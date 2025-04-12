¡Ú£Ô¥êー¥°¡ÛÅÄÃæÍ¤ÂÁ¡¢¶âÂô¥Ýー¥È¤È·ÀÌó¹¹¿·¡Ö¤è¤ê°ìÁØ£±»î¹ç¤òÂç»ö¤Ë¡×
¶âÂô¥Ýー¥È¤Ï¡¢ÅÄÃæÍ¤ÂÁ¤È2025-2026¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæÍ¤ÂÁ¤Ï¡¢¶âÂô¥Ýー¥È¤Î£Ô¥êー¥°»²Æþ½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥Áー¥à¤Î¥¨ー¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2024-2025¥·ー¥º¥ó¤â¥Áー¥àºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥¹11¾¡¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
»²Àï3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£¥·ー¥º¥ó¤â¶âÂô¥Ýー¥È¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥×¥ìー¤¹¤ëÅÄÃæÍ¤ÂÁÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾°¡¢ÅÄÃæÁª¼ê¤ÏËÜÇ¯ÅÙ¡¢ÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤ÎÁª¼êÅÐÏ¿¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Áー¥à½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¶âÂô¥Ýー¥È½êÂ°¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæÍ¤ÂÁ 2024-2025¥·ー¥º¥ó ¸Ä¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Ä(https://tleague.jp/ranking/player.php?player=10080&year=2024)
¡ÚÅÄÃæÍ¤ÂÁÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È¡Û
º£¥·ー¥º¥ó¤Ç3Ç¯ÌÜ¤Î¶âÂô¥Ýー¥È¤È¤Î·ÀÌó¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë3Ç¯ÌÜ¡£¤è¤ê°ìÁØ£±»î¹ç¤òÂç»ö¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÊÑ²½¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ä¤Ä¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¸þ¤±¤ÆÁö¤êÈ´¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÀ¾Åìµ±´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¡Û
ÅÄÃæÁª¼ê¤Ï¶âÂô¤ÎÃÏ¤«¤éÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¦Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¶âÂô¥Ýー¥È¤Î¾ÝÄ§Åª¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Æ»¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤é¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿º£¥·ー¥º¥ó¤â¤È¤â¤ËÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£