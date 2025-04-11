『東方Project』新グッズ続々登場！「博麗神社～春祭り2025」やコラボカフェ先行販売を公開！【株式会社コスパ】
【公式キャラクターアパレル・グッズ／二次元コスパ】『東方Project』商品情報１.
【二次元コスパ】『東方Project』商品情報２.
【二次元コスパ】『東方Project』商品情報３.
『東方Project』新グッズが二次元コスパから登場です。
【射命丸文】文々。新聞 ニュースペーパーバッグをはじめ、
東方Project×キュアメイドカフェ
・射命丸文 アクリルスタンド
・霊夢＆魔理沙＆文 ラージトート
など、新たにラインナップいたします。
これらはイベントでの先行販売が決定。各商品の販売イベントなど、詳細は二次元コスパWEBサイトもあわせてご覧ください。
【二次元コスパ】『東方Project』グッズ先行販売情報
・【二次元コスパ】／『東方Project』グッズ先行販売情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/26491
※二次元コスパ通販サイトでの予約受付は未定です。
※その他コスパが出展するイベントおよび一部店舗でも先行販売する場合がございます。
※先行販売分は数量に限りがございます。予めご了承ください。
◇『東方Project』商品情報
◇4/12(土)～5/18(日)〈東方Project×キュアメイドカフェ 博麗神社～春祭り2025カフェ〉先行販売
東方Project×キュアメイドカフェ 射命丸文 アクリルスタンド
東方Project×キュアメイドカフェ 射命丸文 アクリルスタンド
【先行販売情報】
■2025年4月12日(土)～5月18日(日)
〈東方Project×キュアメイドカフェ 博麗神社～春祭り2025カフェ〉先行販売
サイズ：※商品によって異なります
[本体] 14cm×10cm以内 [台座] 5cm×5cm以内 【素材】アクリル製
価格：1,650円（税込）
キュアメイドカフェの制服をまとった
射命丸文のアクリルスタンド。
いつでも文が貴方をおもてなし！
・お部屋に飾って楽しもう。
文の存在感が楽しめるアクリルスタンド。
イラスト：高渡あゆみ
※CURE MAID CAFE(キュアメイドカフェ)は、日本で初めてできたメイドカフェです。
■公式サイト http://www.curemaid.jp/
東方Project×キュアメイドカフェ 霊夢＆魔理沙＆文 ラージトート
東方Project×キュアメイドカフェ 霊夢＆魔理沙＆文 ラージトート
【先行販売情報】
■2025年4月12日(土)～5月18日(日)
〈東方Project×キュアメイドカフェ 博麗神社～春祭り2025カフェ〉先行販売
サイズ：（約）縦40×横48×マチ15cm / 綿100％
カラー：NATURAL
価格：1,980円（税込）
CURE MAID CAFE(キュアメイドカフェ)制服姿の文・霊夢・魔理沙をデザインした
キュアメイドカフェコラボの大容量トートバッグ
・イベントやお買い物で活躍する大型サイズ
・裏面は無地です
イラスト：高渡あゆみ
※CURE MAID CAFE(キュアメイドカフェ)は、日本で初めてできたメイドカフェです。
■公式サイト http://www.curemaid.jp/
◇4/16(水)～30(水)〈東方Project×アトレ秋葉原「博麗神社～春祭り2025」〉先行販売
◇5/5(月・祝)〈第二十二回 博麗神社例大祭〉先行販売
東方Project 【射命丸文】文々。新聞 ニュースペーパーバッグ
東方Project 【射命丸文】文々。新聞 ニュースペーパーバッグ
【先行販売情報】
■2025年4月16日(水)～30日(水)〈東方Project×アトレ秋葉原「博麗神社～春祭り2025」〉先行販売
■2025年5月5日(月・祝)〈第二十二回 博麗神社例大祭〉東方やおよろず商店ブース 先行販売
サイズ：本体：（約）45×38×16cmポケットサイズ：（約）13×19cm綿100％
カラー：SAND KHAKI
価格：3,960円（税込）
射命丸文をモチーフにしたヴィンテージテイストの大容量バッグ！
・欧米の新聞配達員が使うカバンをモチーフにしたニュースペーパーバッグ。
・マチ付きで大容量。A3サイズの書類等も入ります。・幅のあるショルダーベルトは、肩への負担を軽減します。
・開け口にはスナップボタンを採用し、中の荷物が落ちにくい仕様に。
・キーホルダーやカラビナを取り付けられる便利なDカン付き。
・内ポケット付きで、スマートフォンなどのちょっとした小物の収納に便利です。
・厚手で丈夫なコットンキャンバス生地を採用。耐久性にも優れています。
※デザインにかすれ処理を施しています。
プリントの欠けではございませんのであらかじめご了承ください。
イラスト：水炊き
薄手ドライパーカー
2種／秘封倶楽部、博麗神社
秘封倶楽部 薄手ドライパーカー ／ 博麗神社 薄手ドライパーカー
【先行販売情報】
■2025年4月16日(水)～30日(水)〈東方Project×アトレ秋葉原「博麗神社～春祭り2025」〉先行販売
■2025年5月5日(月・祝)〈第二十二回 博麗神社例大祭〉東方やおよろず商店ブース 先行販売
サイズ：M/L/XL/XXL
カラー：BLACK
価格：各6,380円（税込）
薄く軽いので、気軽に羽織れる。
速乾性＆紫外線防止効果も！
ドライTシャツ
3種／秘封倶楽部、博麗霊夢 illust：なつめえり、霧雨魔理沙 illust：えれっと
秘封倶楽部 ドライTシャツ ／ 博麗霊夢 ドライTシャツ illust：なつめえり ／ 霧雨魔理沙 ドライTシャツ illust：えれっと
【先行販売情報】
■2025年4月16日(水)～30日(水)〈東方Project×アトレ秋葉原「博麗神社～春祭り2025」〉先行販売
■2025年5月5日(月・祝)〈第二十二回 博麗神社例大祭〉東方やおよろず商店ブース 先行販売
サイズ：S/M/L/XL ※Sサイズにつきましては先行販売はございません。
価格：各3,520円（税込）
吸水速乾＆UVカット効果で夏やスポーツ中も快適に！
えーりん！えーりん！ ショルダートート
えーりん！えーりん！ ショルダートート
【先行販売情報】
■2025年4月16日(水)～30日(水)〈東方Project×アトレ秋葉原「博麗神社～春祭り2025」〉先行販売
■2025年5月5日(月・祝)〈第二十二回 博麗神社例大祭〉東方やおよろず商店ブース 先行販売
サイズ：（約）40×36×マチ13cm / 綿100％
カラー：NATURAL
価格：2,200円（税込）
（ﾟ∀ﾟ）o彡°えーりん！えーりん！
スナップボタンと内ポケットつき。
耐久性が高く、斜めがけにも対応！
・耐久性の高い、厚手のキャンバス生地を使用したショルダータイプのトートバッグ。
・長めのベルトは斜めがけにも最適。
・開口部にはスナップボタン付き。
・内部にはパスケースや携帯電話を入れられる便利な内ポケットも装備。
・サブバッグとして、イベントやお買い物でも活躍します。
イラスト：ちと
パスケース（ナスカン付き）
6種／博麗霊夢 illust：えれっと、霧雨魔理沙 illust：なつめえり、博麗神社 お札、レミリア・スカーレット illust：えれっと、フランドール・スカーレット illust：なつめえり、えーりん！えーりん！
博麗霊夢 パスケース（ナスカン付き） illust：えれっと ／ 霧雨魔理沙 パスケース（ナスカン付き） illust：なつめえり ／ 博麗神社 お札 パスケース（ナスカン付き）／ レミリア・スカーレット パスケース（ナスカン付き） illust：えれっと ／ フランドール・スカーレット パスケース（ナスカン付き） illust：なつめえり ／ えーりん！えーりん！
【先行販売情報】
■2025年4月16日(水)～30日(水)〈東方Project×アトレ秋葉原「博麗神社～春祭り2025」〉先行販売
■2025年5月5日(月・祝)〈第二十二回 博麗神社例大祭〉東方やおよろず商店ブース 先行販売
サイズ：（約）10.5cm×7cm【素材】PUレザー
価格：各1,650円（税込）
・ワンポケットタイプのパスケース。
・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。
（カードの種類によっては対応していないものもございます）
・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。
・便利なナスカン付きで様々なシーンで活躍します。
・美麗な高精細フルカラープリント。
・高級感のある合皮製。
・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！
・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！
イラスト：ちと
えーりん！えーりん！ 65mm缶バッジ
えーりん！えーりん！ 65mm缶バッジ
【先行販売情報】
■2025年4月16日(水)～30日(水)〈東方Project×アトレ秋葉原「博麗神社～春祭り2025」〉先行販売
■2025年5月5日(月・祝)〈第二十二回 博麗神社例大祭〉東方やおよろず商店ブース 先行販売
サイズ：直径65mm / アルミニウム製
価格：605円（税込）
（ﾟ∀ﾟ）o彡°えーりん！えーりん！
さぁ、一緒にえーりんを呼ぼう！
・バッグや洋服などお気に入りの場所に付けて楽しめます。
イラスト：ちと
(C)上海アリス幻樂団 illust：えれっと、高渡あゆみ、ちと、なつめえり、水炊き
「株式会社コスパ」とは
1995年創業。ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開するメーカーです。毎週新商品が受注開始となり、年間2,000アイテム以上を世におくり出しています。
《展開ブランド》
公式キャラクターアパレル・グッズ「COSPA(コスパ)」「二次元コスパ」
公式キャラクターコスチューム「COSPATIO(コスパティオ)」「COSYUME(コスユメ)」
◆関連リンク
・【二次元コスパ】／『東方Project』グッズ先行販売情報
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/event/id/26491
・【二次元コスパ】／『東方Project』商品情報ページ
┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/01051/mode/series
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発売元：株式会社コスパ
ブランド：二次元コスパ
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
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コスパポータルサイト https://www.cospa.com/
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