BL作家23名描き下ろし豪華小冊子プレゼント！「BLアワード2025特典小冊子」配布フェア詳細決定！

株式会社 サンディ アス

株式会社サンディアス(本社:東京都渋谷区、代表取締役:井出洋、以下当社)が運営するBL情報サイト「ちるちる」は2025年4月18日(金)、2024年刊行の商業BL作品を対象としたランキング「BLアワード2025」の結果を発表予定。これに伴い、主要電子書籍ストア、コミコミスタジオ通販および未来屋書店にて、対象作品を買うと豪華小冊子がもらえる「BLアワード2025特典小冊子」配布フェアを開催いたします。

■今年のテーマは「深夜0時の彼ら」。紙版は選べる2種類の小冊子を配布

BLアワードは、BLファンの投票によって決定する商業BLマンガ、小説などの年間ランキング。当社が運営するBL情報サイト「ちるちる」が毎年開催し、2025年4月18日(金)午前10時に結果を発表する「BLアワード2025」で第16回を迎える商業BL作品の“総選挙”です。

▼BLアワード2025のノミネート作品一覧を掲載した特設サイト

https://www.chil-chil.net/blAwardNominate/e/2025/

BLアワードの名物とも言えるのが特典小冊子のプレゼントフェア。毎年、人気・注目のBL作家による描き下ろしイラストやマンガを数多く収録した小冊子が、主要電子書籍ストアおよび紙書籍取り扱い書店にて購入条件を満たすとプレゼントされます。

今回の小冊子には「深夜0時の彼ら」をテーマに描き下ろされた2ページマンガを収録。ちるちる編集部が注目する23作品の、ここでしか見られない特別な物語をぜひお楽しみください。

また、今回は主要電子ストアにて電子版1種、コミコミスタジオ通販と未来屋書店にて紙版2種を配布。紙版小冊子は、電子版の収録内容を冊子Aと冊子Bの2種類に分け、対象作品のうち2冊購入でA/Bお好きな冊子を1冊お選びいただく形での配布となります。A/Bそれぞれの収録作品につきましては、本記事後半をご参照ください。

なお、電子版につきましては、例年通り1種類を配布いたします。対象作品や配布条件、配布時期等の詳細は後日公開の各電子ストア特設ページをご覧ください。

■表紙は熊猫先生描き下ろし!オリジナルキャラクター「ちるお」と「ディアス」がくつろぐ見開き表紙

表紙は前回に引き続き、繊細な作画と絢爛な世界観で人気のBL作家・熊猫先生の描き下ろし!当社オリジナルキャラクター「ちるお」と「ディアス」がソファで眠る様子が見開きで描かれています。

電子版では美麗なイラストを、紙版では見開きで展開されるデザインを楽しめること間違いなし!ぜひ小冊子の内容と併せてご堪能ください。

「BLアワード2025特典小冊子」寄稿 作家 ・作品( 作家 五十音順、敬称略)

本小冊子ではBLアワード2025ノミネート作品の中から注目の23作品の2ページ描き下ろしマンガを収録。

■小冊子(紙版)A

下記11作品の描き下ろしマンガと表紙絵の全体イラスト(熊猫先生描き下ろし)を収録

● イズミハルカ『君に降る言の葉は』

● 井波エン『さよならだったらよかった』

● 上野ポテト『Happy Birthday ちとせくん』

● キヨヤス理解『番長! 神絵師コイツです!』

● 暮田マキネ『Odds and Ends オッズ‧アンド‧エンズ 薬袋×奈良崎 上』

● くれの又秋『メイジー‧ラヴを綴って』

● コウキ。『制服、深夜2時。』

● 佐倉リコ『ストロベリーキス‧メルト 1』

● 佐々木ありこ『ちょろかわ王子のニセ恋人作戦』

● すう『キスは捜査のあとで』

● スカーレット‧ベリ子『長浜To Be, or Not To Be』

■小冊子(紙版)B

下記12作品の描き下ろしマンガを収録

● ソラノハル太『彼方へ届いて恋は咲く』

● にやま『そんなに言うなら抱いてやる 3』

● 波真田かもめ『スモークブルーの雨のち晴れ 5』

● ひなこ『馬鹿とハサミ 4』

● 星ノビル『もっと可愛くなっていい 1』

● 松本あやか『やたらやらしい深見くん』

● 三上志乃『ピットスポルム 四葉』

● 水玉ミズ『虎に四目屋』

● 三田六十 『コッコとのこと』

● 山下街『あした愛かもしれない 2』

● ゆくえ萌葱 『ためしにコマンド言ってみた』

● 依子『振り向いてつかまえて』

■小冊子(電子版)

小冊子(紙版)ABに収録の全23作品の描き下ろしマンガと表紙絵の全体イラスト(熊猫先生描き下ろし)を収録



待望の年間商業BLランキング「BLアワード2025」投票結果は、2025年4月18日(金)午前10時に、ちるちるにて発表されます。

BL情報サイト「ちるちる」

https://www.chil-chil.net/

「BLアワード2025特典小冊子」配布フェア概要

4月18日(金)午前10時~順次開催予定

■電子書籍「BLアワード2025特典小冊子」配布フェア

開催:コミックシーモア、Renta!、ebookjapan、ブックライブ、アニメイトブックストア、honto

<コミックシーモア>

フェア期間:2025年4月18日(金)10:00~5月1日(木)23:59

特典配布時期:5月中旬頃

特典配布条件:

1.小冊子プレゼント

キャンペーン期間中、対象作品から2冊以上購入いただいた方に「BLアワード2025特典小冊子」をプレゼントいたします。

2.20%ポイント還元キャンペーン

キャンペーン期間中、対象作品購入時のお支払い金額の20%分のポイントを後日お返しします。

詳細は4月18日公開のコミックシーモア内キャンペーンページをご確認ください。

<Renta!>

フェア期間:2025年4月18日(金) 10:00~5月11日(日)

特典配布時期:5月21日(水)予定

特典配布条件:対象作品を2冊以上購入orレンタル

備考:特集掲載シリーズの割引キャンペーンを実施

受賞シリーズ+ノミネート全シリーズが小冊子配布対象作品となります。

一部対象外の作品がございますので、詳細は4月18日公開のRenta!内キャンペーンページをご確認ください。

<ebookjapan>

フェア期間:2025年4月18日(金)10:00~5月18日(日)

特典配布時期:2025年5月21日(水) 頃まで

特典配布条件:期間中、対象作品を2冊以上購入

備考:小冊子は本棚に自動で追加されます。別途お申込みなどは必要はございません。

詳細な特典配布スケジュールについては、4月18日公開のebookjapan内キャンペーンページをご確認ください。

<ブックライブ>

フェア期間:2025年4月18日(金)10:00~5月1日(木)

特典配布時期:2025年4月18日(金)10:00~5月31日(土)

特典配布条件:対象作品を2冊以上同時購入

備考:プレゼントキャンペーンにあわせ、一部作品を除く小冊子付与の対象作品に使える30%OFFクーポンを配布いたします。

詳細は4月18日公開のブックライブ内キャンペーンページをご確認ください。

<アニメイトブックストア>

フェア期間:2025年4月18日(金) 10:00 ~ 6月17日(火) 23:59

特典配布時期:2025年4月18日(金) 10:00 ~ 6月17日(火) 23:59

※特典付与タイミングは条件達成時に即時付与

特典配布条件:対象商品を2冊以上購入

備考:

特典は条件達成時(2冊目ご購入時)に本棚に即時付与されます。

詳細は4月18日公開のアニメイトブックストア内キャンペーンページをご確認ください。

<honto>

フェア期間:2025年4月18日(金)~5月18日(日)

特典配布時期:5月上旬頃、5月下旬頃

特典配布条件:

1.本キャンペーンにエントリー

2.キャンペーン期間中に対象電子書籍商品を2点以上購入

※サンプル・無料商品は対象外となります。

備考:プレゼントキャンペーンにあわせ、一部作品を除く小冊子付与の対象作品に使える30%OFFクーポンを配布いたします。

詳細は4月18日公開のhonto内キャンペーンページをご確認ください。

■紙書籍「BLアワード2025特典小冊子」配布フェア

開催:コミコミスタジオ通販、未来屋書店

<コミコミスタジオ通販>

フェア期間:2025年4月18日(金)10:00~6月30日(月)23:59

特典配布条件:

【紙書籍】フェア対象作品から2冊同時購入ごとに、特典小冊子(紙版)A/Bいずれかお好きな1種を配布

【CD】フェア対象のCDを1枚ご購入ごとに特典小冊子(紙版)A/Bいずれかお好きな1種を配布

※小冊子はA・Bの2種類ございます。

※小冊子はお選びいただけます。

備考:

コミコミスタジオ限定特典

なんでもBLになるフレームカード(全2種)

※小冊子A・Bに対応したものをお付けします。

詳細は4月18日公開のコミコミスタジオ内キャンペーンページをご確認ください。

<未来屋書店(全国の店舗)>

フェア期間:2025月4月18日(金)~5月31日(土)

特典配布条件:

フェア対象作品から2冊同時購入ごとに、特典小冊子(紙版)A/Bいずれかお好きな1種を配布

※4月18日より順次配布開始します(一部遠隔地では遅れる場合があります)。

備考:対象商品には目印のシールが貼ってあります。