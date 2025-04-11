Ä¥°ìÇî´ÆÆÄ¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ÇÂàÇ¤¡£ÆóÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ø´¶¼Õ ～Áª¼ê¡¦´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆóÕÌÀ´ü¤«¤é¹×¸¥～
¡¡Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ÃæÆ¬·´Ãæ¾ëÂ¼¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¡§ÁáÀî¼þºî¡Ë¤Ï¡¢Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¤ÎÄ¥°ìÇî´ÆÆÄ¤¬¡¢º£¥·ー¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¥°ìÇî´ÆÆÄ T¥êー¥°ÀïÀÓ¡Û
Áª¼êÀïÀÓ
¥À¥Ö¥ë¥¹¡¡¡¡£±¾¡£³Éé
´ÆÆÄÀïÀÓ
£·£¸¾¡£µ£±Éé
¥×¥ìー¥ª¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÍ¥¾¡2²ó
¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥óÍ¥¾¡ £±²ó
¡¡Ä¥°ìÇî´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¥Áー¥àÁÏÀß½éÇ¯ÅÙ¤Ç¤¢¤ë1st¥·ー¥º¥ó¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤´³èÌö¤¤¤¿¤À¤¡¢Â³¤¯2nd¥·ー¥º¥ó¤«¤é¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢º£Æü¤Þ¤Ç¥Áー¥à¤Î¶¯²½¤ÈÈ¯Å¸¤Ë·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤´¹×¸¥¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿»ØÆ³ÎÏ¤È¾ðÇ®¤Ë¤è¤ê¡¢¥Áー¥à¤òÆóÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¡Ê2020-2021¥·ー¥º¥ó¡¢2022-2023¥·ー¥º¥ó¡Ë¤Î±É¸÷¤Ø¤ÈÆ³¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÎ°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¶â»úÅã¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢¤½¤·¤Æ²Æì¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤ËÂç¤¤ÊÌ´¤È´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Áー¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ëËµ¤é¡¢²Æì¸©Æâ¤Ç¤ÎÂîµå¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯³«ºÅ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢ÃÏ°è¤ÎÂîµåÉáµÚ¡¦È¯Å¸¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê¤ë¹×¸¥¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏÀß´ü¤«¤éÁª¼ê¡¢¤½¤·¤Æ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Áー¥à¤ò»Ù¤¨¡¢µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤µ¤ì¤¿Ä¥´ÆÆÄ¤Ø¡¢¥Áー¥à°ìÆ±¡¢ºÇÂç¸Â¤Î·É°Õ¤òÉ½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´¿ÔÎÏ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Ä¥´ÆÆÄ¤Îº£¸å¤Î¤´³èÌö¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÚÄ¥°ìÇî´ÆÆÄ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡»ØÆ³·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤»ä¤Ë´ÆÆÄ¤È¤¤¤¦ÂçÌò¤òÍ¿¤¨¡¢¿®¤¸Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÁáÀîÂåÉ½¤ò¤Ï¤¸¤á¥Áー¥à¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ¶¦¤ËÅØÎÏ¤·ÆóÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤É¤ó¤Ê»þ¤â²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¢²Æì¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§ÍÍ¤Î±þ±ç¤¬Âç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¤Ç¤Î7Ç¯´Ö¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ÊõÊª¤Ç¤¹¡£¥Áー¥à¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤ò¿´¤è¤ê´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÎ°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥ÖÂåÉ½¡¡ÁáÀî¼þºî¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡Ä¥´ÆÆÄ¤Ï¡¢Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¤¬»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿½éÇ¯ÅÙ¤ËÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ2¥·ー¥º¥óÌÜ¤«¤é¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¥¼¥í¤«¤é¥Áー¥à¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¾å¤²¡¢¶¦¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡ª
¡¡Âî±Û¤·¤¿»ØÆ³ÎÏ¤Ç¥Áー¥à¤òÆóÅÙ¤ÎÆüËÜ°ì¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤Äº¤¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ï¤ËÁª¼ê¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¥Áー¥à¤ÎÏÂ¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤½¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤½¤Î¤â¤Î¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²Æì¤ÎÂîµå³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡Ä¥´ÆÆÄ¤¬¥Áー¥à¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¸ùÀÓ¤È¾ðÇ®¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¥¿È¤Ë²þ¤á¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î±×¡¹¤Î¤´³èÌö¤È¤´·ò¾¡¤ò¿´¤è¤ê¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
¢£Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¡¡https://ryukyuasteeda.jp/(https://ryukyuasteeda.jp/)
ÂåÉ½¼Ô¡§ÁáÀî¼þºî
½êºßÃÏ¡§²Æì¸©ÃæÆ¬·´Ãæ¾ëÂ¼Æî¾å¸¶1112-1¡¡¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¾¾»³IIB1³¬
»ñËÜ¶âµÚ¤Ó»ñËÜ½àÈ÷¶â¤Î¹ç·×³Û¡§3²¯1,348Ëü±ß
ÀßÎ©¡§2018Ç¯2·î23Æü
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§Åì¾Ú7364
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Î°µå¥¢¥¹¥Æ¥£ー¥À¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢T¥êー¥°¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Áー¥à¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Â¿¤¯¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Áí¹ç·¿ÃÏ°è¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡Ö²Æì¡ß ¥¹¥Ý¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ー¥Ä¡ß¡»¡»¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¡£ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò ³è¤«¤·¤¿¥Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥ó¥ÉÎÏ¸þ¾å¤äÃÏ°è¹×¸¥¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿Â¿
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³ÑÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢²Æì¤Î·ÐºÑ³èÀ²½¤Ë´óÍ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢350¼Ò°Ê¾å¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡¦¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆÈ¼«¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç²ñ°÷¥µ¥í¥ó¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤È
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¤Ç¡¢´ë¶È´Ö¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£