アクエリオンがビッグサイズのアクリルスタンドに！TVアニメ「想星のアクエリオン Myth of Emotions」のアクリルスタンド全15種が発売！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
TVアニメ「想星のアクエリオン Myth of Emotions」のアクリルスタンドが「select×collect」シリーズで発売中！！
「select×collect」とは1個から自由に選べる受注販売グッズのシリーズです。
受注販売のため、期間内にご注文いただければ必ずお手元にお届けできます。
全15種のラインナップには、キャラクターだけでなく、アクエリオンも登場！
高さ20センチ以上の大迫力サイズで、キャラクターと並べれば、まるで作品の世界に飛び込んだかのような臨場感を味わえます！
机や棚に飾って、お気に入りのキャラクターとアクエリオンの魅力を存分に楽しんでくださいね！
TVアニメ「想星のアクエリオン Myth of Emotions」のアクリルスタンド、アニメイト通販にて2025年4月28日（月）23:59まで受注中。
商品情報
『想星のアクエリオン Myth of Emotions』select×collect-オールスターアクリルスタンド-
価格 ：1,650円（税込）／6,600円（税込） ※キャラクターにより価格が異なります。
種類 ：全15種
ラインナップ：01 アクエリオンシーゲル、02 アクエリオンフェオー、03 アクエリオンティール、04 オオトリサッコ、05 アマハモモヒメ、06 ツキシロリミヤ、07 ハタノトシ、08 イチキサヨ、09 イチキハナ、10 ムナカタキョウコ、11 猿田一彦、12 武市太朗、13 教頭、14 カミサマ、15 サン
受注期間 ：2024年3月22日9:00～4月28日（月）23:59
販売サイト ：アニメイト通販（https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/aq-moe_selectxcollect-goods/cd/3531/）
←大きさ比較
著作権表記
(C)2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE
※掲載内容は現段階の情報によるものであり、今後変更となる可能性があります。