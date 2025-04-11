赤い風船 『旅して応援！北陸』商品を通して集まった義援金の贈呈式を行いました

株式会社 日本旅行

令和６年能登半島地震により被災された方々とそのご家族に、謹んでお見舞い申し上げます。

株式会社日本旅行（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小谷野悦光）は、４月１０日（木）輪島市役所にて、昨年３月に発表した赤い風船『旅して応援！北陸』を通して集まった義援金の贈呈式を行いました。

赤い風船『旅して応援!北陸』は、令和６年能登半島地震復興応援を目的に、お客様のご旅行代金の収益の一部（一人当たり５００円）を義援金として、輪島市および和倉温泉観光協会へ寄付する内容で販売した個人型企画商品です。

このたび、販売開始の２０２４年３月から約１年間で集まった義援金を輪島市の復興に役立てて頂くため、輪島市および一般社団法人輪島市観光協会、輪島温泉宿泊業協同組合へ寄付いたしました。

左から 輪島温泉宿泊業協同組合 理事長 大向 洋紀 様／一般社団法人輪島市観光協会 会長 新甫 実 様 ／日本旅行 ツーリズム事業本部長 三好 一弘／輪島市副市長 中山 由紀夫 様

■対象商品

旅して応援！北陸 〔設定期間：2024年5月7日（火）～2025年3月31日（月）帰着〕

※2024年10月からは『JRで行く 北陸 Japanese Beauty Hokuriku』として設定いたしました。

■募集期間

2024年3月29日（金）～2025年3月30日（日）

■対象エリア

北陸（3県）

■義援金贈呈額

輪島市2,574,500円

一般社団法人輪島市観光協会2,000,000円

輪島温泉宿泊業協同組合2,000,000円

本商品による義援金は和倉温泉観光協会への贈呈も行っております。

日本旅行はこれからも、お客様とともに「旅」を通して地域活性化や復興支援に貢献して参ります。