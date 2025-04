バナナ・リパブリック、旅を彩る、タイムレスなワードローブ「TRAVEL ESSENTIALS」を提案

ギャップジャパン株式会社

1978年にアメリカ・カリフォルニア州で創業し、世界中を旅するふたりの創業者が旅とサファリをテーマに始めたブランド、バナナ・リパブリック。

バナナ・リパブリックは、心躍る春の訪れに、ブランドのルーツである旅や冒険心と、旅気分が高まるシーズンに向けて『TRAVEL ESSENTIALS 旅に出よう。心躍る、自分らしいスタイルで。』をテーマに、様々な旅に寄り添うタイムレスなSpringスタイルを提案します。高品質で熟練した職人技が光るSpringコレクションを通して、旅においての新たな出会いや冒険のインスピレーションを与え、旅先での気分やあらゆるシーンを彩りその人らしさと旅の魅力を引き立てます。

本コンテンツは2025年4月12日(土)より、デジタルメディア、ソーシャル、各ブランドチャンネルで展開され、バナナ・リパブリックのSPRING 2025コレクションは、全国のバナナ・リパブリックストアと公式オンラインストア( bananarepublic.gap.co.jp )で随時販売を開始します。

ウィメンズは、バナナ・リパブリックが得意とするリネンとシルクを贅沢に使用したブラウスやドレス、様々なシルエットのセットアップが充実。ビーチや太陽の下で一気に華やぐ多彩な総柄プリントから、都会的な現地に優雅に馴染む旬なパステルやモノトーンアイテムが揃います。装いを華やぐ大ぶりなハットやジュエリー、多くのスタイルにマッチするサンダルやバッグは旅にこそ連れていきたいアイテム。

メンズは、気張りすぎずスマートな雰囲気をつくるパッカブルジャケットやリネンシャツ、春のカラーを取り入れたポロシャツやショーツが揃います。さらに、寛ぎと上質さを感じる開襟シャツ×ショーツのフックアップは自然に溶け込むアイシーピンクやストライプ柄に加え、開放的な気分を高めるパイル素材にも注目です。

ヨガを愛するアクティブガール / Active woman loves yoga and traveling

カリフォルニアのビーチで深呼吸。軽やかなドレスが揺れる。

旅するたびに見つける新しい自分らしさ。

ビスコースリネン マキシドレス 25,000円 /コットンポプリン シンチトップス 13,000円

アーティスト志向のクリエイター / Art Director who love the arts

バルセロナの光の下、フィルムカメラとラフなシャツで

行き先も決めずに歩く。旅がインスピレーションをくれる。

テクスチャードシャツ 12,000円 /7インチ リネンショートパンツ 12,000円 /ボクシー リネンコットン Tシャツ 7,500円

食をこよなく愛するシェフ / Chef loves cooking and food very much

涼しげなハットにサマーニットでパリのマルシェを探索。

新たな味覚との出会いがイマジネーションを刺激する。

バックルストラップ リネンマキシドレス 24,000円 /ボクシー リネンシャツ15,000円 /リネン チュニックセーター 16,000円 /ストローハット 16,000円

自然を愛するカフェオーナー / Nature-loving cafe owner

お気に入りのシャツに袖を通し、ゆるやかに潮風を感じながら

何もしない贅沢を。バリの波音が運ぶ完璧な朝。

リネン リゾートシャツ 13,000円 /リラックス デニムシャツ 12,000円 /テリー リゾートシャツ 14,000円 /テリー プルオンショートパンツ 12,000円

トレンドをキャッチする(敏腕)編集者 / Fashion‐conscious Editor

コーヒーを⽚手にアートブックをめくるニューヨークの朝。

洗練されたドレスとともに、またクリエイティブな一日が始まる。

ラップ ミディドレス 20,000円 /アセテート ブレザー 35,000円 /

バミューダショーツ 15,000円

トラディショナルを愛するビジネスパーソン / Business people who love traditional

地図にはないロンドンのオーセンティックパブで軽やかなパッカブルスーツを身にまとい、ひとり過ごす特別な時間。

パッカブル パフォーマンスジャケット40,000円 /パッカブル パフォーマンスパンツ 25,000円 /スタンダード リネンシャツ 14,000円 /リネンコットン リブニットポロシャツ 13,000円

※価格はすべて税込みです。

バナナ・リパブリックの最新コレクションや店舗情報については、バナナ・リパブリックの公式オンラインストア( https://bananarepublic.gap.co.jp/ )と@bananarepublic_jpをフォローしてご覧ください。

Banana Republic 『TRAVEL ESSENTIALS』

公式Instagramアカウント:@bananarepublic_jp

商品情報: Women's: https://bananarepublic.gap.co.jp/br/women/travel-essentials-3045638

Men's: https://bananarepublic.gap.co.jp/br/men/travel-essentials-3045643

Banana Republic(バナナ・リパブリック)について

バナナ・リパブリックは、 1978年にサンフランシスコで創業したグローバルブランド。上質な素材使いを特徴とした上品で汎用性のあるワードローブを提供しています。考え抜かれたデザインで、本格的なものづくりに拘ったコレクションは、何度でも新しい感覚で着られ、どんなスタイルにもあうラインナップが揃っています。洋服、コスチュームジュエリー、シューズ、ハンドバッグを展開するバナナ・リパブリックのコレクションは、世界各地で展開する直営店ならびにフランチャイズ店、およびオンラインストア( https://bananarepublic.gap.co.jp/ )で購入いただけます。