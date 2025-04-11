最高MAXのビジュアルをもつ韓国バンド2Zが5月10日の来日公演に向けてコメント映像公開！

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株式会社E-MOTION




モデル出身者を中心とした完全無敵のビジュアルに、音楽の実力も持ち合わせた韓国のバンド 2Z（読み：トゥージー）が、2025年5月10日(土)東京・表参道GROUNDにて来日公演を開催するにあたり、メンバーのコメント映像が公開され、チケットの一般販売もスタートした。



今回、2Z初のアジアツアー「2025 2Z 1ST ASIA TOUR [Glory Dayz]」はソウルを皮切りに、ホーチミン、ハノイ、バンコク、タイペイ、高雄市、香港を巡り、大千秋楽として東京を訪れる。



現在バンコクまでの公演を終え、各地で大熱狂を起こしている。



さらに日本のみなさまに向けてのコメント映像も公開。


全編日本語でメンバーが熱い気持ちを伝えている。



希望に満ち溢れる音楽的メッセージとメンバーのポジティブなイメージからいつしか「希望を歌う少年たち」と呼ばれるようになり、「K-ROCK BAND」という新しいスタイルで活躍する2Z。


今回は、そんな聴く人々に希望を与える2Zの生演奏が日本で体験できる貴重なチャンス！



チケットも大好評販売中なので、ぜひ彼らの音楽を会場で感じてほしい！




コメント映像


https://www.youtube.com/shorts/mK8-Rjwryu0


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]



【2025 2Z 1ST ASIA TOUR [Glory Dayz] 公演概要】



2025年5月10日(土)
表参道GROUND


(東京都渋谷区神宮前４丁目２－１２)



1部　開演 14:00/2部開演 18:00



一般発売(先着) *ローソンチケット


受付期間：


4/5(土) 12:00～4/29(火・祝) 23:59


5/3(土・祝) 12:00～5/9(金) 22:00


受付URL：https://l-tike.com/2z/



一般発売(先着) *チケットぴあ


受付期間：


4/5(土) 12:00～4/29(火・祝) 23:59


5/3(土・祝) 12:00～5/9(金) 22:00


受付URL：https://w.pia.jp/t/2z-2025/



一般発売(先着) *イープラス


受付期間：4/5(土) 12:00～5/9(金) 23:59


受付URL：https://eplus.jp/2z/




【公演公式SNS】


https://x.com/2motionstudio　（@2motionstudio )


https://x.com/EMOTIONJapan ( @EMOTIONJapan )



【2Z 公式SNS】


https://x.com/official2z　（ @official2z ）