WIND AND SEAと名作映画E.T. との初となるカプセルコレクション

2025年4月12日(土)ー4月20日(日)の期間、WIND AND SEA公式オンラインストアにて限定予約販売を行います。

また同日には、VISUALに登場したクラシックバイク型電動アシスト自転車”URBAN DRIVE STYLE”のWIND AND SEAとの

コラボレーション限定デザインによるMAT BLACKカラー機体の受注も行います。

本コレクションでは、言わずと知れた1982年公開の名作映画”E.T.”との初となるカプセルコレクションを展開します。

劇中に登場する印象的な赤いパーカーをキーアイテムに採用し、コレクション全体の象徴として再解釈し、映画が公開された80年代当時のグラフィックや色使い、素材感を現代のストリートウェアの文脈で再構築したコレクションとなりました。

映画の印象的なシーンをモチーフに、ヴィンテージ風Tシャツ、BMXシーンフーディー、フレアデニム、缶バッジ付きキャップなどのアイテムを展開。また、ステッカーやキーホルダーなど、当時の映画グッズを彷彿とさせるアクセサリー類もラインアップ。

アクセサリーには、スティーヴン・スピルバーグ監督が当時着用していたキャップをモチーフにした復刻デザインキャップも登場。

映画のシーンのみならず、80sのプロダクション・ムードをストリートに落とし込んだ商品となっています。

時代を超えて愛されるE.T.をWIND AND SEAらしい感性でプロダクトに落とし込んだスペシャルな企画となっております。



E.T. | WIND AND SEA Special Collection



Faded E.T. S/S Tee \11,000- | Skyline Adventure Raglan L/S Tee \14,300- | Bmx Chase Zip Up Sweatshirt \23,100- | Flared Movie Scene Denim \33,000- | E.T. Collector‘s Badge Cap |11,000- | Can Badge Set \1,650- | Promo Logo Cap2\9,900- | E.T. Sticker Pack \2,200- | E.T. Metal Keyring \3,300-

本件は、Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC) との商品化契約に基づき、有限会社レインボーワークスが企画した商品です。

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.

URBAN DRIVE STYLE | WIND AND SEA Special Collection

URBAN DRIVE STYLE \594,000 税込表記