アクエリオンがビッグサイズのアクリルスタンドに！TVアニメ「想星のアクエリオン Myth of Emotions」のアクリルスタンド全15種が発売！

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株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




　TVアニメ「想星のアクエリオン Myth of Emotions」のアクリルスタンドが「select×collect」シリーズで発売中！！


　


　「select×collect」とは1個から自由に選べる受注販売グッズのシリーズです。


　受注販売のため、期間内にご注文いただければ必ずお手元にお届けできます。


　


　全15種のラインナップには、キャラクターだけでなく、アクエリオンも登場！


　高さ20センチ以上の大迫力サイズで、キャラクターと並べれば、まるで作品の世界に飛び込んだかのような臨場感を味わえます！


　机や棚に飾って、お気に入りのキャラクターとアクエリオンの魅力を存分に楽しんでくださいね！


　


　TVアニメ「想星のアクエリオン Myth of Emotions」のアクリルスタンド、アニメイト通販にて2025年4月28日（月）23:59まで受注中。


　


　


商品情報


『想星のアクエリオン Myth of Emotions』select×collect-オールスターアクリルスタンド-


価格　：1,650円（税込）／6,600円（税込）　※キャラクターにより価格が異なります。


種類　：全15種


ラインナップ：01 アクエリオンシーゲル、02 アクエリオンフェオー、03 アクエリオンティール、04 オオトリサッコ、05 アマハモモヒメ、06 ツキシロリミヤ、07 ハタノトシ、08 イチキサヨ、09 イチキハナ、10 ムナカタキョウコ、11 猿田一彦、12 武市太朗、13 教頭、14 カミサマ、15 サン



受注期間　　：2024年3月22日9:00～4月28日（月）23:59


販売サイト　：アニメイト通販（https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/aq-moe_selectxcollect-goods/cd/3531/）


　









　


　


　


　


　


　


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著作権表記


(C)2023 SHOJI KAWAMORI,SATELIGHT/Project AQUARION MOE


　


　


　


※掲載内容は現段階の情報によるものであり、今後変更となる可能性があります。