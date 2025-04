nCino、Salesforce Japan Partner Award 2025を受賞

nCino株式会社

銀行業界の業務変革を推進する統合プラットフォームを提供するnCino株式会社(日本法人:東京都港区、代表取締役社長:野村逸紀、以下:nCino)は、Salesforce Japan Partner Award 2025におけるIndustry of the Year - Financial Services -を受賞しました。nCinoは法人融資・個人ローンを始めとする銀行の融資業務を一気通貫で統合し、銀行の収益向上やコスト削減、効率性の向上やリスク低減といった業界が抱える課題解決を支援するソリューションです。この受賞は、昨年度の金融業界における協業実績において、ビジネス規模とビジネス成長率を総合的に評価し、特に秀でた実績を残したことを評価頂いたものです。

発表に対するコメント

- nCino株式会社 代表取締役社長の野村逸紀は、次のように述べています。「この度、Salesforce Japan Partner Award 2025において、金融・保険部門のIndustry of the Yearを受賞できたことを大変光栄に思います。私たちは、Salesforceプラットフォームの強みとnCinoが持つ銀行業務への高い専門性を掛け合わせることで銀行業界における大きな変革を推進できると確信しており、今回の受賞はその貢献ができた証と捉えています。引き続きお客様の成功を支援し、革新的なソリューションを提供してまいります。」- 株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資は、次のように述べています。「nCinoのようなSalesforce Japan Partner Award 2025の受賞者は、テクノロジーがかつてないスピードで発展しAI革命が進行する世界において、お客様がより迅速に成長し、さらに躍進するよう尽力されています。Salesforceにとってパートナーの皆様は、お客様の成功を推進するために欠かせない存在です。」

第18回目を迎えるSalesforce Japan Partner Award 2025は、コンサルティング会社、デジタルエージェンシー、販売代理店、ISVパートナーなど、クラウド、業種・業界、および広範なパートナープログラムにわたって、Salesforceのパートナーが果たした多大な貢献に与えられる賞です。今年のSalesforce Japan Partner Award 2025を受賞されたSalesforceパートナーの一覧はこちらをご覧ください。



SalesforceなどはSalesforce, inc.の商標です。



■nCinoについて:

nCino (NASDAQ: NCNO) は、銀行業務を一気通貫で統合し、業務変革するためのクラウド型ソリューションです。主に融資業務において、融資のオンライン申し込み、行内での案件作成から審査稟議の一連の流れを一気通貫のプラットフォームで効率化し、顧客と行員双方の体験向上を実現するプラットフォームを提供しています。nCinoは、あらゆる規模の世界1,850以上の金融機関にサービスを提供しています。詳細については、https://ncino.co.jp をご覧ください。



# # #



報道関係者の問い合わせ先:

nCino株式会社 マーケティングマネージャー

永田 朋子

info@ncino.co.jp

03-6625-5122

本プレスリリースには、1995 年私募証券訴訟改革法(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)のセーフハーバー(免責条項)の範囲で、将来見通しに関する記述が含まれています。将来見通しに関する記述には一般的に活動、事象、結果、戦略、予想が含まれ、「見通し」「期待」「予想」「予測」「計画」その他同様の表現で記述されています。本プレスリリースに含まれる将来見通しに関する記述はすべて、nCinoのこれまでの業績および現在の計画、見込み、予想に基づいており、かかる計画、見込みまたは予想が達成されると表明するものではありません。これらの将来見通しに関する記述は、本プレスリリースの日付時点でのnCinoの予想です。この日付以降に起こる事象によっては予想が変わる可能性があり、法律により求められる場合を除き、nCinoはこれらの将来見通しに関する記述を更新または訂正する義務を負うものではありません。将来見通しに関する記述は、既知および未知のリスクや不確実性の影響を受けるため、実際の結果が見通しとは大きく異なる場合もあります。nCinoの業績および財務成績に影響するその他のリスクと不確実性は、nCinoが米国証券取引委員会(SEC)に提出している報告書に記載されています(当社ウェブサイト https://www.ncino.com/ またはSECのウェブサイト https://www.sec.gov/ で入手可能)。実際の結果に影響する可能性のある潜在的なリスクについてさらに詳しくは、nCinoがSECに適宜提出する他の書類に記載されます。