【第1話無料公開】7年前に娘が失踪した辛い過去をもつ捜査官エヴァが事件解決に挑むスウェーデン発犯罪ミステリー『捜査官エヴァ　孤独の森』第1話をYouTubeで期間限定無料公開！

Amazonプライム会員向けの配信サービス、Prime Videoの「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて、7年前に娘が失踪した辛い過去を持つ捜査官エヴァが、困難に直面しながら娘の事件の真相に挑む姿を現在の事件と絡めながら描く、スウェーデン発の犯罪ミステリー『捜査官エヴァ 孤独の森』の第1話を4月11日(金)20:00~1か月限定無料公開開始!

事件の謎解きというミステリーの求心力はそのまま、物語は次第に、ファンタジックかつ“罪深い愛の業”を描いたドラマへと変貌していく、観はじめたら「癖になる」個性派ミステリーです。

続きは「シネフィルWOWOW プラス」でご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=9nZlag F3 Xc8 ]

『捜査官エヴァ 孤独の森』第1話「娘の手がかり」(2015年/スウェーデン=フィンランド=イギリス=ノルウェー/59分)

監督:ヘンリク・ビョルン/アンディッシュ・エングストレーム

キャスト:モア・ガンメル/ヨーラン・ラグナスタム/リチャード・フォルスグレン/リア・ボイセン

■第1話「娘の手がかり」 あらすじ

犯罪捜査官エヴァは、娘が忽然と姿を消して以来、7年ぶりに故郷に戻ってきた。正式には父親の葬儀の準備のためだが、彼女には別の動機があった。故郷の町で別の子供が失踪していることを知ったエヴァはその犯人が娘をさらった犯人ではないかと考えていたのだ。

(C) Palladium Film AB 2014 All Rights Reserved. Licensed by ITV Studios Ltd

