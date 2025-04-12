「大阪・関西万博」開催で世界中から人が集まる大阪の「食」の魅力を一冊に凝縮！ 大阪の人々が愛する、ほんまもんの味を楽しめる“名店”を紹介
雑誌「TVガイド」を発行する株式会社東京ニュース通信社は、書籍「地元の食通が薦める 天下の台所・大阪が誇る名店」を4月12日（土）に発行いたしました。全国の書店、ネット書店にてご購入いただけます。
「地元の食通が薦める 天下の台所・大阪が誇る名店」（東京ニュース通信社発行）
「地元の食通が薦める」名店紹介本、シリーズ最新作！
「大阪・関西万博」（4/13-10/13）開催&NYタイムズ紙「2025年行くべき52カ所」にも選出!! 今、世界中の注目を集める「大阪」の、「ほんまにうまいもん」を一挙大紹介。
大阪案内のプロや飲食関係者などから情報を集め、数ある飲食店の中から、識者それぞれの思いが詰まった店を厳選！
「天下の台所」大阪の、歴史と食の魅力がたっぷり詰まった一冊。
目次
はじめに
割烹・懐石の名店
寿司・和食の名店
大阪ローカルフードの名店
各国料理・洋食の名店
居酒屋・おでん・バーの名店
和洋菓子・喫茶店の名店
巻末に寄せて 「海外からも注目される大阪 その深い魅力を知るために」
ウェスティンホテル大阪 チーフコンシェルジュ 西川和良氏・インタビュー
【特集（読み物）】
「大阪の食を支える銘品」
「ほわっとぬくいが旨い。個性派上方そば」
「甘辛＆スパイシー 大阪カレー名鑑」
【商品情報】
「地元の食通が薦める 天下の台所・大阪が誇る名店」
「天下の台所・大阪が誇る名店」製作委員会／編
●発売日：2025年4月12日（土）※一部、発売日が異なる地域がございます
●定価：1,760円
●発行：東京ニュース通信社
●発売：講談社
全国の書店、ネット書店（Fujisan.co.jp＜https://www.fujisan.co.jp/product/1281706237/b/2712792/＞ほか）にてご購入いただけます。
【関連サイト】
■東京ニュース通信社が発行する雑誌・書籍・写真集・カレンダーなど各商品の総合情報サイト
TOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞
■公式X（Twitter）
@tokyonews_books ＜https://twitter.com/tokyonews_books＞