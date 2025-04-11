最高MAXのビジュアルをもつ韓国バンド2Zが5月10日の来日公演に向けてコメント映像公開！
モデル出身者を中心とした完全無敵のビジュアルに、音楽の実力も持ち合わせた韓国のバンド 2Z（読み：トゥージー）が、2025年5月10日(土)東京・表参道GROUNDにて来日公演を開催するにあたり、メンバーのコメント映像が公開され、チケットの一般販売もスタートした。
今回、2Z初のアジアツアー「2025 2Z 1ST ASIA TOUR [Glory Dayz]」はソウルを皮切りに、ホーチミン、ハノイ、バンコク、タイペイ、高雄市、香港を巡り、大千秋楽として東京を訪れる。
現在バンコクまでの公演を終え、各地で大熱狂を起こしている。
さらに日本のみなさまに向けてのコメント映像も公開。
全編日本語でメンバーが熱い気持ちを伝えている。
希望に満ち溢れる音楽的メッセージとメンバーのポジティブなイメージからいつしか「希望を歌う少年たち」と呼ばれるようになり、「K-ROCK BAND」という新しいスタイルで活躍する2Z。
今回は、そんな聴く人々に希望を与える2Zの生演奏が日本で体験できる貴重なチャンス！
チケットも大好評販売中なので、ぜひ彼らの音楽を会場で感じてほしい！
コメント映像
https://www.youtube.com/shorts/mK8-Rjwryu0
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]
【2025 2Z 1ST ASIA TOUR [Glory Dayz] 公演概要】
2025年5月10日(土)
表参道GROUND
(東京都渋谷区神宮前４丁目２－１２)
1部 開演 14:00/2部開演 18:00
一般発売(先着) *ローソンチケット
受付期間：
4/5(土) 12:00～4/29(火・祝) 23:59
5/3(土・祝) 12:00～5/9(金) 22:00
受付URL：https://l-tike.com/2z/
一般発売(先着) *チケットぴあ
受付期間：
4/5(土) 12:00～4/29(火・祝) 23:59
5/3(土・祝) 12:00～5/9(金) 22:00
受付URL：https://w.pia.jp/t/2z-2025/
一般発売(先着) *イープラス
受付期間：4/5(土) 12:00～5/9(金) 23:59
受付URL：https://eplus.jp/2z/
【公演公式SNS】
https://x.com/2motionstudio （@2motionstudio )
https://x.com/EMOTIONJapan ( @EMOTIONJapan )
【2Z 公式SNS】
https://x.com/official2z （ @official2z ）