開催いたします。

【概要】

■キャンペーン名

『マインクラフト/ザ・ムービー』ギーゴキャンペーン

■キャンペーン特設サイト

https://campaign.gendagigo.jp/2504/minecraft/

※キャンペーンの内容は、予告なく変更または終了する場合がございます。

■開催期間

2025年4月25日(金)~ 2025年6月1日(日)

■実施店舗

全国の当社アミューズメント施設、オンラインクレーンゲーム「GiGO ONLINE CRANE」

※対象店舗は特設HPをご確認ください。

■実施内容

・GiGO限定クレーンゲーム景品の展開

・マストバイキャンペーン

・キャラクターパネル&フォトスポットの設置

・オリジナル動画の放映

・クレーンゲーム機ラッピング

【クレーンゲーム用限定景品】

キャンペーン開始にあわせて、GiGO限定クレーンゲーム景品が登場いたします。

2025年4月25日(金)より順次登場

・マインクラフト/ザ・ムービー クリーパーBIGぬいぐるみ(全1種)

・マインクラフト/ザ・ムービー イラストパスケース(全4種)

・マインクラフト/ザ・ムービー 収納BOX(全2種)

・マインクラフト/ザ・ムービー エンダーマンBIGぬいぐるみ(全1種)

・マインクラフト/ザ・ムービー ガストBIGぬいぐるみ(全1種)

・マインクラフト/ザ・ムービー リストウォッチ(全4種)

※数量に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

※GiGO ONLINE CRANEの開始時刻は4/25(金)午前0時からとなります。

【マストバイキャンペーン】

対象のクレーンゲームへ500円投入で、オリジナルお面を1枚進呈いたします。

※GiGO ONLINE CRANEはキャンペーン対象外となります。

※数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

【フォトスポットの設置】

対象店舗に『マインクラフト/ザ・ムービー』のキャラクターたちのパネル&映画公開記念フォトスポットが登場します。一緒に写真を撮ってお楽しみいただけます。

■展示期間

2025年4月25日(金)~ 2025年6月1日(日)まで

※フォトスポットの運用ルール・運用時間等については、対象店舗のXにてご確認ください。

※パネルの状態によってはフォトスポットに登場できない可能性もございます。

【オリジナル動画の放映】

『マインクラフト/ザ・ムービー』のオリジナル動画を大阪道頓堀本店の店内ビジョンで放映します。

■放映場所

GiGO大阪道頓堀本店(エスカレータ横)

■放映期間

2025年4月25日(金)~ 2025年6月1日(日)まで

※広告に関しての周辺施設へのお問合せはご遠慮ください。

【クレーンゲーム機ラッピング】

対象店舗に『マインクラフト/ザ・ムービー』のラッピングを施したクレーンゲーム機が登場します。

■展示期間

2025年4月25日(金)~ 景品がなくなり次第終了

■対象店舗

GiGOイオンモール苫小牧、GiGO水戸、マリンガーデン ららぽーとTOKYO-BAY店、GiGO総本店、GiGO南町田グランベリーパークワンダーシアター、GiGOマーケットスクエアささしま、GiGOイオンモール木曽川、GiGO大阪道頓堀本店、GiGOあべのアポロ、GiGOイオンモール岡山

映画『マインクラフト/ザ・ムービー』作品概要

【イントロダクション】

▲クレーンゲームラッピングイメージ※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

世界で大人気のゲームがまさかの実写映画化!驚異のクオリティでマイクラワールドを完全再現。ハリウッドが大枚はたいてガチで描く“異世界転送ファンタジー”超大作!2025年 GW、前人未到・未曽有のマイクラ世界転送体験!映画館で LET‘S プレイ!!

【ストーリー】

謎のキューブの力で、すべてが四角形でできた異世界に転送されてしまった非リア充な4人。ギャレット、ナタリー&ヘンリー姉弟、ドーン。そこはイメージしたものを何でも創り出せる不思議な世界だった。先住転送民のスティーブが現れて色々教えてくれるなか、四角いモンスター達が次々と迫り来る!あなたは創造力(ルビ:クリエイティブ)を駆使してマイクラ世界をサバイバルできるのか!

■タイトル:『マインクラフト/ザ・ムービー』 (原題:A MINECRAFT MOVIE)

■キャスト:ジェイソン・モモア(「アクアマン」シリーズ、『ワイルド・スピード/ファイヤーブースト』)ジャック・ブラック(『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』 「ジュマンジ」シリーズ)、エマ・マイヤーズ(「ウェンズデー」)、ダニエル・ブルックス(『カラーパープル』)ジェニファー・クーリッジ(『プロミシング・ヤング・ウーマン』「ホワイト・ロータス/諸事情だらけのリゾートホテル」)、セバスチャン・ハンセン(『黒い司法 0%からの奇跡』)

■監督:ジャレッド・ヘス(『ナポレオン・ダイナマイト』、『ナチョ・リブレ 覆面の神様』)

■配給:ワーナー・ブラザース映画

■コピーライト表記:(C) 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

■公式サイト:https://wwws.warnerbros.co.jp/minecraft-movie/

■公式 X:https://x.com/minecraft_mjp

■ハッシュタグ:#映画マイクラ

【著作権表記】

(C) 2025 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

(C) 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo, the Creeper logo and the Mojang Studios logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

(C)GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.