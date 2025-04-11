最高MAXのビジュアルをもつ韓国バンド2Zが5月10日の来日公演に向けてコメント映像公開！

株式会社E-MOTION

モデル出身者を中心とした完全無敵のビジュアルに、音楽の実力も持ち合わせた韓国のバンド 2Z（読み：トゥージー）が、2025年5月10日(土)東京・表参道GROUNDにて来日公演を開催するにあたり、メンバーのコメント映像が公開され、チケットの一般販売もスタートした。

今回、2Z初のアジアツアー「2025 2Z 1ST ASIA TOUR [Glory Dayz]」はソウルを皮切りに、ホーチミン、ハノイ、バンコク、タイペイ、高雄市、香港を巡り、大千秋楽として東京を訪れる。

現在バンコクまでの公演を終え、各地で大熱狂を起こしている。

さらに日本のみなさまに向けてのコメント映像も公開。

全編日本語でメンバーが熱い気持ちを伝えている。

希望に満ち溢れる音楽的メッセージとメンバーのポジティブなイメージからいつしか「希望を歌う少年たち」と呼ばれるようになり、「K-ROCK BAND」という新しいスタイルで活躍する2Z。

今回は、そんな聴く人々に希望を与える2Zの生演奏が日本で体験できる貴重なチャンス！

チケットも大好評販売中なので、ぜひ彼らの音楽を会場で感じてほしい！

コメント映像

https://www.youtube.com/shorts/mK8-Rjwryu0

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]

【2025 2Z 1ST ASIA TOUR [Glory Dayz] 公演概要】

2025年5月10日(土)

表参道GROUND

(東京都渋谷区神宮前４丁目２－１２)

1部 開演 14:00/2部開演 18:00

一般発売(先着) *ローソンチケット

受付期間：

4/5(土) 12:00～4/29(火・祝) 23:59

5/3(土・祝) 12:00～5/9(金) 22:00

受付URL：https://l-tike.com/2z/

一般発売(先着) *チケットぴあ

受付期間：

4/5(土) 12:00～4/29(火・祝) 23:59

5/3(土・祝) 12:00～5/9(金) 22:00

受付URL：https://w.pia.jp/t/2z-2025/

一般発売(先着) *イープラス

受付期間：4/5(土) 12:00～5/9(金) 23:59

受付URL：https://eplus.jp/2z/

【公演公式SNS】

https://x.com/2motionstudio （@2motionstudio )

https://x.com/EMOTIONJapan ( @EMOTIONJapan )

【2Z 公式SNS】

https://x.com/official2z （ @official2z ）