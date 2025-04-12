Ì¾¸Å²°¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È·»Äï¤¬¶Á¤«¤»¤ë¡ØÅ·»È¤Î²»¿§¡Ù¡¡¶áÆ£ÎÜ°Ë¡õÏ¡¤¬Åìµþ¤Ç½é¤Î¥³¥ó¥µー¥È³«ºÅ¡ª
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Ì¤Íè²»³Ú´ë²è¼çºÅ¡¢¶áÆ£ÎÜ°Ë¡õÏ¡ ·»Äï¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡ØÅ·»È¤Î²»¿§¡Ù¤¬2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¾®¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî¸ø±à5-45¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä :
http://confetti-web.com/@/ruiren
¢¨¥µ¥¤¥È¤Î¸ø³«¤Ï4·î19Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～
¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://mirai-music.com/concerts/2398/
¸ø¼°X
https://x.com/MiraiMusicPlan
Æü¥Æ¥ì¡¢NHK¡¢Ãæµþ¥Æ¥ì¥ÓÅù¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó·»Äï¡¡Åìµþ½é¸ø±é¡ª
Í£°ìÌµÆó¤Î10Âå·»Äï¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥Ë¥¹¥È¡¦¶áÆ£ÎÜ°Ë¡õÏ¡¤Î¿´¤Ë»É¤µ¤ë²»¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò¡¢º£ÃíÌÜ¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¡¦ËÌÂ¼ÌÀÆü¿Í¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç½À¤é¤«¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤È¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤«¤é¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÊý¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥µー¥È¤Ç¤¹¡£
¤ª»Ò¤µ¤ó¡¢¤ªÂ¹¤µ¤ó¤È²ÆµÙ¤ß¤ÎÁÛ¤¤½Ð¤Ë¤¼¤Ò¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ÊÌÜ¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥µ¥ó¡á¥µー¥ó¥¹¡¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¦¥½¥Ê¥¿Âè1ÈÖ ¥ËÃ»Ä´ Op.75
¥ï¥Ã¥¯¥¹¥Þ¥ó¡¿¥«¥ë¥á¥ó¸¸ÁÛ¶Ê
¥Ö¥éー¥à¥¹¡¿F.A.E.¥½¥Ê¥¿¤è¤ê¥¹¥±¥ë¥Ä¥©
¥âー¥Ä¥¡¥ë¥È¡¿¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¦¥½¥Ê¥¿Âè21ÈÖ ¥ÛÃ»Ä´ K.304
¥µ¥é¥µー¥Æ¡¿½øÁÕ¤È¥¿¥é¥ó¥Æ¥é
¥ë¥¯¥ìー¥ë¡¿£²¤Ä¤Î¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥Ê¥¿Âè3ÈÖÂè1³Ú¾Ï
ÃæÅçÈþ²Å¡§¡ÖÀã¤Î²Ú¡×
Mrs. GREEN APPLE¡§¡ÖÀÄ¤È²Æ¡×
MISIA¡§¡ÖEverything¡×
Â¾
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í Ì¤Íè²»³Ú´ë²è¤È¤Ï
Ì¤Íè²»³Ú´ë²è¤Ï¡¢2015Ç¯½Õ¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿²»³Ú»öÌ³½ê¤Ç¤¹¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤«¤é¡¢¥³¥ó¥µー¥È¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²èÀ©ºî¡¢ ¥½¥í¥³¥ó¥µー¥È¤«¤é¥ªー¥±¥¹¥È¥é¥³¥ó¥µー¥È¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤Ç¤Î±éÁÕ¤òÄó¶¡¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜÅª¤ä¤´´õË¾¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÊÔÀ®¤ËÂÐ±þ¡¢±éÁÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¥¹¥Æー¥¸¤òºÇ¹â¤Î°ì½Ö¤ËÆ³¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ä¥í¥Ã¥¯¤Ë¤â³èÆ°¤ò¹¤²¡¢¤É¤ÎÀ¤Âå¤Ë¤â¿´¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö²»³Ú¡×¤òÁÏ¤ê¤¢¤²¤¿¤¤¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç¡ÖÌ¤Íè¡×¤Ø¿Ê¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¶áÆ£ÎÜ°Ë¡õÏ¡ ·»Äï¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¥³¥ó¥µー¥È¡ØÅ·»È¤Î²»¿§¡Ù
³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î10Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§ÅìµþÊ¸²½²ñ´Û¾®¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî¸ø±à5-45¡Ë
¢£½Ð±é¼Ô
¶áÆ£ÎÜ°Ë¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë
¶áÆ£Ï¡¡Ê¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡Ë
ËÌÂ¼ÌÀÆü¿Í¡Ê¥Ô¥¢¥Î¡Ë
¢£³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
13»þ30Ê¬³«¾ì
14»þ00Ê¬³«±é
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÁ´ÀÊ»ØÄê¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
°ìÈÌ 4,500±ß¡¡
³ØÀ¸ 3,000±ß¡Ê25ºÐ°Ê²¼¡Ë¡¡
¾®³ØÀ¸°Ê²¼ 1,500±ß¡¡
¢¨3ºÐ°Ê¾åÆþ¾ì²Ä¡¢Í×¥Á¥±¥Ã¥È
¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡×
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÎÎ®¤ì¡¦¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£²ñ°÷ÆÃÅµ
https://service.confetti-web.com